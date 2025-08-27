Peugeot stellt umfangreich überarbeiteten E-308 und E-308 SW vor

Peugeot hat den überarbeiteten E-308 sowie die Kombivariante E-308 SW präsentiert. Beide Elektroautos erhalten mit dem Facelift nicht nur optische Anpassungen, sondern auch technische Verbesserungen. Dazu gehört ein größeres Akkupack mit 58,4 kWh brutto, wovon 55,4 kWh netto nutzbar sind. Zuvor lag die nutzbare Kapazität bei 51 kWh. Damit sollen nach WLTP-Norm rund 450 Kilometer möglich sein, bisher waren es maximal 412 Kilometer. Der E-Motor mit 115 kW/156 PS bleibt unverändert.

Der E-308 kam im Juli 2023 auf den Markt, der E-308 SW im September 2023. Bei der Überarbeitung handelt es sich laut Peugeot um „weit mehr als eine Modellpflege“. Die Ladeleistung bleibt allerdings trotz größerer Batterie bei der bekannten 400-Volt-Technik begrenzt. An DC-Schnellladesäulen mit 100 kW kann das Akkupaket in rund 32 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden. Serienmäßig sind alle Modelle mit einem 11-kW-Onboard-Charger für dreiphasiges AC-Laden ausgestattet.

Neu hinzu kommt die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), mit der der E-308 externe Geräte mit bis zu 3,5 kW versorgen kann. Die dafür notwendige Adapterlösung wird über das Zubehör angeboten, ein Preis wird noch nicht genannt. Ab Frühjahr 2026 soll Plug&Charge eingeführt werden, wodurch sich das Fahrzeug beim Anschluss an eine kompatible Ladesäule automatisch identifiziert und abrechnet.

Eine weitere Neuerung ist der integrierte Lade-Routenplaner. Bisher bot das Navigationssystem keine dynamische Routenführung mit Berücksichtigung des Energieverbrauchs. Dazu heißt es: „Um die ideale Route zu berechnen, berücksichtigt das System die zurückzulegende Strecke, den Ladezustand der Batterie bei der Abfahrt, den gewünschten Ladezustand der Batterie bei der Ankunft und die verfügbaren Ladestationen auf dem Weg zum Zielort und integriert dabei den voraussichtlichen Energieverbrauch (basierend auf Kriterien wie Geschwindigkeit, Verkehr, Straßentyp und Höhenlage).“

Optisch nähert sich der E-308 an das neue Markendesign an, das mit den Modellen E-3008 und E-5008 eingeführt wurde. Der bisher noch sichtbare Kühlergrill und das markante LED-Tagfahrlicht weichen einem moderner gestalteten Frontdesign mit dynamischerem Grill und der Peugeot-typischen Drei-Krallen-Lichtsignatur. Ab der Ausstattungslinie GT kommt erstmals ein beleuchtetes Markenlogo an der Front zum Einsatz.

Auch aerodynamisch hat Peugeot nachgeschärft, die geänderte Frontpartie und neue Felgendesigns sollen die Effizienz weiter verbessern. Darüber hinaus betonen die Franzosen das sportliche Fahrverhalten.

Noch offen bleibt die Preisgestaltung der neuen Modelle. Der Marktstart ist für Herbst 2025 geplant. Bisher ging es los bei 42.435 Euro für den E-308 und bei 43.435 Euro für den E-308 SW.