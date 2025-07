Milence bringt drei neue deutsche E-Lkw-Ladeparks ans Netz

Milence hat in Deutschland drei neue Ladehubs für Elektro-Lkw in Betrieb genommen. Neben Standorten bei Koblenz und Kirchberg an der Jagst wurde erstmals auch ein Ladepark im Ruhrgebiet eröffnet, konkret in Recklinghausen nahe der A2. Damit steigt die Zahl der deutschen Milence-Hubs auf fünf.

Die bisherigen Ladeparks befanden sich in Vockerode an der A9 in Sachsen-Anhalt und am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen. Mit den neuen Hubs erweitert Milence sein Angebot nun auch in West- und Süddeutschland. In Recklinghausen stehen sechs Schnelllader mit bis zu 400 Kilowatt zur Verfügung, in Koblenz und Kirchberg jeweils acht Ladepunkte.

Milence, ein Joint Venture von Daimler Truck, Traton und Volvo Group, verfolgt seit dem Start 2022 das Ziel, bis 2027 insgesamt 1.700 öffentliche Ladepunkte für Lkw in Europa zu errichten. Der Fokus liegt auf zehn europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Die Standorte wurden gezielt entlang wichtiger Transportrouten gewählt. Die A2 verbindet etwa die Nordseehäfen mit Hannover, Berlin und Polen. Die A61 bei Koblenz führt zwischen Köln und Frankfurt. Der Ladehub in Kirchberg liegt an der A6, die Süddeutschland mit Frankreich verbindet.

Zukünftig sollen einige Ladeparks mit Megawattladern (MCS) nachgerüstet werden. In Recklinghausen ist der Ausbau bereits bestätigt. Insgesamt plant Milence bis 2027 die Installation von 284 MCS-Ladepunkten an 71 europäischen Standorten im Rahmen der EU-Förderinitiative AFIF.

„Deutschland ist das Herzstück und zentrale Drehscheibe des europäischen Straßengüterverkehrs. Die heutige Eröffnung unseres Ladeparks in Recklinghausen ist ein wichtiger Lückenschluss für die Elektrifizierung des Güterverkehrs im Westen Deutschlands“, sagte Milence-CEO Anja van Niersen bei der Eröffnung in Recklinghausen. „Emissionsfreier Transport ist nicht nur machbar, er wird auch langsam wirtschaftlich tragfähig und bietet klare wirtschaftliche Vorteile.“

Bis Ende 2025 sollen in Deutschland acht Milence-Ladeparks in Betrieb sein. Weitere Standorte sind unter anderem in Lohfelden, Himmelkron und Hüttenberg geplant. International will das Unternehmen bis Jahresende mehr als 30 Ladeparks in neun Märkten eröffnen. Diese sind in der Regel mit Annehmlichkeiten für Fahrer ausgestattet, etwa Toiletten und Duschen, Lounges und Verkaufsautomaten. Auch ein digitales Buchungstool für Ladezeiten ist in Arbeit.