Preisabstand zwischen Elektroautos und Verbrennern sinkt deutlich

Der Preisunterschied zwischen Elektroautos und Verbrennern ist deutlich geschrumpft. Laut dem Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer liegt der Abstand beim Vergleich der jeweils 20 beliebtesten Modelle inklusive Rabatten nur noch bei unter 3.000 Euro – vor einem Jahr war er mehr als doppelt so hoch.
Grundlage des Vergleichs ist der Durchschnittspreis der jeweils 20 beliebtesten Modelle inklusive Rabatte, die Modelle sind untereinander also nicht direkt vergleichbar. Dennoch zeigt die Entwicklung Dudenhöffer zufolge einen klaren Trend: „Das Elektroauto bahnt sich seinen Weg in Europa und Deutschland“, so der Branchenkenner. „Die Preisentwicklung ist dabei ein ganz entscheidender Faktor.“
Diese Preisannäherung resultiert laut Dudenhöffer aus zwei entgegengesetzten Entwicklungen: steigenden Listenpreisen und sinkenden Rabatten bei Verbrennern sowie sinkenden Listenpreisen und höheren Rabatten bei Elektroautos. Inzwischen liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus beider Antriebsarten demnach bei etwa 17 Prozent. Im Januar war der Rabatt bei Stromern noch rund drei Prozentpunkte niedriger.
Der schrumpfende Preisabstand dürfte den Absatz von Elektroautos in den vergangenen Monaten befeuert haben. Besonders deutsche Hersteller und ihre ausländischen Töchter profitieren davon. VW führt mit 61.600 Neuzulassungen seit Jahresbeginn und fast 21 Prozent Marktanteil deutlich vor der Konkurrenz. Zählt man Skoda, Audi, Seat und Porsche hinzu, erreicht der VW-Konzern einen Marktanteil von rund 46 Prozent bei den Stromer-Neuzulassungen in Deutschland – insgesamt fast 136.000 Fahrzeuge von Januar bis Juli.
Ein zentraler weiterer Grund für die gestiegene Zahl von E-Auto-Zulassungen dürfte in verschärften CO2-Flottengrenzwerten der EU liegen. Diese gelten seit Jahresbeginn und zwingen Hersteller zum Verkauf emissionsarmer Fahrzeuge, da bei Verfehlen der Vorgaben Strafzahlungen fällig werden.
Kommentare
Elvenpath meint
3000 Euro? Scheint bei Stellantis noch nicht angekommen zu sein. Beim abgebildeten Citroën (ë-)C3 sind es immer noch 7.300 Euro Unterschied in der Preisliste.
Futureman meint
Der Kipppunkt rückt unaufhaltsam näher. Der hilft auch nicht die ewige Diskussion um die Aufhebung des Verbrennerverbots in 10 Jahren. Denn schon viel eher wird es wesentlich günstiger sein, mit E-Autos zu fahren, als mit irgendeiner anderen Technik. Und über den Preis bekommt man nun einmal die meisten Leute. Ein paar wird es immer geben, die auf alte Technik stehe, Gibt ja auch noch einige, die mit Kutschen fahren.
Hans Meier meint
Die d. Aut. Industrie soll einfach die Klappe halten und ihren Job machen.
mabra meint
Ich hatte erst gestern die Diskussion:
– E-Autos sind zu schwer und machen die Straßen kaputt
– E-Autos bleiben unterwegs liegen, weil die Ladesäulen meistens kaputt sind
– Das Stromnetz bricht zusammen, wenn alle E-Autos fahren.
– E-Autos verursachen Mehrkosten für die Allgemeinheit (Zerstörung von Straßen und Stromnetzausbau), daher müssen die Steuer für E-Autos massiv hoch
– Wir machen uns abhängig von China
– Alle Vergünstigungen (Parken, Steuer …) nutzen nur den reichen Leuten, alle anderen können sich kei E-Auto leisten.
– Die Kosten für Reifen steigen exorbitant wegen des Gewichts.
– …
Das waren die Argumente unserer Sekretärin. Als Nachweis dienten ihr ihre Bekannten von den Stadtwerken (wg. Stromnetz, private PV sind übrigens auch ganz schlimm) und von der Kfz-Werkstatt.
Ihr Argument, dass sie mit einem E-Auto nicht mit ihrem Wohnwagen nach Dänemark kommt, habe ich verstanden. Das Preisargument kann ich zumindest im Moment noch nachvollziehen, aber das scheint sich ja zu ändern.
M. meint
Immerhin ist sie über „das Laden dauert 24 Stunden, so kann man doch nicht in Urlaub fahren“ hinweg.
Nicht viel, aber ein Anfang.
Bär (NL) meint
„gestern“ (Sonntag) mit Sekretärin.
Ah. 🙂👍
🙂
mabra meint
Tatsächlich war es Freitag , mein Fehler;-)
Benzinbenjamin meint
Wie bitte, ich dachte es gibt kein Verbot?!
Warum hält man denn auf Biegen und Brechen an dieser Regel fest? Anscheinend hat man etwas weniger Vertrauen als du in die überlegene Antriebstechnik. Ohne Verbrennerverbot, ohne Fantasiepreise für CO2, ohne Steuervorteil für Firmenwagen (und zwar nur eines davon) ist das e Auto in Europa mausetot.
M. meint
Herrje.
Die Regel sagt,
1) dass NEUwagen dann noch nur eFuels tanken dürfen – und eFuels kommen ja und werden gar nicht teuer, wenn man den Fans immer zuhört. Also gibt es kein Problem, oder?
