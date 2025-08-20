BMW soll luxuriöses Offroad-SUV planen, E-Antriebe möglich

BMW arbeitet laut einem Bericht an einem luxuriösem Offroad-Modell, dass Fahrzeugen wie der Mercedes G-Klasse oder dem Land Rover Defender Konkurrenz machen soll. Als Antrieb soll ein reines Verbrennersystem gesetzt sein, ergänzend zudem elektrische Lösungen.

Das Modell mit Platz für sieben Personen könnte Autocar zufolge von 2029 an in den USA hergestellt werden. Ein namentlich nicht genannter leitender BMW-Manager erklärte gegenüber dem Autoportal, dass die Entwicklungsarbeiten in vollem Gange seien: „Wir sind uns des Marktpotenzials eines solchen Fahrzeugs bewusst. Es geht um mehr als nur Diskussionen. Wir planen dies schon seit einiger Zeit. Es wird auf jeden Fall einen Verbrennungsmotor benötigen.“

Hinweise auf das Design gibt es noch keine. Es wird aber erwartet, dass das Modell Elemente der kommenden Elektroautos der „Neuen Klasse“ „mit traditionell robusten Designmerkmalen“ kombinieren wird. Geboten werden sollen unter anderem eine größere Bodenfreiheit, ein längerer Federweg und ein höherer Böschungswinkel im Vergleich zu jedem aktuellen BMW.

Das neue Offroad-Modell soll konzipiert sein, um Platz für bis zu sieben Personen in drei Reihen zu bieten. „In einem luxuriösen Innenraum mit einer höheren Materialqualität und Ausstattung als die aktuellen Spitzenmodelle der SUVs“, so Autocar. Verkauft werden soll die neue Baureihe in alle von den Bayern bedienten Märkten.

Details zur Antriebstechnik sind noch nicht bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass der BMW-Offroader auf einer stark modifizierten Version der CLAR-Plattform des Konzerns basieren wird. „Dies würde Skaleneffekte mit anderen großen SUV-Modellen ermöglichen und gleichzeitig die umfangreichen Fahrwerksänderungen ermöglichen, die für ernsthafte Offroad-Einsätze erforderlich sind“, heißt es in dem Bericht.

BMW wolle den neuen Geländewagen mit einem Verbrennungsmotor antreiben, so ein Insider. Die Verantwortlichen schlössen aber auch eine Elektroversion nicht aus. Eine weitere mögliche Option sei eine Elektro-Variante mit kompaktem Verbrennermotor an Bord als Stromgenerator für die Fahrbatterie. Geprüft werde außerdem der Einsatz von kompakten elektrischen Nabenmotoren, entwickelt gemeinsam mit dem Münchner Unternehmen DeepDrive.