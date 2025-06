Peugeot stellt E-208 GTi mit 206 kW (280 PS) vor

Vor vierzig Jahren hat Peugeot den 205 GTi eingeführt. Nach Versionen mit Verbrennungsmotor bringt nun das erste Elektroauto die Submarke im Kleinwagenformat zurück auf den Markt. „Der E-208 GTi verkörpert den Geist des klassischen GTi in einer zeitgemäßen, vollelektrischen Form und hebt das GTi-Erlebnis auf ein neues Level“, heißt es.

Der E-208 GTi weist eine abgesenkte Karosserie sowie eine verbreiterte Spur auf. Die 18-Zoll-Räder mit gelochter Struktur erinnern an die Felgen des 205 GTi und verbessern zugleich die Bremsenkühlung. Die Radkästen wurden verbreitert, um Platz für das größere Fahrwerk zu schaffen. Eine rote Linie betont diesen Bereich, wobei der untere Teil zusätzlich ausgeformt wurde, um die Reifen freizulegen. Front- und Heckpartie sind durch aerodynamische Elemente wie einen Frontspoiler und einen schwarz glänzenden Heckdiffusor mit integrierter LED-Nebelleuchte ergänzt.

Die Karosserie ist in einem speziellen Rotton lackiert, der an das Design des historischen 205 GTi angelehnt ist. Im Innenraum findet sich die markante rote Farbgebung auch in Elementen wie dem Boden, den Fußmatten und den Sicherheitsgurten wieder – eine Anlehnung an das Interieur des 205 GTi.

Die sportlichen Vordersitze mit integrierten Kopfstützen greifen das Design des 205 GTi 1.9 auf. Sie besitzen eine zentrale rote Zierleiste sowie ein rotes Netz auf der rechten Seite, das an den 205 GTi 1.6 erinnert. Das kompakte Lenkrad ist mit perforiertem rotem Leder und Alcantara bezogen und trägt ein rotes Emblem in der Mitte. Insgesamt orientiert sich der Innenraum an sportlichen und historischen Designelementen früherer GTi-Modelle.

Der E-208 GTi verfügt über die charakteristische Lichtsignatur mit den drei Krallen, die alle 208 auszeichnet. Vorne wird der markante Effekt der drei in den Stoßfänger integrierten leuchtenden Krallen durch den Einsatz von drei unabhängigen optischen Modulen in der Lichtfunktion der Full-LED-Scheinwerfer fortgesetzt. Am Heck verstärken die drei horizontalen Krallen, die aus drei LED-Linien bestehen, den Auftritt des Fahrzeugs zusätzlich.

Weiter heißt es: „Die Raffinesse im GTi-Stil kommt durch kleine rote Farbtupfer zum Ausdruck, die mit Finesse, aber auch mit Leidenschaft auf verschiedenen Elementen des Peugeot E-208 GTi angebracht wurden: im Kühlergrill, um die Peugeot Embleme herum, in den Scheinwerfern, an den Radkästen, an den vorderen Bremssätteln, unter dem Heckspoiler oder an den Nähten, die sich über das Armaturenbrett ziehen.“

Der E-208 GTi ist das erste vollelektrische Fahrzeug, das von Peugeot Sport entwickelt wurde. Die Erfahrungen, die das Team in der World Endurance Championship (WEC) mit den Peugeot 9X8 Hybriden in der Hypercar-Kategorie gesammelt hat, waren laut den Franzosen wertvoll für die Konstruktion des E-208 GTi – insbesondere für die Optimierung des Thermomanagements und der Energierückgewinnung.

Der Elektromotor des E-208 GTi erzeugt 206 kW (280 PS) Leistung und ein Drehmoment von 345 Nm. Von 0 auf 100 km/h geht es damit in 5,7 Sekunden und weiter bis 180 km/h. Das Modell verfügt über ein in das Getriebe integriertes Sperrdifferenzial, das das Kurvenverhalten optimiert und für Agilität, Effizienz und Stabilität sorgen soll.

Die Fahrbatterie mit einer Bruttokapazität von 54 kWh profitiert laut Peugeot von einem optimierten Management, das sie bei sportlicher Nutzung schützt, und einem spezifischen, an die hohen Leistungen angepassten Kühlsystem. Die damit mögliche Reichweite wird noch nicht genannt.

Der E-208 GTi biete das beste Leistungsgewicht in seinem Segment (5,7 kg/PS), versprechen die Entwickler. „Ein Vorteil, der dank der zahlreichen Modifikationen, die die Ingenieure von Peugeot Sport am Fahrwerk vorgenommen haben, ideal ausgenutzt werden kann.“ Das um 56 Millimeter vorne und 27 Millimeter hinten verbreiterte Fahrwerk und die um 30 Millimeter abgesenkte Karosserie böten zusammen mit den Federn und Stoßdämpfern mit speziellen hydraulischen Anschlägen, den Reifen vom Typ Michelin Pilot Sport Cup 2 und dem hinteren Stabilisator einen idealen Kompromiss zwischen sportlicher Effizienz und Alltagskomfort.

Das ESP-System des E-208 GTi verfügt über einen speziellen Sport-Modus, der die Fahrerassistenzsysteme ausschaltet, um das Fahrgefühl zum Beispiel auf der Rennstrecke zu optimieren. Das Modell verfügt über vordere Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 355 Millimetern und feste Bremssättel mit vier Kolben, die für eine bestmögliche Kühlung und eine konstante Bremsleistung unter allen Bedingungen sorgen sollen.

„Die Sensibilität der Lenkung des Peugeot E-208 GTi wurde speziell kalibriert, um ein besonders direktes Ansprechverhalten bei dynamischer Fahrweise zu bieten“, so das Unternehmen. „Zusammen mit dem speziellen Kompaktlenkrad trägt sie zu einem einzigartigen Fahrgefühl bei.“ Weiter heißt es: „Wenn die Fahrerinnen und Fahrer in eine sportliche Atmosphäre eintauchen möchten, bietet der Peugeot E-208 GTi Grafiken des digitalen Kombiinstruments und des zentralen Bildschirms in der Standardkonfiguration rot sowie spezielle Leistungsanzeigen.“ Auch die Ambientebeleuchtung ist standardmäßig rot, sieben weitere Farben sind erhältlich.

Peugeot wirbt auch mit einem „immersiven Klangerlebnis“: Abgeleitet von der Leistung des Motors sorge es für ein zusätzliches Fahrgefühl und könne je nach Wunsch der Fahrenden aktiviert oder deaktiviert werden.

Einen Termin für den Marktstart des E-208 GTi gibt es noch nicht. Auch den Preis hat Peugeot bisher nicht veröffentlicht. Die aktuell teuerste Ausführung des elektrischen 208, der E-208 GT mit 115 kW (156 PS), kostet hierzulande ab 39.925 Euro.