2) Autos, die vorher zugelassen wurden, dürfen bis ins Jahr 965.000.000 a.D. mit fossilem Sprit fahren (falls es dann noch welchen gibt). Ist dir persönlich das zu knapp?
Thomas meint
Es gibt auch kein Verbrennerverbot. Im Gegenteil darf der Verbrenner sogar weiter schädliche Abgase ausstoßen. Trotzdem bekommt es keiner hin mit dieser Technik einen bezahlbaren CO2-armen Antrieb hinzubekommen.
Future meint
Ohne Dienstwagenprivileg wäre die deutsche Autoindustrie mausetot inkl. der Verbrenner. Ohne Dieselsubventionen wäre der Dieselantrieb schon seit vielen Jahren mausetot und die Straßen wären unbenutzbar, weil die Landwirte alles blockieren würden. Und was wäre wohl ohne Ehegattensplitting los?
Benzinbenjamin meint
Future, warum schreibst du in deinem Kommentar „Verbot“?
Wirst du von VW bezahlt? Das verwirrt die Menschen, die denken dann ihnen wird 2035 der Verbrenner weggenommen. Also, für dich zur Erklärung, du scheinst nicht besonders gut informiert zu sein:
Es handelt sich um ein Neuzulassungsverbot für fossil betriebene Verbrenner. Bitte nutze zukünftig diesen Terminus, wenn du nicht wie ein Querdenker dastehen willst. Danke!
Futureman meint
Sorry, zu einfach geschrieben. Es gibt ein Verbot zum erzeugen zusätzlichen CO2s. Wie man das erreicht, ist völlig Technologieoffen. Da es aber nur noch 10 Jahre sind, glaube ich nicht, dass es plötzlich einen Flux-Kompensator gibt, der das schafft.
Daher ist es ein Glück, dass die einzig nutzbare Technik jedes Jahr günstiger wird.
Daniel S meint
Da muss ich ihnen in einem Punkt recht geben: Die Fantasiepreise für CO2. Diese Preise sind viel zu niedrig.
Benzinbenjamin meint
Rechne mal vor, wie du darauf kommst.
Elvenpath meint
Man hält an dieser Regel fest, weil man möglichst schnell den Straßenverkehr dekarbonisieren will.
Falls du es immer noch nicht mitbekommen hast: In Sachen Klimaerwärmung haben wir ein Zeitproblem.
Und mausetot werden weite Gebiete der Erde sein, wenn wir nicht schnell genug handeln.
Natürlich ist es erst mal immer billiger, wenn man die Umwelt und die Natur gnadenlos ausbeutet und zerstört. Die Rechnung kommt später.
Benzinbenjamin meint
400 Grad Celsius hattest du neulich vermutet oder? Ich sage es wird 2-3 Grad wärmer, du sagst 400. Wollen wir mal beim Weltklimarat nachfragen, wer von uns der Spinner ist?
Halber Akku meint
Alleine wenn man schon mal nur die nächsten 12 Monate ansieht, was da alles auf den Markt kommt. Nächstes Jahr um diese Zeit wird es alleine schon das Trio VW ID2 / Cupra Raval / Skoda Epiq, vom Hyundai Konzern den Ioniq 2, den KIA EV2 und von Renault den neuen E-Twingo sowie dessen Dacia Derivat als Nachfolger des Spring (man spricht von 18.000,– € Neupreis) entweder schon zu kaufen oder zumindest zu bestellen geben. Nur um mal drei Herstellerbeispiele zu nennen.
Hans Meier meint
Angekündigt wird immer viel und geliefert wenig, teuer oder mit fiktiven „Lieferschwierigkeiten“. Die Ankündigungsmärchen der Industrie kennen wir langsam alle zu Genüge. Vielleicht bist du neu @Halber Akku, bewerte nur was du aktuell kaufen kannst, vergiss den Rest. Ich vermute jetzt schon das der ID2 „Günstigwagen“ der d. Autoindustrie mit obligatem Abozeugs durchseucht sein wird weil sie anderst ihre Rendite nicht hinkriegen und der Wagen nicht dir gehört, der übliche Kindergarten wie immer. Evtl wäre chin. Konkurrenz ohne Zölle doch gut für uns Kunden.
brainDotExe meint
Aber genau das ist dann doch ein Grund für die Aufhebung des Verbotes. Dann lass den Freunden traditioneller Technik doch ihren Spaß.
Genau wie man heute noch Pferde halten darf.
Fred Feuerstein meint
Können sie doch, tanken dann einfach den massenhaft und billig verfügbaren eFuel. Es gibt kein Verbrennerverbot.
brainDotExe meint
Du garantierst also die Verfügbarkeit vom bezahlbaren eFuel in ausreichender Menge für PKW?
Dann ist das also kein Problem.
Wenn nicht, dann nicht meckern.
Fred Feuerstein meint
Nö, mir ist das aber auch egal, wenn Menschen wie du ihren Verbrenner mit teurem eFuel fahren müssen. Ist doch dein Vergnügen, nicht meins.
Fakt ist: Jeder kann seinen ollen Verbrenner weiter fahren und es können neue zugelassen werden.
brainDotExe meint
Fakt ist, das sollte auch bezahlbar bleiben, damit möglichst viele Leute die Möglichkeit dazu haben.
Karsten meint
Es gibt keinen Kipppunkt! Wie viel Fahrzeugmodelle gibt es denn als Verbrenner und BEV? Das ist doch sehr überschaubar, dass bleibt deshalb immer ein Äpfel-Birnen-Vergleich.