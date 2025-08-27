Elektrischer Porsche Cayenne kann mit 400+ kW schnellladen

Porsche treibt seine Elektrifizierung weiter voran und bereitet mit dem Cayenne das zweite vollelektrische SUV des Konzerns auf Basis der Premium Platform Electric (PPE) vor. Nach dem Macan wird nun auch der größere Bruder elektrifiziert – und das offenbar mit einer Reihe technischer Weiterentwicklungen gegenüber bisherigen PPE-Modellen.
Ausgewählte Journalisten durften im „E4“, der vierten Cayenne-Generation, mitfahren. Dabei wurden erstmals genauere technische Details öffentlich. Im Vergleich zum Macan, der über eine 100-kWh-Batterie verfügt (95 kWh netto), soll der rein elektrische Cayenne mit einem deutlich größeren Akkupack ausgestattet sein. Dieses wird laut den Berichten 113 kWh Energiegehalt bieten, netto nutzbar werden 108 kWh sein.
Auch das Kühlsystem wurde überarbeitet: Zwei statt nur einer Kühlplatte wie im Macan sollen die Batterie effizienter kühlen. Dank des verbesserten Kühlsystems soll die mögliche Ladeleistung auf 400+ kW steigen – ein Spitzenwert, der aktuelle Schnellladesäulen zum Teil übertrifft. Unter optimalen Bedingungen soll der Cayenne in nur 15 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden und in zehn Minuten Strom für 300 Kilometer gemäß WLTP-Norm aufnehmen können.
Zum Marktstart wird der E-Cayenne den Berichten zufolge ausschließlich mit Allradantrieb und zwei Motoren angeboten. Anders als beim Elektro-Macan, der auch mit Hinterradantrieb erhältlich ist, setzt Porsche beim batteriebetriebenen Cayenne auf permanenten Allradantrieb. Selbst das Basismodell soll dabei eine Leistung von deutlich über 300 kW liefern. Der Antrieb an der Vorderachse stammt wohl direkt vom Macan, während die Einheiten an der Hinterachse neu entwickelt wurden.
Bis zu über 1.000 PS Leistung, 600 Kilometer Reichweite
Eine weitere Neuerung im Vergleich zum Macan ist das Zwei-Gang-Getriebe an der Hinterachse des Cayenne. Zudem wird bei den leistungsstärkeren Varianten auf eine Ölkühlung der Antriebseinheiten statt Wassermantel-Kühlung gesetzt. Geplant sind laut Medienberichten drei Leistungsstufen: ein Einstiegsmodell mit rund 300 kW/408 PS, ein möglicher Cayenne 4S mit 450 bis 515 kW (612/700 PS) sowie ein Topmodell namens Cayenne Turbo mit bis zu über 1.000 PS (735 kW) in der Spitze.
Das Turbo-Modell soll laut Berichten trotz eines Leergewichts von knapp drei Tonnen in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und in unter zehn Sekunden die 200-km/h-Marke knacken. Porsche wolle die Zahl der Varianten bei seinem großen SUV „in engen Grenzen halten“, erklärte Baureihenleiter Michael Schätzle. Den Elektro-Macan gibt es in fünf Varianten. Noch viel mehr Auswahl bietet das als Limousine und Shooting Brake gebaute Elektroauto Taycan.
Der elektrische Cayenne soll nicht nur ein sportliches Fahrverhalten bieten, sondern auch geländetauglich und alltagstauglich sein. Elektrische Stellmotoren an den Dämpfern, ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk sowie eine Hinterachslenkung mit bis zu fünf Grad Lenkwinkel gehören zum technischen Arsenal. Damit unterstreicht Porsche den Anspruch, den Cayenne als „Sportwagen unter den SUV“ zu positionieren.
Beim Raumangebot soll die neue Generation zulegen. Durch eine gesteigerte Fahrzeuglänge über den 4,93 Metern des aktuellen Verbrenner-Cayenne und einen längeren Radstand von mehr als 2,90 Metern wächst das Ladevolumen. Der Kofferraum soll um 99 Liter zulegen, zusätzlich steht ein 90 Liter großer Frunk unter der vorderen Haube zur Verfügung. Die maximale Anhängelast gibt Porsche mit 3,5 Tonnen an.
Ob neben dem 113-kWh-Akkupaket später auch kleinere Batterievarianten angeboten werden, ist offen. Feststeht aber, dass der Marktstart mit der großen Batterie erfolgen wird, die in der effizientesten Ausführung eine Reichweite von über 600 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglichen soll. Die vollständigen technischen Details und die Preisgestaltung will Porsche erst bei der Weltpremiere des Elektro-Cayenne im November 2025 bekannt geben.
Da die Nachfrage nach Elektroautos geringer als von Porsche erwartet ausfällt, wird neben dem neuen Elektro-Cayenne auch noch die Verbrenner-Variante angeboten. Dem Unternehmen zufolge soll das große SUV noch bis mindestens 2035 auch mit Verbrennungsmotoren gebaut werden. Dafür wird wohl die aktuelle Generation modernisiert.
