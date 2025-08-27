Chinesische Autobauer drängen mit Kostenvorteilen nach Europa

Die chinesischen Autohersteller bereiten sich laut einer aktuellen Studie des Center Automotive Research (CAR) darauf vor, ihre signifikanten Kostenvorteile auch auf dem europäischen Markt zu nutzen.

Auf dem chinesischen Markt tobt derzeit ein intensiver Preiskampf. Ziel sei es, so schnell wie möglich eine monopolartige Größe zu erreichen, heißt es in der Analyse. Besonders Hersteller wie BYD, MG oder Great Wall streben demnach eine Markt- und Kostenführerschaft an.

In China werden Fahrzeuge daher zu deutlich niedrigeren Preisen angeboten als auf Exportmärkten wie Deutschland. Zusätzlich treiben Einfuhrzölle die Preise für Kunden in der EU weiter in die Höhe. Durchschnittlich werden chinesische Fahrzeuge in Deutschland laut dem CAR mit einem Aufschlag von 108 Prozent verkauft. Besonders stark betroffen sind chinesische Elektro-Kleinwagen. Zum Vergleich: Elektroautos westlicher Hersteller sind hierzulande nur rund 28 Prozent teurer als in China.

Trotz der bestehenden EU-Zölle rechnet Studienautor Ferdinand Dudenhöffer mit weiteren Preissenkungen auf dem europäischen Markt. Der zunehmende Wettbewerbsdruck aus China werde sich auf die Preisgestaltung auswirken. Die chinesischen Hersteller könnten ihre Kostenvorteile durch hohe Produktionsvolumina und eine starke Position in der Batterieproduktion sichern. Anfangs hohe Vertriebs- und Marketingkosten würden durch steigende Verkaufszahlen in Europa relativiert.

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil der China-Anbieter liege in ihrer Fähigkeit, effiziente Kostenstrukturen auch auf neue Werke in Europa zu übertragen. Diese Strategie könnte ihre Wettbewerbsposition auf dem Kontinent weiter stärken. Auf der anstehenden Mobilitätsmesse IAA in München wird China mit zahlreichen Herstellern prominent vertreten sein, was die Ambitionen der chinesischen Autoindustrie zusätzlich unterstreicht.

Abschließend spricht sich Dudenhöffer dafür aus, dass auch westliche Hersteller ihre Produktion verstärkt nach China verlagern sollten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.