Honda enthüllt Mini-Elektroauto N-One e

Mit dem N-One e bringt Honda nach dem von 2020 bis 2024 angebotenen Honda E wieder ein kleines Elektroauto auf den Markt. In Japan wurden nun erste Bilder der Serienversion veröffentlicht.

Der N-One e orientiert sich optisch an den in Japan sehr populären „Kei-Cars“, ist aber laut Berichten mit rund 3,90 Metern etwas länger. Technische Details sind noch nicht bekannt. Honda hat bisher nur erklärt, dass das Fahrzeug zeigen soll, wie ein kleines Elektroauto sowohl praktisch sein als auch Spaß beim Fahren machen kann.

Der Innenraum des N-ONE e ist auf Alltagstauglichkeit ausgelegt. Die Rückbank lässt sich komplett oder teilweise umklappen, um Gepäck oder längere Gegenstände zu transportieren. Alternativ kann das Sitzkissen der Rückbank hochgeklappt werden, um hohe Gegenstände unterzubringen.

Laut Honda wurde der k N-One e mit Blick auf eine globale Markteinführung konzipiert. Das Modell könnte also demnächst auch in Europa starten. Der Hersteller verspricht einen „Akku mit großer Kapazität“, das kleine Elektroauto dürfte sich aber vor allem an urbane Kunden richten, die nicht auf maximale Fahrleistungen achten.

Der N-ONE e verfügt den offiziellen Bildern zufolge über die Möglichkeit für Vehicle-to-Load (V2L). Seine Batterie kann also auch als Stromquelle für externe Geräte dienen. Auf der japanischen Honda-Website ist zu sehen, wie im Freien Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Der N-ONE e soll zudem in Notfällen als flexible Stromquelle genutzt werden können.

Honda will in den kommenden Jahren sieben neue Elektroautos einführen. Sie sollen eine neue Plattform, neue Batterien und neue Motorentechnologien nutzen. Im Mittelpunkt stehen die Premium-Stromer der „O Series“, auf die erste Studien eine Vorschau geben. Der N-One e dürfte den Einstieg in das zukünftige Elektroauto-Angebot der Marke darstellen und der gehobenen 0 Series gegenüberstehen.