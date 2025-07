Mit Strom über den Brenner: MAN und Dettendorfer erproben E-Lkw-Nachtlogistik

MAN Truck & Bus und die Spedition Dettendorfer testen im Juli und August vier Wochen im Rahmen eines Pilotprojekts den nächtlichen Einsatz von vollelektrischen Lkw auf einer Brennerroute zwischen Raubling und Bozen. Dank der bestehenden Ausnahme vom Nachtfahrverbot auf der A12 (Inntal-Autobahn) dürfen E-Trucks im Gegensatz zu Diesel-Lkw nachts fahren. Ziel des Projekts ist es, die Verkehrsflüsse am Brenner zu entzerren, Staus zu vermeiden, CO2- und Lärm-Emissionen zu senken und die Versorgungssicherheit zu erhöhen – insbesondere in der Ferienzeit.

„E-Lkw können ein wichtiger Teil der Lösung für den alpinen Güterverkehr auf der Brennerroute sein“, so Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr. „Wenn wir die Verkehrswende ernst nehmen, müssen wir auch den Straßengüterverkehr nachhaltiger gestalten. Der nächtliche Einsatz von eTrucks zeigt: Weniger CO₂, weniger Lärm und eine bessere Ausnutzung der Infrastruktur sind möglich. Das ist ein wichtiges Signal für grüne Nutzfahrzeug-Korridore in ganz Europa. Jetzt kommt es auf einen konsequenten, grenzüberschreitenden Ausbau der Ladeinfrastruktur an.“

Der „Nachtsprung“ mit E-Lkw über den Brenner ist grundsätzlich seit 2021 möglich. Für den Fernverkehr mangelte es bislang jedoch an einer breiten Fahrzeugverfügbarkeit und an Ladeinfrastruktur. Mit dem MAN eTruck, der seit Juni 2025 in München in Serie produziert wird, lassen sich Tagesreichweiten von bis zu 800 Kilometern mit einer Zwischenladung im Winter wie im Sommer realisieren. Dank der Ausnahme vom Nachtfahrverbot auf der Inntal-Autobahn (A12) in Tirol kann der Batterie-Lkw nachts grenzüberschreitend auf der gesamten Strecke zwischen Deutschland und Italien verkehren – etwa von München nach Verona oder von Rosenheim über den Brenner nach Bozen und zurück.

„Damit erschließen eTrucks Routen, die mit Diesel-Lkw aufgrund der nächtlichen Fahrverbote bislang nicht mehr realisierbar waren – ein echter Fortschritt für effiziente, leise und emissionsfreie Nachtlogistik im Alpenraum und besonders interessant für Transporte in der Kühl- und Pharmalogistik oder bei zeitkritischen Lieferketten“, erklärt MAN. „So entlasten eTrucks die Brennerroute in verkehrsarmen Nachtstunden.“

Eine Modellrechnung von MAN zeigt, dass bereits 300 in der Nacht eingesetzte eTrucks die Blockabfertigung am Tag in Kufstein um bis zu eine Stunde reduzieren können. Jeder eTruck spare zudem im Schnitt rund 95 Tonnen CO₂ pro Jahr ein – bei einer jährlichen Fahrleistung von 110.000 Kilometern. Schon bei 300 Fahrzeugen täglich ergebe sich ein jährliches Einsparpotenzial von bis zu 28.000 Tonnen CO₂, was dem Ausstoß einer Kleinstadt entspricht.

„Elektrische Schwerlastlogistik revolutioniert den Straßengüterverkehr“

„Elektrische Schwerlastlogistik revolutioniert den Straßengüterverkehr – selbst unter anspruchsvollsten topografischen Bedingungen, die in alpinen Regionen vorherrschen. Mit diesem Projekt zeigen wir, dass vollelektrische Lkw nicht nur praxistauglich sind, sondern unter anderem durch Rekuperation und die Möglichkeit nächtlicher Transporte neue Maßstäbe in Effizienz, Nachhaltigkeit und Verkehrssteuerung setzen. Politik und Industrie müssen Hand in Hand arbeiten, um emissionsfreie Logistik flächendeckend Realität werden zu lassen“, sagt Frederik Zohm, Vorstand Forschung & Entwicklung bei MAN Truck & Bus.

Der Betrieb von E-Lkw auf der Brennerroute ist nicht nur zur Vermeidung von Blockabfertigung und Stau sinnvoll, sondern auch unter ökonomischen Aspekten. Bei einer Jahreslaufleistung von über 110.000 Kilometern auf deutschen Autobahnen ergibt sich eine Mautersparnis von über 60.000 Euro pro Fahrzeug und Jahr – „ein klarer wirtschaftlicher Vorteil für den Einsatz batterieelektrischer Lkw“, unterstreicht MAN. Die 100-prozentige Mautbefreiung gilt dabei aktuell ausschließlich in Deutschland. Erst kürzlich hatte EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas empfohlen, die bisher bis Ende 2025 befristete Mautreduzierung für E-Trucks bis Mitte 2031 auszudehnen.

In anderen Ländern gelten abweichende Regelungen: Auf der A13 in Österreich werden E-Trucks insbesondere nachts mit bis zu 75 Prozent weniger Maut belastet. In Italien hingegen gibt es auf der Route über den Brenner nach Bozen nur marginale Unterschiede in der Maut zwischen Diesel- und E-Lkw.

Gesamtkostenvorteil von über 15 Prozent

Über eine Laufzeit von drei Jahren, einem typischen Einsatzszenario von Lkw in der Logistik, trage die Mautersparnis des eTrucks zu einem Gesamtkostenvorteil von über 15 Prozent gegenüber mit Diesel betriebenen Fahrzeugen auf der Brennerroute bei, so MAN. Neben den geringeren Mautgebühren trügen vor allem niedrigere Energie- und Wartungskosten, die Befreiung von der Kfz-Steuer und die zunehmend verfügbare Ladeinfrastruktur entlang der Route zur Wirtschaftlichkeit bei.

Beispielhafte Ladeszenarien zeigen: In Raubling kann nachts zu rund 0,41 Euro/kWh, in Bozen zu etwa 0,38 Euro/kWh geladen werden. Zudem steigt die Rekuperation auf der bergigen Strecke auf bis zu 40 Prozent. Während bei Diesel-Lkw Bremsenergie ungenutzt verloren geht, speichert der MAN eTruck diese als Strom zurück in die Batterie.

Batterieelektrische Lkw reduzierten zudem die Lärmemissionen im Vergleich zu Diesel-Lkw erheblich, erläutert MAN. „In akustischen Tests wurde der eTruck bei beschleunigter Anfahrt als rund halb so laut wahrgenommen wie ein herkömmlicher Diesel. Konkret ergibt sich eine Pegeldifferenz von rund zwölf Dezibel. In etwa entspricht dies dem Unterschied zwischen einer Hauptverkehrsstraße und einer ruhigen Straße in einem Wohngebiet. Ein echter Gewinn für die Anwohner und die Umwelt an der Brennerroute.“