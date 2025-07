Electra eröffnet ersten „Schnellladepark“ Westdeutschland

Der europäische Schnellladeanbieter Electra baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus: Mit einem neuen Schnellladepark auf dem Gelände des Moods Hotels am Westfalendamm 290 in Dortmund hat das französische Unternehmen seine erste Ladestation in Westdeutschland eröffnet. Der neue Standort ist Teil einer Deutschland-Offensive, bei der Electra bis 2026 über 30 Ladeparks errichten will.

„Der Standort Dortmund ist für uns strategisch besonders wichtig: Zentrale Lage, hohe Verkehrsdichte und ein klares Signal für die Westregion. Gemeinsam mit unserem Partner Moods Hotel wollen wir zeigen, wie einfach und komfortabel Schnellladen heute sein kann“, so Paul Tonini, Country Manager von Electra Deutschland.

Der neue Ladepark in Dortmund liegt verkehrsgünstig an einem der wichtigsten Einfallstore zur Innenstadt – mit direkter Anbindung an die B1 und Nähe zu Industriezentren, Westfalenhalle und Stadion. Vier Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 kW ermöglichen schnelles Laden.

„Viele unserer Gäste reisen geschäftlich, zu Messen oder Fußballspielen an – für sie ist es ein enormer Vorteil, das Auto während des Aufenthalts laden zu können. Wir sehen im Schnellladen einen echten Mehrwert für unseren Betrieb, aber auch für die gesamte Nachbarschaft. Die Kooperation mit Electra verbessert das Ladeangebot in Dortmund deutlich – und sorgt für ein besonders nutzerfreundliches Ladeerlebnis“, sagt Deniz Sir, Geschäftsführer des Moods Hotels.

Die Eröffnung des neuen Standorts erfolgt pünktlich zur Preis-Offensive: Electra reduziert ab dem 1. Juli 2025 den Preis für das Schnellladen mit der Electra-App bundesweit auf 0,49 Euro pro Kilowattstunde (kWh) – rund 20 Prozent günstiger als zuvor. „Wir möchten der E-Mobilität in Deutschland zusätzlichen Rückenwind geben“, so Deutschlandchef Tonini. „Dazu gehört neben einer erstklassigen Infrastruktur auch ein fairer Preis. Mit dem neuen Tarif wird Schnellladen endlich einfacher planbar – ohne Kompromisse bei Qualität oder Tempo.“

Nach der Inbetriebnahme des ersten deutschen Ladeparks in Gräfelfing bei München im Mai ist Dortmund der erste aktive Standort von Electra in Westdeutschland. Weitere Eröffnungen sind in Vorbereitung. „Das Unternehmen setzt dabei auf ein ganzheitliches Konzept mit selbst entwickelter Technologie, intelligenter Standortwahl und einem Ladeerlebnis, das sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert“, heißt es.

„In Frankreich und Belgien sind wir bereits Marktführer, jetzt treiben wir auch in Deutschland den Wandel voran“, sagt Alessandro Inderbitzin, General Manager für die DACH-Region bei Electra. „Dortmund war für uns ein Herzensprojekt – und mit der Eröffnung ist ein weiterer Meilenstein geschafft. Unser Ziel: E-Mobilität einfacher, schneller und alltagstauglicher machen.“