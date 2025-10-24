Peugeot 208 soll 2026 als Elektroauto mit neuer Plattform kommen

Der nächste Peugeot 208 wird auf einer neuen Plattform debütieren und ausschließlich als Elektroauto verkauft, berichtet Autocar. Die Neuauflage soll ein technologieorientiertes Interieur mit einem quadratischen Lenkrad bringen. Der neue 208 ist dem Bericht zufolge das erste Modell, das die Plattform STLA Small nutzt. Sie soll künftig alle Modelle von A- bis C-Segment tragen.

Die STLA Small ersetzt die bisherige CMP/e-CMP-Architektur, die im aktuellen 208, 2008 und im Opel Corsa verwendet wird. Obwohl die Plattform sowohl Hybrid- als auch Elektroantriebe aufnehmen kann, soll die dritte Generation des 208 ausschließlich als Vollstromer angeboten werden. Der CEO der Schwestermarke Opel Florian Huettl bestätigte gegenüber Autocar, dass der nächste Corsa Verbrennungsmotoren ebenfalls aufgeben werde.

Der aktuelle CMP-basierte Verbrenner-208 bleibt vermutlich vorerst parallel in Produktion. Der neue 208 soll künftig das e-208-Label tragen. Peugeot-CEO Alain Favey erklärte zur zukünftigen Antriebsstrategie: „Unsere Strategie ist es, dem Kunden die Wahl zu lassen, welche Energie er möchte.“ Er betonte, dass die Marke sowohl auf Elektroautos als auch auf andere Antriebe setze.

Die Batteriekapazitäten der STLA-Small-Fahrzeuge reichen von 37 bis 82 kWh. Der neue 208 soll voraussichtlich ein Akkupack am oberen Ende dieser Skala nutzen, was die Reichweite deutlich erhöhen würde. Die bisher größte Batterie im e-208 (Artikelbild) bietet 52 kWh und ermöglicht bis zu 432 Kilometer pro Ladung. Autocar erwartet mindestens die bisherigen gebotenen 115 kW (156 PS), verweist aber auch auf den 588 kW (800 PS) starken Corsa GSE Concept auf derselben Plattform.

Peugeot wird den neuen 208 laut dem Bericht erstmals mit einem Konzept im November vorstellen, das den Fokus auf Fahrdynamik und ein radikal neues Interieur legt. Ein Schlüsselmerkmal soll die Weiterentwicklung des i-Cockpit-Designs sein. Statt eines kleinen runden Lenkrads kommt demnach ein rechteckiges wie der 2023er-Studie Inception zum Einsatz, verbunden mit einem Steer-by-Wire-System – erstmals beim Mutterkonzern Stellantis. Der 208 soll zudem mit dem gleichen gewölbten Panorama-Infotainment-Bildschirm wie der 3008 ausgestattet sein, einem 21-Zoll-Display oben auf dem Armaturenbrett. Außerdem soll es anpassbare Schnellzugriffstasten geben.

Das Exterieur des kommenden Konzeptwagens soll „sehr kreativ“ sein, während der Produktions-208 vermutlich dem Design der größeren Modelle 308, 3008 und 5008 folgt. Das Fahrzeug werde etwas größer als das aktuelle Modell und ebenfalls im Werk Zaragoza in Spanien produziert, so Autocar. Produktionsstart sei Ende 2026, der Opel Corsa als zweites Modell auf der neuen Plattform folge Anfang 2027.