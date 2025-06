„Summer Pass“: Allego reduziert DC-Ladepreise um 30 Prozent

Allego hat mit dem „Summer Pass 2025“ ein neues Rabattmodell für Schnelllader eingeführt. Bis zum 30. September 2025 erhalten Nutzer einen Preisnachlass von 30 Prozent auf den regulären Ad-hoc-Tarif an über 5.000 Schnellladepunkten in Europa sowie an ausgewählten Partner-Standorten. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abo, das nur bis zum 1. September über eine eigens eingerichtete Website abgeschlossen werden kann.

Der „Summer Pass 2025“ richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in 16 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Nutzer aus anderen Ländern können das Angebot nicht in Anspruch nehmen. Eine Buchung über die Allego-App „Smoov“ ist nicht möglich. Ist das Fahrzeug für Plug & Charge konfiguriert, wird der Ladevorgang automatisch gestartet, der Rabatt aber nicht angewendet.

Die monatliche Grundgebühr liegt in der Eurozone bei 11,99 Euro. In anderen Ländern gelten umgerechnete nationale Preise. Der Rabatt gilt ausschließlich an DC- und HPC-Ladepunkten. An AC-Lademöglichkeiten gelten weiterhin die regulären Preise, in Deutschland sind das 0,60 Euro/kWh. Die rabattierten Preise basieren auf den regulären Ad-hoc-Tarifen von Allego. Je nach Ladeleistung der Ladesäule – bis 50 kW oder darüber – gelten in Deutschland folgende Konditionen:

DC (50 kW) DC (50 kW, rabattiert) DC (> 50 kW) DC (> 50 kW, rabattiert) 0,63 Euro/kWh 0,44 Euro/kWh 0,729 Euro/kWh ca. 0,51 Euro/kWh

Zusätzlich fällt bei Ladevorgängen, die länger als 45 Minuten dauern, eine Blockiergebühr an. Diese beträgt in Deutschland 0,246 Euro pro Minute.

Der Rabatt gilt nicht nur an den Allego-eigenen Schnellladestationen, sondern auch an Ladepunkten von Partnern. Genannt werden etwa HPC-Standorte von EV Cars und Faolan sowie Ladepunkte an Carrefour-Märkten in Frankreich. Eine Übersicht der teilnehmenden Standorte bietet das Webportal in Form einer interaktiven Karte.