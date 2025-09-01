BMW Group verkauft dreimillionstes elektrifiziertes Fahrzeug

Die BMW Group meldet eine neue Rekordmarke beim Absatz elektrifizierter Fahrzeuge: Mit der Kundenübergabe eines 3er-Modells mit Plug-In-Hybrid-Antrieb aus dem Werk München verkaufte der Konzern im August sein dreimillionstes Fahrzeug mit einem E-Antrieb. Der Meilenstein sei gelungen durch „ein starkes Plus“ bei den Verkäufen von vollelektrischen Modellen und Modellen mit Plug-In-Hybrid-Antrieb im ersten Halbjahr 2025, heißt es.

„Die BMW Group erreicht mit der Auslieferung des dreimillionsten elektrifizierten Fahrzeugs einen weiteren wichtigen Meilenstein, der unterstreicht, dass elektrifizierte Fahrzeuge ein elementarer Bestandteil unseres technologie-neutralen Produktportfolios sind. Des Weiteren war ersten Halbjahr 2025 bereits mehr als jedes vierte verkaufte Fahrzeug der BMW Group elektrifiziert“, so Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb.

Der mit Abstand größte Absatzmarkt für elektrifizierte Fahrzeuge der BMW Group ist Europa. So entfielen über 60 Prozent der weltweiten Auslieferungen elektrifizierter Fahrzeuge des Konzerns auf den Heimatkontinent des Autobauers. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Gesamtabsatz der BMW Group beträgt hier über 40 Prozent. Insbesondere die Plug-in-Hybride der Marke BMW erfreuen sich den Angaben nach steigender Beliebtheit und erzielten im Vergleich zum Vorjahr im ersten Halbjahr 2025 ein deutliches Absatzplus.

Anfang Juli hatte die BMW Group bereits den Verkauf des 1,5-millionsten vollelektrischen Fahrzeugs vermeldet, dies gelang mit einem batteriebetriebenen MINI Countryman aus dem Werk Leipzig. „Würde man alle 1,5 Millionen vollelektrischen Fahrzeuge hintereinander aufreihen, die die BMW Group seit Produktstart des BMW i3 an Kunden ausgeliefert hat, käme eine Strecke von über 6.500 Kilometern zustande, in etwa so weit wie die Strecke von München nach New York“, unterstreichen die Bayern.

Derzeit stehen Kunden der BMW Group mehr als 15 vollelektrische Modelle aller Konzernmarken sowie mehr als zehn Plug-in-Hybride zur Auswahl. „Die Unternehmensstrategie ist konsequent auf eine elektrische, digitale und zirkuläre Mobilität der Zukunft ausgelegt“, so das Unternehmen.