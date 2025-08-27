Autoindustrie: EU muss grünen Wandel an industrielle Realität anpassen

Europas Automobilzulieferer und -hersteller fordern in einem gemeinsamen Appell eine Neuausrichtung der EU-Strategie für den grünen Wandel. Vor einem strategischen Dialog mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im September warnen sie, dass die EU ohne ein umfassenderes politisches Konzept ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit gefährde.

In einem Brief, unterzeichnet von Matthias Zink, Präsident des europäischen Zulieferverbands CLEPA, und Ola Källenius, Präsident des Automobilherstellerverbands ACEA sowie Mercedes-CEO, bekräftigt die Branche ihre Investitionsbereitschaft in klimafreundliche Technologien. Gleichzeitig kritisiert sie massive Abhängigkeiten in der Batterie-Wertschöpfungskette von Asien, unzureichende Ladeinfrastruktur, hohe Produktionskosten – insbesondere für Strom – sowie belastende Zölle wie den 15-prozentigen Exportzoll auf EU-Fahrzeuge in die USA.

Das aktuelle EU-Regelwerk sei zu unflexibel und berücksichtige industrielle Realitäten zu wenig, um einen erfolgreichen Wandel zu ermöglichen. Die Branche fordert daher gezielte Maßnahmen auf der Nachfrageseite, etwa Kaufprämien, Steuersenkungen und geringere Ladegebühren. Zudem müsse „Technologieneutralität ein zentrales Regulierungsprinzip“ sein, um alle klimarelevanten Antriebstechnologien gleichberechtigt zu fördern – von Elektroautos über Plug-in-Hybride bis zu „hocheffizienten Verbrennungsmotoren“, Wasserstoff und CO₂-armen Kraftstoffen.

CLEPA und ACEA fordern auch eine „faire Behandlung“ von Plug-in-Hybriden. Verschärfungen beim rein elektrischen Fahranteil könnten bei dieser Antriebsart der Konkurrenz aus Nicht-EU-Staaten einen Vorteil verschaffen.

Auch Emissionen entlang der Liefer- und Produktionsketten müssten stärker berücksichtigt werden. Darüber hinaus fordern die Verbände eine beschleunigte Überarbeitung der CO₂-Vorgaben für Lkw und Busse sowie gezielte Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Lieferketten bei Batterien, Halbleitern und Rohstoffen. Nur so könne Europas Industrie langfristig widerstandsfähig und wettbewerbsfähig bleiben.

„Die Wettbewerbsfähigkeit, Produktionskapazität und das technologische Know-how Europas müssen geschützt werden“, heißt es in dem Schreiben. Andernfalls drohten Arbeitsplatzverluste, ein Rückgang der industriellen Basis und geringere Widerstandskraft in den Lieferketten.

Laut CLEPA und ACEA sind die aktuellen CO₂-Ziele für 2030 und 2035 ohne politische Anpassungen nicht mehr realistisch. Der Strategische Dialog am 12. September mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird daher als „letzte Chance“ gesehen, „um die Klimaziele und industrielle Realität in Einklang zu bringen“.