Kommentare
CJuser meint
WENN, dann könnte ich mir nur eine geringere Akkukapazität mit den bekannten 95 Netto-kWh vorstellen. Vielleicht gibt es die zusätzlichen 13 kWh eh nur bei den stärkeren Antriebsvarianten und werden dann speziell im Kardantunnel (dieser ist im CarManiac-Video zu sehen) untergebracht. Bei einem Basispreis von über 100t Euro – der aktuelle ICE beginnt bereits bei 101,5t, bzw. 115,9t für den E-Hybrid – kann ich mir weniger nicht vorstellen. Gibt es auch beim Macan Electric nicht. Sowas wird bei Porsche wohl erst wieder Thema, wenn es (dann optional) Feststoffzellen gibt.
Justin Case meint
Die Peak-Laderate ist maretingtechnisch relevant, im echten Leben aber (bis auf die Nichtverfügbarkeit an vielen Ladestationen) nicht.
Viel interessanter ist die durchschnittliche C-Rate im typischen Reise-Ladehub zwischen 10 und 80% bzw. als Kehrwert davon die Dauer dessen.
In Kombination mit der Effizienz (gerne als Wert bei einer Konstantgeschwindigkeit von 120 oder 130 km/h statt WLTP) bekommt man eine realistische Vorstellung davon, wie eine Urlaubsfahrt mit dem betreffenden Fahrzeug aussieht.
On Top ist die Frage nach der Ladeplanung/ Vorkonditionierung im Navi und einer Plug&Charge Integration in ein belastbares Netz zu ordentlichen Tarifen ohne zusätzliche Subscription sehr relevant.
Vielleicht etwas mehr Arbeit, aber außer Björn Nyland, der das wenigstens in Teilen macht, sehe ich in der gesamten Motor-Presse weder das Verständnis über den Wert dieser Informationen, noch dass sich jemand systematisch die Arbeit macht.
Eine Marktlücke :-)
Micha meint
Steht doch im Artikel und wurde so auch von den Journalisten in der Live-Demo bestätigt: Knapp unter 15 min von 10-80%
Mäx meint
10-80% in 15 Minuten bei 108kWh nutzbar.
Das ist schon gut!
Hätte nicht gedacht, dass das auf PPE so möglich ist.
Liegt am Ende wohl doch nur an den Zellen die man einkaufen kann.
Gibt ja die Hoffnung, dass dann zum Facelift der A6/Q6/Macan potentere Zellen geben könnte.
15 Minuten 10-80%, 20 Minuten 10-90% und ca. 30 Minuten auf 100%, mehr braucht man nicht (meiner Meinung nach).
Das ganze in allen möglichen Formaten und zu vertretbaren Preisen und die Argumente werden schnell weniger.
Ob man die 5 Minuten gegenüber vorher (oder dem iX3) jetzt merkt sei mal dahingestellt.
Aber nach 15 Minuten ist man auf jeden Fall mit einer kurzen Pause durch, und wenn das Auto dann schon quasi fertig ist, perfekt.
M. meint
Ne, mehr braucht man nicht.
Ich persönlich mache eher weniger oft Pause, nicht schon nach 250 km, eher später – dann aber länger als 5 oder 10 Minuten. So 15 bis 20 Minuten dauert das auf jeden Fall. Mit Kids kann das auch eine Stunde sein, ohne geht’s halt schneller. Wenn mein Auto (definitiv kein Cayenne) in 20 Minuten Strom für die nächsten 350 oder 400 km nachlädt, habe ich an der Stelle keinen Wunsch mehr offen.
Die Technik muss allerdings noch in weniger übertrieben teure Fahrzeuge (kein SUV, wenn’s geht, danke) sacken. Die 300 kW/408 PS nehme ich dann, mehr brauche ich nicht.
CaptainPicard meint
Technisch sicher gut aber wenn er viel teurer als der Verbrenner Cayenne wird wird man darauf sitzen bleiben. Auch Porsche Kunden haben nicht unendlich Geld. Denke Preisparität mit dem Verbrenner wäre wichtiger als die besten Stats.
Mäx meint
Wichtiger Punkt.
Beim Macan haben sie es ja halbwegs hinbekommen.
Das sollte beim deutlich teureren Cayenne auch möglich sein.
Die 1.000PS Variante ist dann eben teurer als ein Turbo GT Hybrid, egal.
Der Taycan war in 1. Version auch okay eingepreist im Porsche Universum, billiger als ein Panamera (weil auch kleiner).
Das Facelift ist etwas teurer geworden, vielleicht hat man es da etwas überrissen.
MichaelEV meint
„Beim Macan haben sie es ja halbwegs hinbekommen.“
Wenn der Macan-Fahrer preissensitiv wäre, sollte der elektrische Macan ja abgefeiert werden (weil deutlich günstiger, wie neulich vorgerechnet wurde).