Preisabstand zwischen Elektroautos und Verbrennern sinkt deutlich

Der Preisunterschied zwischen Elektroautos und Verbrennern ist deutlich geschrumpft. Laut dem Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer liegt der Abstand beim Vergleich der jeweils 20 beliebtesten Modelle inklusive Rabatten nur noch bei unter 3.000 Euro – vor einem Jahr war er mehr als doppelt so hoch.

Grundlage des Vergleichs ist der Durchschnittspreis der jeweils 20 beliebtesten Modelle inklusive Rabatte, die Modelle sind untereinander also nicht direkt vergleichbar. Dennoch zeigt die Entwicklung Dudenhöffer zufolge einen klaren Trend: „Das Elektroauto bahnt sich seinen Weg in Europa und Deutschland“, so der Branchenkenner. „Die Preisentwicklung ist dabei ein ganz entscheidender Faktor.“

Diese Preisannäherung resultiert laut Dudenhöffer aus zwei entgegengesetzten Entwicklungen: steigenden Listenpreisen und sinkenden Rabatten bei Verbrennern sowie sinkenden Listenpreisen und höheren Rabatten bei Elektroautos. Inzwischen liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus beider Antriebsarten demnach bei etwa 17 Prozent. Im Januar war der Rabatt bei Stromern noch rund drei Prozentpunkte niedriger.

Der schrumpfende Preisabstand dürfte den Absatz von Elektroautos in den vergangenen Monaten befeuert haben. Besonders deutsche Hersteller und ihre ausländischen Töchter profitieren davon. VW führt mit 61.600 Neuzulassungen seit Jahresbeginn und fast 21 Prozent Marktanteil deutlich vor der Konkurrenz. Zählt man Skoda, Audi, Seat und Porsche hinzu, erreicht der VW-Konzern einen Marktanteil von rund 46 Prozent bei den Stromer-Neuzulassungen in Deutschland – insgesamt fast 136.000 Fahrzeuge von Januar bis Juli.

Ein zentraler weiterer Grund für die gestiegene Zahl von E-Auto-Zulassungen dürfte in verschärften CO2-Flottengrenzwerten der EU liegen. Diese gelten seit Jahresbeginn und zwingen Hersteller zum Verkauf emissionsarmer Fahrzeuge, da bei Verfehlen der Vorgaben Strafzahlungen fällig werden.