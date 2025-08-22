Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:

2025 führt BMW die „Neue Klasse“ ein. Die mit einem SUV startende Architektur soll die Kompetenz der Bayern bei Elektroautos bekräftigen. Mehr »

Beim jüngsten Führungstreffen forderte Mercedes-Chef Ola Källenius laut einem Bericht von seinen Spitzenkräften eine „Siegermentalität“. Mehr »

Erste Firefly-Elektroautos von Nio erreichen Europa. Der kompakte Stromer startet in den Niederlanden und Norwegen, Deutschland soll folgen. Mehr »

Das neue Tesla Model Y Performance wurde offenbar am Nürburgring getestet. Änderungen bei Design, Technik und Fahrleistung werden erwartet. Mehr »

Mercedes-Benz und BMW könnten künftig die gleichen Verbrennermotoren nutzen, später vielleicht auch Getriebe und damit komplette Antriebe. Mehr »

Eine Analyse zeigt Rekordrabatte bei Elektroautos: Bis zu 27,7 Prozent Abschlag sind möglich, Käufer sparen tausende Euro bei Neuwagen. Mehr »

Das Elektroauto-SUV Ioniq 9 sorgt laut Hyundai mit aktiver Geräuschunterdrückung und durchdachter Dämmung für höchste Ruhe im Innenraum. Mehr »

VW bietet für den elektrischen Kompaktwagen ID.3 Pro ab dem Modelljahr 2025 erstmals eine nachträgliche digitale Leistungssteigerung an. Mehr »