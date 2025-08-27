Autoindustrie: EU muss grünen Wandel an industrielle Realität anpassen

Europas Automobilzulieferer und -hersteller fordern in einem gemeinsamen Appell eine Neuausrichtung der EU-Strategie für den grünen Wandel. Vor einem strategischen Dialog mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im September warnen sie, dass die EU ohne ein umfassenderes politisches Konzept ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit gefährde.
In einem Brief, unterzeichnet von Matthias Zink, Präsident des europäischen Zulieferverbands CLEPA, und Ola Källenius, Präsident des Automobilherstellerverbands ACEA sowie Mercedes-CEO, bekräftigt die Branche ihre Investitionsbereitschaft in klimafreundliche Technologien. Gleichzeitig kritisiert sie massive Abhängigkeiten in der Batterie-Wertschöpfungskette von Asien, unzureichende Ladeinfrastruktur, hohe Produktionskosten – insbesondere für Strom – sowie belastende Zölle wie den 15-prozentigen Exportzoll auf EU-Fahrzeuge in die USA.
Das aktuelle EU-Regelwerk sei zu unflexibel und berücksichtige industrielle Realitäten zu wenig, um einen erfolgreichen Wandel zu ermöglichen. Die Branche fordert daher gezielte Maßnahmen auf der Nachfrageseite, etwa Kaufprämien, Steuersenkungen und geringere Ladegebühren. Zudem müsse „Technologieneutralität ein zentrales Regulierungsprinzip“ sein, um alle klimarelevanten Antriebstechnologien gleichberechtigt zu fördern – von Elektroautos über Plug-in-Hybride bis zu „hocheffizienten Verbrennungsmotoren“, Wasserstoff und CO₂-armen Kraftstoffen.
CLEPA und ACEA fordern auch eine „faire Behandlung“ von Plug-in-Hybriden. Verschärfungen beim rein elektrischen Fahranteil könnten bei dieser Antriebsart der Konkurrenz aus Nicht-EU-Staaten einen Vorteil verschaffen.
Auch Emissionen entlang der Liefer- und Produktionsketten müssten stärker berücksichtigt werden. Darüber hinaus fordern die Verbände eine beschleunigte Überarbeitung der CO₂-Vorgaben für Lkw und Busse sowie gezielte Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Lieferketten bei Batterien, Halbleitern und Rohstoffen. Nur so könne Europas Industrie langfristig widerstandsfähig und wettbewerbsfähig bleiben.
„Die Wettbewerbsfähigkeit, Produktionskapazität und das technologische Know-how Europas müssen geschützt werden“, heißt es in dem Schreiben. Andernfalls drohten Arbeitsplatzverluste, ein Rückgang der industriellen Basis und geringere Widerstandskraft in den Lieferketten.
Laut CLEPA und ACEA sind die aktuellen CO₂-Ziele für 2030 und 2035 ohne politische Anpassungen nicht mehr realistisch. Der Strategische Dialog am 12. September mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird daher als „letzte Chance“ gesehen, „um die Klimaziele und industrielle Realität in Einklang zu bringen“.
MichaelEV meint
„Gleichzeitig kritisiert sie massive Abhängigkeiten in der Batterie-Wertschöpfungskette von Asien, unzureichende Ladeinfrastruktur, hohe Produktionskosten“
Alles Dinge, die man selber in der Hand hat(te)… Aber wo kein Wille (oder der Wille zu zeigen, dass es nicht funktioniert), da kein Weg!
MichaelEV meint
„Auch Emissionen entlang der Liefer- und Produktionsketten müssten stärker berücksichtigt werden.“
In Anbetracht dessen, wie sehr das Lieferkettengesetz angegangen wird, eine sehr lustige Forderung. Aber auch da haben sich viele Unternehmen wohl Dokumentationspflicht statt hoher Strafen gewünscht, wenn Wünsche erfüllt werden findet man es halt auch kac…
Aber wahrscheinlich ist das so zu lesen, dass Nicht-EU-Hersteller mit diesen Forderungen benachteiligt werden sollen, während das eigene Handeln unter den Teppich gekehrt werden soll.
M. meint
Vor allem muss man aber auch auf politische Realitäten eingehen.
Der US-Präsident beerdigt zu Hause gerade die BEV-Industrie (neben dem ganzen anderen Wahnsinn), die fallen als Absatzmarkt für BEV mittelfristig weg – zumindest die Aussichten auf Wachstum sind dahin, auf Jahre hinaus, vielleicht für immer.
Leider ignorieren die Fans bestimmter Hersteller, die immer argumentieren, dass nur mit diesen Marken das Klima zu retten sei, dass das Geld, das sie für ihr Auto zahlen, genau für das Gegenteil eingesetzt wurde und immer noch wird. Und das gilt für West wie für Ost. Sie befeuern das, und können es entweder ignorieren – oder merken es nicht. Ich weiß gar nicht, was trauriger ist.
Aber die Realität ist die Realität. Eine Welt mit BEV wäre schön gewesen, aber diese Welt wird es nicht geben, wenn man sie in die Hände von Despoten und Verschwörungserzählern legt.
Mit diesem Ausblick ist es am Ende auch egal, ob die Polkappen schmelzen oder nicht…
MichaelEV meint
Whataboutism – schnell von den eigenen Lieblingsherstellern ablenken…
Was genau wird denn dort „beerdigt“? Hab gestern gelesen, dass 2025 ca. 33 GW PV in den USA dazukommen, sieht so „Beerdigung“ aus? Und eine Förderung zu beenden ist keine Beerdigung – sonst wurde die BEV-Industrie in DE schon 2023 beerdigt (und Wärmepumpen würde die jetzige Regierung angeblich in Kürze beerdigen).
