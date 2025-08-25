Volvo-Group-CTO: „Es gibt keine Wunderwaffe zur Dekarbonisierung unserer Branche“

Die Volvo Group verfolgt bei der Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs einen technologieoffenen Ansatz. Laut Lars Stenqvist, dem Technologiechef (CTO) des Nutzfahrzeugherstellers, reicht eine einzelne Lösung nicht aus, um die Branche klimaneutral zu machen. Daher investiert Volvo parallel in drei Antriebsarten: batterieelektrische Lkw, wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge sowie weiterentwickelte Verbrennungsmotoren, die mit erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden.

Volvo gilt als E-Pionier, sieht aber in allen drei Antriebstechnologien Potenzial. Stenqvist erklärt im Gespräch mit dem Portal Electrive, dass Pkw nahezu vollständig batterieelektrisch werden können, dies jedoch im Schwerlastbereich nicht ausreiche. Die Entscheidung für eine Technologie hänge stark von regionalen Faktoren wie Energieverfügbarkeit, -form und -preis ab. Deshalb erwartet er, dass in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Antriebslösungen dominieren werden.

Volvo gilt als Vorreiter bei Elektro-Lkw. Das Unternehmen sammelte früh Erfahrungen mit elektrischen Stadtbussen, deren modulare Technik später in Lkw integriert wurde. Diese Entwicklung ermöglichte eine zügige Elektrifizierung des Nutzfahrzeugsegments. Trotz 5.000 ausgelieferter E-Lkw ist der CTO mit dem Markthochlauf unzufrieden.

In Europa lag der Anteil von elektrischen Lkw im ersten Quartal des Jahres bei lediglich 1,5 Prozent. Hoffnung machen allerdings einzelne Märkte: In der Schweiz liegt der Anteil bei elf Prozent, in Norwegen bei rund neun. Dort greifen gezielte Fördermaßnahmen, etwa die Befreiung emissionsfreier Lkw von der Straßensteuer.

„Ich wünsche mir Anreize, um die Nachfrage zu stimulieren“

Stenqvist befürwortet nutzungsbasierte Anreize. „Das bedeutet, dass umweltverschmutzende Technologien für die Umstellung auf neue Technologien bezahlen.“ Unternehmen hätten dadurch einen wirtschaftlichen Anreiz, ihre emissionsfreien Fahrzeuge auch intensiv zu nutzen.

Eine technologische Festlegung durch die Politik lehnt Stenqvist klar ab. Statt konkrete Antriebsarten zu bestimmen, solle Brüssel Ziele wie Luftreinhaltung oder Lärmminderung definieren. Die technische Umsetzung überlasse man dann den Ingenieuren. „Ich bin jedoch sehr skeptisch, wenn eine Technologie verboten wird, nur weil man ihr zukünftiges Potenzial nicht versteht.“

Der Wandel der Branche sei nicht nur eine technische, sondern auch eine finanzielle Herausforderung. Stenqvist glaubt, dass nicht alle Wettbewerber diesen Kraftakt überstehen werden.

Intern begleitet Volvo die Transformation mit einer gezielten Personalstrategie. Während weiter massiv in Verbrennungsmotoren investiert wird – 2024 war in diesem Bereich ein Rekordjahr –, baut das Unternehmen gleichzeitig Know-how bei der E-Mobilität auf. Viele bestehende Mitarbeiter wechseln in den neuen Bereich. „Ein Ingenieur, der nicht neugierig ist, ist keiner“, meint der CTO.

Herausforderung Infrastruktur

Als größte externe Herausforderung nennt Stenqvist den schleppenden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Um die CO₂-Vorgaben bis 2030 zu erfüllen, müssten in Europa rund 35.000 bis 40.000 Lkw-Schnelllader verfügbar sein – derzeit existierten nur etwa 1.000. „Wir müssten also ab jetzt 500 Schnelllader pro Monat installieren, um das Ziel zu erreichen. Leider kann ich sagen: Im letzten Monat lag der Ausbau deutlich unter dieser Zahl.“

Ein Marktanteil von zehn bis zwölf Prozent sei entscheidend, damit Investoren Vertrauen fassen und Infrastruktur bereitstellen. Politik und Behörden müssten den Infrastrukturausbau eng begleiten, anstatt unrealistische Zielvorgaben zu machen. Volvo verlange keine milderen CO₂-Grenzen, sondern verlässliche Rahmenbedingungen für deren Erreichung.

Beim Aufbau einer eigenen Batteriezellfertigung will Volvo nicht allein agieren. Von Beginn an sei klar gewesen, dass man sich Partner mit entsprechender Expertise ins Boot holen werde. Hinzu kommen Kooperationen, etwa mit Daimler Truck bei Brennstoffzellen (Cellcentric), Ladeinfrastruktur (Milence) und Softwareplattformen (Coretura). „Zusammenarbeit ist das neue Führen“, zitiert Stenqvist CEO Martin Lundstedt. Weitere Partnerschaften schließt er nicht aus.