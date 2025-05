BDEW-E-Mobilitäts-Monitor zeigt Fortschritte bei Elektroautos und Ladeinfrastruktur

Es geht voran bei der Elektromobilität in Deutschland. Das zeigen die drei wichtigsten Erkenntnisse des jüngsten Elektromobilitätsmonitors des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). „Die Neuzulassungen von E-Pkw liegen auf Rekordniveau. Laden ist fast immer günstiger als Tanken. Das öffentliche Ladeangebot wurde weiter massiv ausgebaut, insbesondere bei Ultraschnellladesäulen“, berichtet der Verband.

Auf der Fahrzeugseite wurden der Auswertung zufolge im Zeitraum von Januar bis Ende April 2025 mit 158.503 so viele elektrische Pkw in Deutschland neu zugelassen wie noch nie in diesem Zeitraum der Vorjahre. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 111.005 vollelektrische Personenkraftwagen – ein Plus von über 40 Prozent. Dank des starken Jahresauftakts bei den Neuzulassungen von E-Pkw sind die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Neuzulassungen deutlich gesunken.

Laden meist günstiger als Tanken

Eine weitere Erkenntnis: Laden ist in den allermeisten Fällen günstiger als Tanken. Neben dem Laden des eigenen Photovoltaikstroms oder beim Arbeitgeber ist Laden in vier von fünf Lade-Anwendungsfällen günstiger als Tanken: zu Hause, öffentliches Normalladen beim Vertragspartner, öffentliches Schnellladen beim Vertragspartner und öffentliches Normalladen beim Roamingpartner.

Beim fünften Lade-Anwendungsfall, dem öffentlichen Schnellladen beim Roamingpartner, kommt es laut dem BDEW auf den Vertrag an. Und nur in dem Extremszenario, dass Kunden zu 100 Prozent öffentlich und nur über Roaming und nur schnell Laden, also ohne jegliche Mischkalkulation, sind die Ladekosten mit durchschnittlichen Tankkosten vergleichbar.

Ausbau der Ladeinfrastruktur setzt sich fort

Beim Ladeangebot setzte sich im zweiten Halbjahr 2024 der Ausbaukurs der letzten Jahre fort: Deutschlandweit wurden 30.305 öffentliche Ladepunkte zugebaut. Insgesamt gab es hierzulande damit 160.000 Ladepunkte zum Stichtag 31.12.2024. Gemessen in Ladeleistung wurden 2024 2,4 GW zugebaut. Die installierte Ladeleistung ist damit von 6,1 auf 8,5 Gigawatt um knapp 40 Prozent gestiegen. Der Zubau an „Ultraschnellladern“ (High Power Charging/HPC) lag im vergangenen Jahr auf einem Rekordhoch von mehr als 8.000 Ladepunkten.

In der Fläche ist eine hohe Verfügbarkeit insbesondere von Ultraschnellladepunkten gegeben. Dies zeigt sich dem BDEW zufolge unter anderem daran, dass bereits in über 80 Prozent der Suchräume des flächendeckend angelegten staatlichen „Deutschlandnetz“-Programms auch ohne diese Förderung privatwirtschaftlich HPC-Ladestandorte errichtet wurden.

Auf die Kommunen heruntergebrochen bedeutet dies, dass es mit Jahresbeginn 2025 in 6.221 Kommunen mindestens einen öffentlichen Ladepunkt gibt. Das sind 57 Prozent aller Kommunen, in denen zugleich 95 Prozent der Bevölkerung leben. Zum Vergleich: 84 Prozent der Bevölkerung leben in einer Kommune mit mindestens einer Tankstelle.

Geringe Ladesäulen-Auslastung, hohe Zufriedenheit bei E-Autofahrern

Die öffentlichen Ladesäulen sind jedoch weiter nur wenig ausgelastet: So sind im bundesweiten Durchschnitt nur 17 Prozent der Ladepunkte zeitgleich belegt. Das bedeutet für E-Auto-Fahrer, die laden möchten: 83 Prozent der Säulen sind frei.

Mit Blick auf die Kundenzufriedenheit sind E-Autofahrer, die an einer BDEW-Nutzerumfrage teilnahmen, sehr positiv: 97 Prozent würden sich wieder für den Kauf eines Elektroautos entscheiden und es auch anderen empfehlen.

„Ein starker Heimatmarkt für Elektromobilität ist die beste Standortpolitik“

Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung: „Die Rekordzahlen bei den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen in diesem Jahr sind vielversprechend. Die wachsende Modellauswahl und günstigere Preise bei den E-Pkw machen sich hier positiv bemerkbar, wie auch das große und flächendeckende Angebot an Ladeleistung, das die privaten Unternehmen aus eigener Kraft massiv vorantreiben. Dass Laden in praktisch allen Lade-Fällen günstiger ist als Tanken, trägt dazu auch positiv bei.“

Auf diese positive Dynamik müsse jetzt die neue Bundesregierung aufsetzen, die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland weiter zu stärken. „Ein starker Heimatmarkt für Elektromobilität ist die beste Standortpolitik“, so der BDEW.

Elektromobilität kenne keine Landesgrenzen, deshalb braucht es laut dem Energieverband einheitliche europäische Regeln statt deutscher Sonderwege. Die EU-CO2-Flottengrenzwerte böten derzeit die verlässlichste Grundlage für die E-Mobilität und sichern Planungssicherheit für alle Beteiligten. Anstelle kostenintensiver Förderprogramme sollten nachhaltige steuerliche Anreize gesetzt werden. Gleichzeitig müsse der Ausbau der Ladeinfrastruktur durch weniger Bürokratie, vereinfachte Genehmigungen und zusätzliche Flächen beschleunigt werden. Staatliche Förderungen für Ladesäulen seien nicht mehr notwendig, der Markt sei schneller und effizienter.

„Elektromobilität ist ein Erfolgsmodell. Damit wir aber auch wirklich in einem Massenmarkt ankommen, braucht es politische Flankierung“, so BDEW-Chefin Andreae abschließend.