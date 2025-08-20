Enercity führt Elektroauto-Ad-Hoc-Laden zu dynamischen Tarifen ein

Nach dem dynamischen Laden für Zuhause führt der Energiedienstleister Enercity als eigenen Angaben nach erstes Unternehmen in Deutschland zusammen mit dem Technologiepartner EV-Pay dynamische Strompreise für das Ad-hoc-Laden von Elektroautos ein.

Ad-hoc-Laden bezeichnet die Möglichkeit, ein E-Fahrzeug spontan an einer öffentlichen Ladestation aufzuladen. Das Pilotprojekt startet an zwölf öffentlichen Schnellladestationen mit 24 Ladepunkten am Cityring in Hannover und soll Wegbereiter für mehr Preistransparenz, einfacheres Laden und eine stärkere Integration erneuerbarer Energien sein.

Das neue Angebot funktioniert wie kontaktloses Bezahlen im Supermarkt: Kunden halten ihre Giro- oder Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay an das Terminal, daraufhin startet direkt der Ladevorgang. Der aktuelle Preis pro Kilowattstunde (kWh) wird sowohl online auf der Enercity-Website als auch direkt an der Ladestation angezeigt. Die dynamischen Preise stehen täglich ab 13:30 Uhr für den Folgetag fest.

Dominik Freund, Geschäftsführer von EV-Pay: „In der Zusammenarbeit mit Enercity ist uns ein Durchbruch gelungen. Wir können nun für das Ad-hoc-Laden dynamisch stundengenaue Day-Ahead-Preise vom Spotmarkt in den Ladepreis einfließen lassen und das alles erstmalig eichrechtskonform. Damit verknüpfen wir die Energiewende mit der Verkehrswende und schaffen eine hohe Lenkungswirkung für E-Mobilist:innen in Abhängigkeit von der Einspeisung erneuerbarer Energien.“

Vorteile durch dynamisches Laden

„Enercity und EV-Pay sorgen mit dieser Innovation für attraktive Preiskonditionen“, werben die Partner. „Kund:innen profitieren vor allem von der Möglichkeit, zu besonders günstigen Zeiten zu laden, oft dann, wenn viel erneuerbarer Strom im Netz ist. Die Preisspanne reicht von 37 bis maximal 67 Cent pro Kilowattstunde. Selbst die Preisobergrenze ist kostengünstig und sorgt zugleich für Sicherheit bei den Kund:innen.“

Dynamische Preise an Ladestationen sollen E-Autofahrer dazu motivieren, ihre Ladevorgänge in Zeiten mit günstigen Preisen zu verlegen. In diesen Stunden ist die Einspeisung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Solarenergie, meist besonders hoch und das Stromangebot steigt. Bei hoher Nachfrage hingegen steigen die Preise, wodurch Ladevorgänge automatisch in Zeiten verschoben werden, in denen das Stromnetz weniger belastet ist.

„Mit dynamischen Preissignalen können das Ladeverhalten der E-Autofahrer:innen beeinflusst, Lastkurven geglättet und das Stromsystem entlastet werden. Gleichzeitig wird überschüssige erneuerbare Energie effizient genutzt“, erklärt Enercity.

„Das Pilotprojekt ergänzt sehr gut unser bestehendes Produktportfolio im Bereich der E-Mobilität. Es richtet sich an alle, die die Mobilitätswende aktiv mitgestalten wollen und zudem preisbewusst und nachhaltig fahren möchten“, so Markus Dehn, Bereichsleiter E-Mobilität bei Enercity: „Die aus dem Pilotprojekt gewonnenen Erkenntnisse werden wir auswerten, etwa wie gut das dynamische Preismodell angenommen wird und welchen Effekt es auf das Ladeverhalten hat. Basierend darauf planen wir, dynamisches Laden schrittweise auf weitere Ladepunkte auszuweiten. Die Erkenntnisse werden dabei auch in die Weiterentwicklung unserer Preismodelle in der easyGo-App einfließen.“