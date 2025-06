Smart-Europachef: „Macht es dem Kunden nicht schwieriger, auf E-Mobilität umzusteigen“

Im Interview mit dem Magazin Electrified hat Europa-Chef Dirk Adelmann über den aktuellen Stand bei Smart gesprochen. Die Marke wird heute in einem Gemeinschaftsunternehmen von Mercedes-Benz und dem chinesischen Fahrzeughersteller Geely in die Zukunft geführt. Die neue Modellpalette wird in der Volksrepublik entwickelt und gebaut, ein großer Erfolg ist das Konzept bisher nicht.

Im Vorjahr verkaufte Smart in Europa inklusive Großbritannien 20.000 Fahrzeuge, davon entfielen 9.332 auf Deutschland. „Nein, das ist nicht zufriedenstellend. Wir hätten uns hier einen deutlich höheren Absatz gewünscht“, räumte Adelmann ein. Angesichts des schwierigen Marktumfelds habe man sich aber noch ganz gut geschlagen. Auch deshalb, weil die Marke sich im Vorjahr mit ihren Modellen noch im Anlauf befunden habe. Zudem habe es Gegenwind aus der Politik und von der Regulatorik gegeben. Der Manager dürfte damit insbesondere die neuen Strafzölle der EU und der USA auf in China gebaute E-Autos meinen.

Mit dem großen SUV #5 bringt Smart nun sein drittes Modell nach dem Umzug nach China. Dazu der Europa-Chef: „Ich bin mittlerweile 24 Jahre in der Autoindustrie unterwegs. Seither hatte ich noch nie ein derart positives Feedback wie beim #5.“ Man sei mit dem dritten E-Auto im Angebot in einem umkämpften, aber auch sehr großen Segment unterwegs. Das Batterie-SUV brauche sich hier nicht verstecken. „Er wird wahrscheinlich in seinem Segment in den kommenden eineinhalb Jahren mit Blick auf das Gesamtpaket einzigartig bleiben. Damit meine ich sowohl die Technologie, das Design als auch seine Variabilität. So ein Modell hatten wir bisher nicht im Angebot.“

Neben dem mittelgroßen #5 hat Smart aktuell das Kompakt-SUV #1 und den etwas größeren SUV-Crossover #3 im Programm. Die viele Jahre angebotenen Klein(st)wagen ForTwo und ForFour wurden eingestellt, auch deren zuletzt exklusiv angebotenen Elektro-Versionen. Die Smart-Historie sei in aller erster Linie nachhaltige, urbane Mobilität, meinte Adelmann. Das Urbane habe man ein Stück weit nach oben erweitert.

„Mit dem #5 haben wir erstmals ein voll erstwagentaugliches Familienauto“

„Mit dem #5 haben wir erstmals ein voll erstwagentaugliches Familienauto – und damit meine ich neben den Platzverhältnissen, seiner Variabilität auch die Ladeleistung“, so der Manager. Der #5 sei eine Erweiterung für die Kunden, die mit Smart mitgewachsen sind. Als man 2023 den #1 eingeführt hatte, seien 80 bis 85 Prozent der Kunden aus der Fortwo- beziehungsweise der Forfour-Welt gekommen. Heute kämen für den #5 rund 20 Prozent der Probefahrtanfragen von Kunden, die einen #1 oder #3 fahren.

Der Europa-Chef betonte in dem Gespräch die Technologie des #5: Mit seinem 800-Volt-System könne das E-SUV mit 400 kW schnellladen, #1 und #3 schafften höchstens 150 kW. „Ich lade in fünf Minuten Energie für 130 bis 150 emissionsfreie Kilometer Reichweite. Das ist vergleichbares Tempo wie beim Tanken“, unterstrich Adelmann.

Laut dem Smart-Manager ist die Anzahl der Ladesäulen zumindest in Deutschland nicht mehr das Problem. Es gebe mittlerweile genug Schnellladesäulen. „Aber wir brauchen dringend ein Upgrade der Ladesäulen. Da gibt es mittlerweile einige gute Beispiele von Ladeparks, die das peu à peu durchziehen. Es gibt indes Automobilhersteller, die den 800 Volt-Schritt nicht mitgehen. Und: ich glaube, sie tun sich damit keinen Gefallen.“

„Ich schaue voller Zuversicht aufgrund des Anstiegs der Nachfrage nach vorn“

2024 gab es in Deutschland eine Nachfrageschwäche bei der Elektromobilität. Zuletzt schien sich der Markt zu erholen. „Ich schaue voller Zuversicht aufgrund des Anstiegs der Nachfrage nach vorn“, sagte Adelmann. „Wir sehen derzeit einen sehr erfreulichen Auftragseingang in den europäischen Märkten. Bis sich das in den Zulassungen niederschlägt, werden wir wahrscheinlich den Juni und auch Juli noch abwarten müssen.“ Smart gehe davon aus, in diesem Jahr seine Ziele zu erreichen.

Für den Hochlauf der E-Mobilität braucht es laut Smarts Europa-Chef neben mehr Ladeinfrastruktur auch günstigere Strompreise. Er würde das über höhere Benzin- und Dieselpreise finanzieren. Niedrigere Strompreise sollten nicht durch Steuereinnahmen quer finanziert werden. Zwar solle man den Kunden entscheiden lassen, was er gern hätte. „Macht es dem Kunden aber nicht schwieriger, auf E-Mobilität umzusteigen“, so Adelmann.

Mit Blick auf einen neuen kleinen Smart im Geiste des ForTwo sagte der Europa-Chef: „Wir sind guter Dinge, dass es eine Neuinterpretation geben könnte, aber es gibt noch nichts Finales zu vermelden. Wir arbeiten nach wie vor dran.“ Im Laufe des Jahres wolle man dazu gerne etwas verkünden, derzeit sei es dafür noch zu früh.

Zur Diskussion um das für 2035 von der EU angedachte faktische Verbrenner-Aus meinte Adelmann: „Es gibt nichts Schlimmeres, einmal getroffene Entscheidungen immer wieder zu hinterfragen.“ Die von einigen ins Spiel gebrachten synthetischen Kraftstoffe (E-Fuels) seien eine tolle Lösung für einen Oldtimer, der auch noch in 30 Jahren fahren sollen, brächten den Planeten aber nicht weiter.