Northvolt setzt Bau in Heide fort, doch die Zukunft bleibt unsicher

Die Zukunft der im Bau befindlichen Northvolt-Batteriefabrik in Schleswig-Holstein steht infrage, nachdem kürzlich das Ende der einzigen aktiven Akkufertigung in Schweden angekündigt wurde. Laut dem Portal Electrive hat die Muttergesellschaft von Northvolt auch die Insolvenz von Tochtergesellschaften in Deutschland angedeutet.

Es wurde berichtet, dass die Northvolt Germany TopCo GmbH ein Restrukturierungsverfahren beantragt haben soll. Northvolt gibt jedoch auf Nachfrage von Electrive an, dass sich keine der deutschen Gesellschaften in Insolvenz befinde, sondern ein sogenanntes StaRUG-Verfahren eingeleitet worden sei. Dieses Verfahren erlaubt es Unternehmen, sich vor einer drohenden Insolvenz eigenverantwortlich zu restrukturieren.

Laut Northvolt handelt es sich bei der „TopCo“ und der Northvolt Drei Project GmbH, der Projektgesellschaft für die Heide-Fabrik, um separate juristische Einheiten. Die „TopCo“ ist für allgemeine Tätigkeiten zuständig und wird von der in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Muttergesellschaft Northvolt AB finanziert. Hingegen ist die Northvolt Drei Project GmbH, die speziell für das Heide-Werk zuständig ist, in andere Finanzierungsmöglichkeiten eingebunden.

Trotz dieser Unsicherheiten läuft der Bau in Heide weiterhin ohne Unterbrechung. Laut einer Sprecherin von Northvolt werden die Arbeiten auf der Baustelle fortgesetzt, insbesondere im Bereich wertsteigernder Infrastrukturmaßnahmen. Dabei arbeite Northvolt eng mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zusammen. Die KfW-Wandelanleihe, die 600 Millionen Euro aus deutschen Steuergeldern für das Heide-Projekt bereitstellt, kann ausschließlich für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt in Heide verwendet werden.

In Schleswig-Holstein sowie auf Bundesebene wird Electrive zufolge geprüft, inwiefern die deutschen Hilfen korrekt genehmigt und ausgezahlt wurden, und ob es Informationslücken in Bezug auf die Finanzsituation von Northvolt gab. Der Bundesrechnungshof untersucht die Transaktionen und die Verwendung öffentlicher Mittel für das Unternehmen. Es wird erwartet, dass die Situation in Untersuchungsausschüssen genauer beleuchtet wird.

Die Frage, wie es mit der Northvolt-Fabrik in Heide weitergeht, könnte auch von den Ergebnissen der laufenden Gespräche über den Verkauf von Teilen des Unternehmens abhängen. Mikael Kubu, der Insolvenzverwalter von Northvolt AB, erklärte, dass Gespräche mit potenziellen Investoren in Bezug auf die schwedische Zellfertigung und den deutschen Standort fortgesetzt werden. „Northvolt AB befindet sich weiterhin in intensiven Gesprächen mit potentiellen Investoren – es besteht großes Interesse am Standort bei Heide“, so die Sprecherin.