M. meint
Keine Ahnung, was du gelesen hast, aber fast fertige Windparks müssen gerade den Gang vor Gericht vorbereiten, um fertigbauen zu dürfen. Die Frage, was zukünftig noch gebaut werden darf, dürfte spannend werden! Das wird man zukünfigt auch bei PV noch sehen – ob er es verhindern kann, meine ich.
(und PV funktioniert nur in der Sektorkopplung, nicht alleine – du Anfänger)
Auch hast du vielleicht nicht gelesen, dass nur mit Klagen vorläufig die unter Biden genehmigten Mittel für den Ausbau von Ladeinfrastruktur (weiterhin) bereitgestellt wurden.
Vielleicht hast du auch nicht gelesen, dass der Machthaber CO2 von der Liste der zu regulierenden Gase nimmt, was es den Herstellern ermöglicht, Autos mit 20 L Verbrauch zu bauen, ohne dafür Zertifikate erwerben zu müssen.
Und vielleicht hast du außerdem nicht gelesen, dass der angehende Despot gerade Sendern die Lizenz entziehen will, die nicht wie gewünscht über ihn berichten. Fakenewsschleudern wie Fox News haben dagegen nichts zu befürchten. Das muss man sich halt auch erstmal vorstellen. Ach halt – das kann man ja, man muss nur nach Nordost oder ganz weit nach Osten schauen, da findet man das schon.
Vielleicht gefällt dir das ja einfach auch, aber dann komm du mir nicht mit Whataboutism!
M. meint
Der andere Beitrag hängt, daher als Nachtrag:
In Deutschland läuft das auch nicht gut, aber auch dort steckt ein bestimmter CEO mit seinen Wahlempfehlungen ja dick drin, oder?
Oder wie viele CEOs von Autobauern kennst du, die sich mit Weidel öffentlich zeigen – und die hat mit BEV ganz sicher nichts am Hut.
Das ist ja der reine Witz hier.
Jensen meint
Da rotten sich die Lobbyisten wieder in gewohnter Manier zusammen, wiederholen in ebenso gewohnter Weise die bekannten Falschinformationen, um irgendwie zu vermitteln, dass man ja technologieoffen und zukunftsorientiert ist und letzten Endes nur den klaren Eindruck vermittelt, irgendwie einen subbentionierten Weg zu finden, noch möglichst vieles alt zu belassen.
Die Verbrennerindustrie hatte lange genug Zeit, echte Verbesserungen bei Emissionen und Energieverbrauch (Stichwort: 2-3 Liter-Auto) zu präsentieren. Der Verbrennungsmotor ist seit Jahrzehnten ausentwickelt und das Gesamtsystem wird auch nicht besser, wenn man nicht verfügbare Treibstoffe zur Grünfärbung einsetzt. Selbstverständlich darf es keinerlei Unterstützung für Techniken geben, die ein gesamtschädliches Bild ergeben, Energie verschwenden und letztlich wahrlich die vielbeschworene (europäische) Automobilindustrie weiter schädigen. Die EU könnte sich überlegen, Unternehmen zu fördern, die ausschließlich auf weniger schädliche Techniken setzen (BEV) und sich parallel dazu die Gelder bei den Unternehmen holen, die weiter auf „irgendwas mit Verbrenner“ setzen.
Baumschmuser meint
Warum sollte man auf echte 2-3 Liter-Autos setzen, wenn Hybride auf dem Papier noch weniger verbrauchen? Wenn man selbst den sparsamsten neuen Verbrenner ab 2035 nur noch mit E-Fuels betreiben darf (also gar nicht)?
Ein 2,5 to Bev 2025 im dann aktuellen Strommix zu betreiben ist ok, ein weiterentwickelter VW XL1, der 2006 schon bei unter einem Liter Diesel auf 100 km lag, würde aber ab 2035 nicht mehr zugelassen werden können.
Wenn die Vorschriften so lückenhaft und dilettantisch gemacht sind, würde ich mir die Milliarden für den XL1 als Hersteller doch auch sparen und margenträchtige Fette Verbrenner mit Hybridantrieb versehen – können ja auf dem Papier dasselbe, und zwar mit dem Segen der EU.
Tt07 meint
Und grad deswegen: ab 2035 keine neuen Verbrenner/Hybride…nur noch BEV.
Der Hersteller, der das gewollt nicht hinbekommt, kann gerne vor die Hunde gehen und Platz für andere machen.
MichaelEV meint
„Die EU könnte sich überlegen, Unternehmen zu fördern, die ausschließlich auf weniger schädliche Techniken setzen (BEV)“
Tolle Idee. Das Geld von VW, BMW, Mercedes etc. holen und in Tesla stecken. Gefällt mir, ist bei den Lobbyisten aber wohl nicht mehrheitsfähig.
Ansonsten machen Verbrennerhersteller halt, was Verbrennerhersteller so machen. BEVs können sie nicht, mit Verbrenner machen sie ihr Geld. So wird das schandhafte Spiel durchgezogen:
Erstmal die Euro 7 mit dem Verweis auf das Verbrenner-Aus abschwächen und gesundheitsschädliche Schadstoffe erhalten. Dann das (nicht existierende) „Verbrenner-Aus“ bekämpfen, parallel jetzt die Flottengrenzwerte angehen.
Am Ende muss noch die CO2-Bepreisung weg, Hauptsache der Rubel rollt (sprichwörtlich, dass damit in Europa ein Krieg finanziert wird, interessiert ja auch niemanden); Mensch, Umwelt und Klima haben diese Hersteller noch nie interessiert!
Baumschmuser meint
Wer hätte das gedacht