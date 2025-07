EnBW beginnt mit Bau von Schnellladepark mit 24/7-Shop bei Erfurt

In unmittelbarer Nähe zum Erfurter Kreuz (A4 und A71) baut die EnBW in Neudietendorf 24 überdachte Schnellladepunkte der höchsten Leistungsklasse, die sie bei Bedarf auf 48 Ladepunkte erweitern kann. Je nach Aufnahmeleistung ihres E-Autos können Kunden innerhalb von 15 Minuten für 400 Kilometer Reichweite Strom laden. Die Inbetriebnahme des Ladeparks ist für Oktober geplant.

Neben den Ladepunkten wird es in Neudietendorf einen 24/7-Shop mit Snack- und Getränkeautomaten geben. „An unseren Schnellladeparks in Kamen, Chemnitz und Bispingen haben wir bereits Shops ausprobiert und die Resonanz der Kund*innen ist durchweg positiv: Während der Ladepause ein Getränk oder einen Snack zu sich zu nehmen, entspricht genau dem, was sich unsere Kund*innen wünschen. In Neudietendorf erproben wir jetzt ein weiteres Konzept“, erklärt Volker Rimpler, Chief Technology Officer E-Mobilität bei der EnBW mobility+.

Die EnBW arbeitet in Neudietendorf mit bk World zusammen. bk World hat sich darauf spezialisiert, Ladepausen für E-Auto-Fahrer komfortabel zu gestalten. Während das Auto lädt, können Besucher entspannen, arbeiten oder Snacks genießen. Man plane auch zukünftig mehr Standorte mit 24/7-Shops auszustatten, so die EnBW.

„Der Ladepark Neudietendorf ist aufgrund seiner zentralen Lage und Nähe zu vielen Städten ein großer Gewinn für die Alltagstauglichkeit der E-Mobilität im Fernverkehr“, sagt Rimpler. „Autofahrer*innen können den Ladepark beispielsweise auf der Fahrt von Frankfurt nach Leipzig als Zwischenstopp nutzen. Auch andere Städte wie Kassel oder Würzburg sind in weniger als 200 Kilometern mit einer Akkuladung vom neuen Ladepark aus erreichbar.“

Nach den jüngsten Baustarts von zwei Schnellladeparks in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern rollen nun auch in Thüringen wieder die Bagger. Damit treibt die EnBW den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Ostdeutschland weiter voran. Aktuell betreibt der Energiekonzern über 7.000 Schnellladepunkte in Deutschland. Auch in den kommenden Jahren will man in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren und bis 2030 deutschlandweit 20.000 Schnellladepunkte betreiben.