Sony und Honda bereiten Serienfertigung des Afeela 1 vor

Sony hat Anfang des Jahres das gemeinsam mit Honda entwickelte Serien-Elektroauto der Marke Afeela vorgestellt. In den USA treiben die Unternehmen die Einführung des Erstlingswerks Afeela 1 voran. Im East Liberty Auto Plant von Honda im Bundesstaat Ohio laufen seit Kurzem Vorserienversuche.

„Indem wir das Fachwissen von Honda als unserem Partner für die Auftragsfertigung nutzen, kombiniert mit den zusätzlichen Qualitätsstandards von Sony Honda Mobility und den auf unseren Standards basierenden Inspektionen, verpflichten wir uns, das Design von Afeela 1 mit außergewöhnlicher Präzision und verfeinerter Qualität zu liefern. Die Reise in Richtung dieser Vision hat bereits in Ohio begonnen“, so Shugo Yamaguchi, Präsident und CEO von Sony Honda Mobility of America.

In der Phase der Vorproduktionsversuche prüft das Team im East Liberty Auto Plant die Kompatibilität der Teile, die Präzision der Montage und die Qualität der Lackierung für die Produktionsreife. Die Massenproduktion des Afeela 1 soll im nächsten Jahr beginnen. Die Erkenntnisse aus den Vorproduktionsversuchen fließen laut Honda bereits in weitere Verbesserungen ein, während sich das Werk in Ohio auf die Aufnahme des Produktionsbetriebs im großen Maßstab vorbereitet.

Ab 89.900 US-Dollar vor Steuern

Der Afeela 1 kommt in zwei Varianten und kann für eine Gebühr von 200 US-Dollar reserviert werden – vorerst nur in Kalifornien. Der Afeela 1 Origin kostet ab 89.900 US-Dollar vor Steuern, die Variante Afeela 1 Signature ab 102.900 US-Dollar (ca. 77.100/88.300 Euro). Unterschiede gibt es bei den Rädern (19 Zoll beim Origin, 21 Zoll beim Signature), den Farben und dem Rückspiegel. Beim Origin-Modell ist ein Spiegel verbaut, die Signature-Variante hat ein Display, das das Bild der Rückkamera anzeigt. Das Modell kommt außerdem mit zwei Entertainment-Screens für die Rücksitze.

Der 4.916 Millimeter lange Afeela 1 ist mit 40 Sensoren ausgestattet, Kameras, Lidar, Radar und Ultraschall. Die Kontrolleinheit, die die Daten der Sensoren verarbeitet, hat eine Rechenleistung von 800 TOPS und verwendet KI-Algorithmen, um Fahrern ADAS-Fahrunterstützung zu liefern. Die Darstellungen auf den großflächigen Displays im Cockpit werden mithilfe der Unreal Engine realisiert. Fahrer sollen über den Afeela Personal Agent mit ihrem Fahrzeug kommunizieren können. Der Innenraum ist für Entertainment optimiert. In der Signature-Edition können auch die Passagiere im Fond das System auf eigenen Bildschirmen nutzen.

Zwei 180-kW-Motoren (2 × 245 PS) treiben das Elektroauto an. Der Afeela 1 soll mit einer 91-kWh-Batterie eine Reichweite von noch geschätzten 300 Meilen (482 km) nach der eher realistischen US-Norm EPA bieten. Aufgeladen wird mit bis zu 150 kW. Der Kaufpreis enthält ein dreijähriges Abo für verschiedene Fahrzeugfunktionen, Details dazu sind noch nicht bekannt.

Reservierungen für den Afeela sollen bald auch außerhalb Kaliforniens ermöglicht werden. 2027 soll das Fahrzeug nach Japan kommen, der Europastart bleibt abzuwarten. Vor etwa drei Jahren wurde auch ein SUV gezeigt, dessen Realisierung noch offen ist. Das gilt auch für ein laut Berichten geplantes Kompaktmodell.