Elektrischer Porsche Cayenne kann mit 400+ kW schnellladen

Porsche treibt seine Elektrifizierung weiter voran und bereitet mit dem Cayenne das zweite vollelektrische SUV des Konzerns auf Basis der Premium Platform Electric (PPE) vor. Nach dem Macan wird nun auch der größere Bruder elektrifiziert – und das offenbar mit einer Reihe technischer Weiterentwicklungen gegenüber bisherigen PPE-Modellen.

Ausgewählte Journalisten durften im „E4“, der vierten Cayenne-Generation, mitfahren. Dabei wurden erstmals genauere technische Details öffentlich. Im Vergleich zum Macan, der über eine 100-kWh-Batterie verfügt (95 kWh netto), soll der rein elektrische Cayenne mit einem deutlich größeren Akkupack ausgestattet sein. Dieses wird laut den Berichten 113 kWh Energiegehalt bieten, netto nutzbar werden 108 kWh sein.

Auch das Kühlsystem wurde überarbeitet: Zwei statt nur einer Kühlplatte wie im Macan sollen die Batterie effizienter kühlen. Dank des verbesserten Kühlsystems soll die mögliche Ladeleistung auf 400+ kW steigen – ein Spitzenwert, der aktuelle Schnellladesäulen zum Teil übertrifft. Unter optimalen Bedingungen soll der Cayenne in nur 15 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden und in zehn Minuten Strom für 300 Kilometer gemäß WLTP-Norm aufnehmen können.

Zum Marktstart wird der E-Cayenne den Berichten zufolge ausschließlich mit Allradantrieb und zwei Motoren angeboten. Anders als beim Elektro-Macan, der auch mit Hinterradantrieb erhältlich ist, setzt Porsche beim batteriebetriebenen Cayenne auf permanenten Allradantrieb. Selbst das Basismodell soll dabei eine Leistung von deutlich über 300 kW liefern. Der Antrieb an der Vorderachse stammt wohl direkt vom Macan, während die Einheiten an der Hinterachse neu entwickelt wurden.

Bis zu über 1.000 PS Leistung, 600 Kilometer Reichweite

Eine weitere Neuerung im Vergleich zum Macan ist das Zwei-Gang-Getriebe an der Hinterachse des Cayenne. Zudem wird bei den leistungsstärkeren Varianten auf eine Ölkühlung der Antriebseinheiten statt Wassermantel-Kühlung gesetzt. Geplant sind laut Medienberichten drei Leistungsstufen: ein Einstiegsmodell mit rund 300 kW/408 PS, ein möglicher Cayenne 4S mit 450 bis 515 kW (612/700 PS) sowie ein Topmodell namens Cayenne Turbo mit bis zu über 1.000 PS (735 kW) in der Spitze.

Das Turbo-Modell soll laut Berichten trotz eines Leergewichts von knapp drei Tonnen in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und in unter zehn Sekunden die 200-km/h-Marke knacken. Porsche wolle die Zahl der Varianten bei seinem großen SUV „in engen Grenzen halten“, erklärte Baureihenleiter Michael Schätzle. Den Elektro-Macan gibt es in fünf Varianten. Noch viel mehr Auswahl bietet das als Limousine und Shooting Brake gebaute Elektroauto Taycan.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Der elektrische Cayenne soll nicht nur ein sportliches Fahrverhalten bieten, sondern auch geländetauglich und alltagstauglich sein. Elektrische Stellmotoren an den Dämpfern, ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk sowie eine Hinterachslenkung mit bis zu fünf Grad Lenkwinkel gehören zum technischen Arsenal. Damit unterstreicht Porsche den Anspruch, den Cayenne als „Sportwagen unter den SUV“ zu positionieren.

Beim Raumangebot soll die neue Generation zulegen. Durch eine gesteigerte Fahrzeuglänge über den 4,93 Metern des aktuellen Verbrenner-Cayenne und einen längeren Radstand von mehr als 2,90 Metern wächst das Ladevolumen. Der Kofferraum soll um 99 Liter zulegen, zusätzlich steht ein 90 Liter großer Frunk unter der vorderen Haube zur Verfügung. Die maximale Anhängelast gibt Porsche mit 3,5 Tonnen an.

Ob neben dem 113-kWh-Akkupaket später auch kleinere Batterievarianten angeboten werden, ist offen. Feststeht aber, dass der Marktstart mit der großen Batterie erfolgen wird, die in der effizientesten Ausführung eine Reichweite von über 600 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglichen soll. Die vollständigen technischen Details und die Preisgestaltung will Porsche erst bei der Weltpremiere des Elektro-Cayenne im November 2025 bekannt geben.

Da die Nachfrage nach Elektroautos geringer als von Porsche erwartet ausfällt, wird neben dem neuen Elektro-Cayenne auch noch die Verbrenner-Variante angeboten. Dem Unternehmen zufolge soll das große SUV noch bis mindestens 2035 auch mit Verbrennungsmotoren gebaut werden. Dafür wird wohl die aktuelle Generation modernisiert.