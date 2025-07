BMW bereitet Serienfertigung seiner neuen Hochvoltbatterien vor

Die BMW Group beginnt Ende 2025 mit der „Neuen Klasse“ die nächste Phase des vollelektrischen Fahrens. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Hochvoltbatterie, deren Produktion vor dem Serienstart in Pilotwerken erprobt wird. Diese befinden sich in Parsdorf, Hallbergmoos und im Münchner Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ).

Laut Produktionsvorstand Milan Nedeljković sollen die Pilotwerke weltweit neue Serienwerke befähigen und einen reibungslosen Produktionsanlauf sichern. Insgesamt entstehen fünf Batteriewerke auf drei Kontinenten. Standorte sind Irlbach-Straßkirchen, Debrecen (Ungarn), Shenyang (China), San Luis Potosí (Mexiko) und Woodruff (USA).

Man entwickele die Hochvoltbatterien der sechsten Generation mit einem konsequenten Null-Fehler-Ansatz, erklärt BMW. Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion: „Hochintelligente, in den Produktionsprozess integrierte und KI-gestützte Qualitäts-Checks unterstützen uns dabei.“ Die Batterien übernehmen eine strukturelle Funktion im Fahrzeug und nutzen neue, von Zulieferern bezogene Rundzellen im sogenannten Cell-to-Pack-Verfahren, sie werden also direkt in die Hochvoltbatterie integriert.

„Höchste Qualität“

Digitale Zwillinge, KI-gestützte Datenbanken und lückenlose Prozessüberwachung prägen die Montage. Diese digitalen Werkzeuge dienen nicht nur der Optimierung, sondern auch der Schulung der Mitarbeitenden. „Jeder Produktionsschritt wird überwacht und dokumentiert, um höchste Qualität sicherzustellen“, versichert BMW.

Im größten Pilotwerk in Parsdorf arbeiten über 350 Mitarbeitende seit 2023 an Prototypen. Diese werden seit Mitte 2024 an das Werk in Debrecen geliefert, wo sie in die Erprobungsfahrzeuge der Neuen Klasse eingebaut werden. In Hallbergmoos entwickeln etwa 200 Mitarbeitende seit Sommer 2024 Montagetechnologien. Das Werk dient als Vorbild für die Serienproduktion am Standort Woodruff in den USA.

Auch im Münchner FIZ läuft die Vorserienproduktion. Dort fertigen und testen rund 200 Mitarbeitende kleinere Modulvarianten. Dafür stehen Flächen im neuen Aeroakustik- und E-Antriebszentrum zur Verfügung. Alle Pilotwerke sollen Erkenntnisse für die internationale Serienfertigung liefern. Innerhalb von weniger als zwei Jahren sollen alle fünf Batteriewerke auf drei Kontinenten in Serie gehen. Die Standorte wurden strategisch in Nähe zu den Fahrzeugwerken angesiedelt. Der Grundsatz „Local for Local“ soll vor globalen Risiken schützen und regionale Wirtschaftsräume stärken.

Einsatz ab Ende 2025 im neuen BMW iX3

Das erste Serienmodell der Neuen Klasse, der neue BMW iX3, soll ab Ende 2025 im Werk Debrecen vom Band rollen. Dort startet parallel auch die Hochvoltbatteriefertigung. Anschließend folgen die weiteren Werke in China, Deutschland, den USA und Mexiko.

Die Produktion der Gen6-Batterien beginnt mit der Anlieferung der Zellen durch externe Hersteller, die nach BMW-Vorgaben fertigen. Nach Qualitätsmessungen erfolgt die Zellclusterbildung, bei der die Batteriezellen mit Kühlern verbunden werden. Schweißnähte werden laserbasiert erstellt und in Echtzeit geprüft. Ein spezieller Schaum verbindet die Komponenten zu einer stabilen Einheit. Danach wird das Gehäuse abgedichtet und der Energy Master – die zentrale Steuereinheit – auf der Hochvoltbatterie verbaut. Abschließend durchlaufen alle Batterien eine „End-of-Line-Prüfung“, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten.

BMWs neue Rundzellen haben einen einheitlichen Durchmesser von 46 Millimetern und zwei verschiedene Höhen von 95 Millimetern und 120 Millimetern. Bezogen auf die prismatischen Zellen der fünften BMW-Batteriezellgeneration wird in den Rundzellen der sechsten Generation kathodenseitig der Nickelgehalt erhöht sowie gleichzeitig der Kobaltanteil reduziert. Anodenseitig wird der Siliziumanteil erhöht. Im Ergebnis soll die volumetrische Energiedichte in der Zelle um mehr als 20 Prozent steigen.