Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:
"Neue Klasse" soll zeigen, dass BMW "hervorragende Elektroautos" bauen kann
2025 führt BMW die „Neue Klasse“ ein. Die mit einem SUV startende Architektur soll die Kompetenz der Bayern bei Elektroautos bekräftigen. Mehr »
Mercedes-Chef Källenius fordert von Top-Managern "Siegermentalität"
Beim jüngsten Führungstreffen forderte Mercedes-Chef Ola Källenius laut einem Bericht von seinen Spitzenkräften eine „Siegermentalität“. Mehr »
Nio hat mit Firefly-Auslieferungen in Europa begonnen
Erste Firefly-Elektroautos von Nio erreichen Europa. Der kompakte Stromer startet in den Niederlanden und Norwegen, Deutschland soll folgen. Mehr »
Neues Tesla Model Y Performance: Erlkönigfotos vom Nürburgring
Das neue Tesla Model Y Performance wurde offenbar am Nürburgring getestet. Änderungen bei Design, Technik und Fahrleistung werden erwartet. Mehr »
Mercedes und BMW sollen "Motorenpakt" planen
Mercedes-Benz und BMW könnten künftig die gleichen Verbrennermotoren nutzen, später vielleicht auch Getriebe und damit komplette Antriebe. Mehr »
Studie: Bis zu 27,7 Prozent Rabatt bei Elektro-Neuwagen
Eine Analyse zeigt Rekordrabatte bei Elektroautos: Bis zu 27,7 Prozent Abschlag sind möglich, Käufer sparen tausende Euro bei Neuwagen. Mehr »
Hyundai: Ioniq 9 setzt "Maßstäbe für akustischen Komfort"
Das Elektroauto-SUV Ioniq 9 sorgt laut Hyundai mit aktiver Geräuschunterdrückung und durchdachter Dämmung für höchste Ruhe im Innenraum. Mehr »
VW ID.3 Pro nachträglich digital auf 170 kW/231 PS aufrüstbar
VW bietet für den elektrischen Kompaktwagen ID.3 Pro ab dem Modelljahr 2025 erstmals eine nachträgliche digitale Leistungssteigerung an. Mehr »
Kommentare
Future meint
1. BMW
2. Mercedes
3. Nio
4. Tesla
5. BMW
So staffelt sich also das Interesse in dieser Woche bei den Top5.
Bei den Verfolgern ist sogar Hyundai vor VW gelandet.
IDFan meint
Ich glaube, sagen zu können, dass der VW Konzern damit leben kann.
Future meint
Das hat man davon, wenn VW sogar die Betriebsferien der PR-Leute verlängern muss.
M. meint
Die von Tesla hatten wohl keinen…
Kirky meint
Ach so ja klar, ausgerechnet Hyundai schafft es mit gerade Mal 15 Kommentaren in die meistgelesenen Artikel. Wohl eine schöne Ablenkung von den 10.000en defekten ICCUs.
Wie werden hier die Artikel ausgewählt, könnt ihr mir das mal erklären???
E.Korsar meint
Ich habe das schon so oft erklärt. Such dir das raus, wenn es dich wirklich interessiert.
Kirky meint
Was du erklärst ist mir einerlei. Ich sehe was hier schwarz auf weiß steht: 15 Kommentare bei Hyundai, und das Auto dann sogar noch als Vorschaubild für die meistgelesenen. Einfach einem Klickzähler da hin, und dann kann man es doch nachvollziehen. Was kommt als nächstes mit rein, Maxxus etwa?
Mäx meint
Du bist hier sowieso noch mit einer der lostesten.
Dein persönlicher Hass auf Hyundai/Kia oder die Sackkarrenräder vernebeln dir die Sicht.
Geh mal wieder raus und fass Gras an.
Nur weil hier die gleichen 10 Leute kommentieren sagt das nicht über die tatsächliche Reichweite eines Artikels aus.
Wenn irgendein Artikel gut gemacht ist und in einer Suchmaschine weit oben angezeigt wird zu einem bestimmten prominenten Thema macht das sehr viel mehr aus, als deine 5 Hasskommentare unter dem Thema.
Aber wie Korsar schon sagt, guck einfach unter jedem Wochenartikel der letzten 10 Wochen und lies dir alles durch, dann bist du schlauer (vielleicht).
Kirky meint
Was willst du von mir, Verbrennerfreund? Musst wohl auch 500 km mit 200 kmh am Stück fahren, wie Hilti-Niklas, der kein Teams kennt.
Mäx meint
Sag ich ja, lost.
M. meint
Tu dir doch mal selbst einen Gefallen, und sieh‘ nach den monatlichen Zugriffszahlen für diese Seite. Dann fällt dir auf, dass die Kommentare auch in Summe das bei weitem nicht widergeben, wie oft hier etwas gelesen wird.
Wie oft sollen wir das Thema noch durchkauen? Jede Woche der gleiche BS, allmählich wird’s lächerlich.
Kirky meint
Wiedergeben mit ie bitte.
Das ihr nicht mal auf die Rechtschreibung achten könnt in euren klugen Kommentaren…
E.Korsar meint
Die Verbindung aus dem Demonstrativpronomen „das“ und dem Pronomen „ihr“ ist hier falsch. Wenn der Satz einen Nebensatz einleitet (also eine Begründung oder eine Aussage, die von einem Hauptsatz abhängt), benutzt man die Konjunktion „dass“. Das „dass“ leitet hier den Nebensatz ein, der die Aussage erklärt.
Den Hauptsatz hast du ja weggelassen. Das ist ist soweit in Ordnung, aber damit fehlt die eigentliche Aussage.
M. meint
Richtig.
Aber im Glashaus sitzen und mit Steinen schmeißen zeugt nun nicht von überragender Intelligenz.
Hast du noch was zum Thema? Nein? Dachte ich mir.
IDFan meint
Ich wünsche den Menschen ohne Familie und Freunde, die in diesem Thema das Wochenende verbringen, eine angenehme Zeit!