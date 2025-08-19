Carwow sieht Elektroauto-Boom: Mehr Anfragen, höhere Rabatte

Immer mehr Autokäufer in Deutschland setzen auf E-Mobilität. Im Juli entfielen 18,4 Prozent aller Neuzulassungen auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), 28,4 Prozent auf Hybridmodelle (ohne Plug-in-Hybride) und weitere 10,3 Prozent auf Plug-in-Hybride. Damit liegt der Anteil der BEV nahezu stabil gegenüber dem Vormonat (-0,1 %) und um 5,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Auch auf der Neu- und Gebrauchtwagen-Online-Plattform Carwow ist dieser Trend erkennbar: Im Juli 2025 stiegen die Anfragen zu BEVs um 14 Prozent im Vergleich zum Juni und sogar um 69 Prozent im Jahresvergleich. Das Interesse an Hybridfahrzeugen legte um 56 Prozent gegenüber Juli 2024 zu.

„Das Bild ist eindeutig: Die Nachfrage nach E-Autos zieht wieder an. Wir sehen dabei nicht nur mehr Kaufinteresse, sondern auch wachsende Preisnachlässe seitens der Hersteller“, so Philipp Sayler von Amende, CEO von Carwow Deutschland. „Im Juli lagen die durchschnittlichen Rabatte auf Elektrofahrzeuge rund 5 Prozent höher als im Juni – und 9 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Das zeigt, dass viele Hersteller und Händler aktuell mit attraktiven Angeboten um Kund:innen werben.“

Gleichzeitig fordert Carwow die Politik auf, stärker zu handeln: „Unsere Vorab-Daten deuten auf einen deutlichen Absatzanstieg bei BEVs im August hin“, berichtet Sayler von Amende. „Trotzdem mahnen auch Branchenstimmen wie der Mercedes-Benz-CEO, dass der europäische Automarkt unter schwacher Nachfrage, wachsendem Wettbewerb und ambitionierten regulatorischen Vorgaben leidet.“

Hier brauche es kluge Anreize, direkt für die Endkunden. Die jüngsten Entwicklungen in Großbritannien zeigten, wie wirksam direkte Kaufprämien sein können, wenn sie unkompliziert und zielgerichtet ankommen. Für Deutschland wünscht man sich bei Carwow eine ähnliche Ausrichtung: „Weg von millionenschweren Flottenförderungen, hin zu einer direkten Unterstützung für Privatkäufer:innen, insbesondere im Einstiegs- und Mittelsegment. Nur so wird der Umstieg auf Elektromobilität für die breite Bevölkerung realistisch.“