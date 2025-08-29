Jaguar plant E-Autos mit durchschnittlichem Verkaufspreis von 110.000+ Euro

Die britische Marke Jaguar hat ihre bisherige Palette eingestellt und bereitet den Neustart mit drei komplett neuen Elektroautos vor. Neben rein batteriebetriebenen Fahrzeugen steht in Zukunft eher das Luxus- als das Premiumsegment im Fokus, entsprechend werden die neuen Modelle auch positioniert und eingepreist.

Das Showcar Type 00 (Artikelbild) gibt einen Ausblick auf das künftige Design der Jaguar-Wagen. Als erstes Mitglied der neuen Modellfamilie kommt im nächsten Jahr eine viertürige Limousine mit vier Einzelsitzen zu den Händlern. Als weitere neue Elektroautos werden noch eine größere Luxuslimousine sowie ein SUV erwartet.

Jaguar steht vor einem erheblichen Preisanstieg: Brandon Baldassari, Chef von Jaguar USA, rechnet damit, dass sich der durchschnittliche Verkaufspreis des Unternehmens von 65.000 auf rund 130.000 Dollar verdoppeln wird – umgerechnet etwa 111.000 Euro. Beim Vertrieb soll die Schwestermarke Land Rover helfen, die teils äußerst hochpreisige SUV verkauft.

„Sie kennen diesen Kunden und wissen, wie man ihn behandelt. Sie verstehen diesen Kunden. Deshalb sind wir der Meinung, dass wir über ein hervorragendes Partnernetzwerk im Einzelhandel verfügen“, so Baldassari im Gespräch mit InsideEVs. „Dies ist kein großes Segment, wir werden also nicht eine Million dieser Fahrzeuge verkaufen. Sie werden selten sein – wenn man eines sieht, ist das ein besonderes Ereignis“, merkte der Manager an. „Unsere Verkaufszahlen gehen zurück, daher brauchen wir natürlich nicht mehr so viele Händler.“

Das erste der zunächst drei geplanten Luxus-Elektroautos von Jaguar basiert auf der neuen JEA-Plattform. Die Architektur soll Reichweiten von bis zu 430 Meilen (692 km) ermöglichen und innerhalb von 15 Minuten 200 Meilen (322 km) nachladen können. Das Unternehmen hat die genaue Batteriekapazität noch nicht bestätigt, doch es wird von einem Akkupack mit mehr als 100 kWh ausgegangen.

Jaguar Land Rover (JLR) gehört seit längerer Zeit zum indischen Tata-Konzern und verfügt damit über ausreichend Kapital für seine ambitionierte Neuausrichtung. Ein Videoteaser zeigt die künftige Markenidentität von Jaguar. Zu sehen sind keine Fahrzeuge, sondern stattdessen eine avantgardistische, fast modische Inszenierung. Das sorgt bei einigen für Kritik und Zweifeln an der Zukunft von Jaguar, das Management steht aber weiter hinter der Strategie.

„Wir haben unsere Pläne zusammengestellt, die Autos werden vorgestellt und stoßen bei den Kunden vor Ort auf begeisterte Resonanz“, sagte kürzlich der neue CEO PB Balaji gegenüber Reportern. „Das ist also die Strategie.“