Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn neue Standorte

Shell treibt den Ausbau seines Schnellladenetzes im Baden-Württemberg voran. An zehn neuen Standorten, darunter Supermarktparkplätze von Penny in Städten wie Baden-Baden, Buchen, Sersheim oder Reilingen sowie ein REWE-Fachmarkt in Bad Rappenau und eine Tankstelle in Villingen-Schwenningen, wurden insgesamt 26 neue Schnellladepunkte für Elektroautos installiert.

Konkret stehen jetzt an den Penny Märkten

Baden-Baden, Wilhelm-Drapp-Str. 15 (4 Ladepunkte)

Bad Krozingen, Am Alamannenfeld 1 (2 Ladepunkte)

Buchen, Zu den Dilläckern 2 (2 Ladepunkte)

Lahr-Reichenbach, Am Giesenbach 1 (2 Ladepunkte)

Reilingen, Siemensstraße 1 (2 Ladepunkte)

Sersheim, Industriestraße 1 (2 Ladepunkte)

Vaihingen-Horrheim, Pforzheimer Str. 55 (2 Ladepunkte)

Walzbachtal, Jöhlinger Straße 160 (2 Ladepunkte)

sowie am REWE Fachmarkt Bad Rappenau, Raiffeisenstraße 23 (4 Ladepunkte),

und an der Tankstelle Villingen-Schwenningen, Wieselsbergstraße 27 (4 Ladepunkte),

Schnellladesäulen zur Verfügung.

„Nutzer profitieren von einer einfachen Bedienung sowie der Möglichkeit, bequem per Shell Recharge App, Ladekarte oder kontaktlos zu bezahlen. Geschäftskunden können mit der Shell Card ebenso Strom laden wie auch weiterhin Kraftstoffe auftanken“, wirbt der Ölmulti.

Man setze den Kurs fort, Elektromobilität alltagstauglich zu machen und ein flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland aufzubauen, so Shell. Baden-Württemberg bilde dabei einen besonderen regionalen Schwerpunkt. Mit 5.900 Elektrofahrzeugen pro 100.000 Pkw habe das Land die dritthöchste E-Auto-Dichte aller Bundesländer. Auch die absolute Zahl von 268.000 E-Autos (1. Januar 2025) sei die dritthöchste aller Bundesländer. Schon 280 Ladepunkte habe man hier errichtet.

„Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind“, so Florian Glattes, Leiter des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz,

Shell Recharge betreibt in Deutschland eigenen Angaben nach aktuell rund 1.700 Schnellladepunkte. Das Unternehmen will diesen Bestand in den kommenden Jahren weiter ausbauen, sowohl an eigenen Tankstellen als auch durch Kooperationen mit Handelspartnern wie Penny und REWE. Dabei setzt man ausschließlich auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Neben der Ladeinfrastruktur bietet Shell an vielen Standorten zusätzliche Services wie Snacks, Getränke und Sitzgelegenheiten an.