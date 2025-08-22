Daimler Truck: Neues Leasingmodell soll Umstieg auf E-Lkw erleichtern

Daimler Truck treibt den Wandel hin zur Elektromobilität auch auf finanzieller Ebene weiter voran. Die Konzerntochter Daimler Truck Financial Services (DTFS) hat dazu ein neues Leasingmodell für E-Lkw vorgestellt. Unter dem Namen „eService Leasing“ bietet DTFS ein Kilometer-Leasing mit abgesichertem Restwert, das für Kunden planbare Kosten und reduzierte Risiken gewährleisten soll. Ergänzt wird das Paket durch den Servicevertrag „Mercedes-Benz Trucks Complete“ inklusive digitalem Wartungssystem „Mercedes-Benz Trucks Uptime“.

Darüber hinaus stehen zusätzliche, individuell zubuchbare Leistungen zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem eine Ladekarte, der Mietkauf von Ladeinfrastruktur, die THG-Quote sowie CO₂-Kompensation oder auch eine Vorfinanzierung von Fördermitteln.

Ziel ist es laut Daimler Truck, eine verlässliche Grundlage bereitzustellen, die die Umstellung auf elektrische Antriebe erleichtert. Christian Seidlitz, Chief Sales Officer von DTFS, erklärte: „Wir schaffen ein strukturiertes Angebot, das die zentralen Anforderungen unserer Kunden im Bereich Elektromobilität umfassend adressiert.“

Parallel dazu hat Daimler Truck kürzlich seine Mietflotte CharterWay um den vollelektrischen Mercedes-Benz eActros 600 erweitert. Im Gegensatz zum klassischen Leasing ermöglicht CharterWay kürzere Vertragslaufzeiten und die flexible Wahl zwischen Diesel- und Elektroantrieb während der Mietdauer. Unternehmen können so den Einsatz von E-Lkw zunächst im Alltag testen. Nach mindestens 24 Monaten haben sie die Möglichkeit, in ein Gebrauchtwagen-Leasing oder einen Mietkauf zu wechseln.

Der Ausbau des Portfolios steht im Kontext einer strategischen Neuausrichtung von DTFS. Bereits vor einem Jahr hatte Daimler Truck angekündigt, die Finanzsparte vom klassischen Finanzdienstleister hin zu einem umfassenden eMobility-Serviceanbieter zu entwickeln. Hintergrund ist die erwartete steigende Nachfrage nach integrierten, risikoarmen Finanzierungslösungen rund um Elektromobilität. DTFS soll dabei nicht nur Leasing und Finanzierung anbieten, sondern auch Dienstleistungen wie Ladeinfrastruktur, Versicherungen oder Payment-Lösungen.