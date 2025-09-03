VW wird Elektroautos künftig nach bestehenden Modellreihen benennen

VW gibt eine neue Namensstrategie bekannt: Aus dem Elektroauto-Showcar ID. 2all wird in der Serie der ID. Polo. Weitere Modelle sollen folgen. Damit verabschiedet sich die Marke teilweise von der bisherigen Nomenklatur ihrer E-Auto-Familie ID., deren Modelle bislang durch fortlaufende Nummerierung gekennzeichnet sind.

Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen: „Unsere Modellnamen sind in den Köpfen der Menschen fest verankert. Sie stehen für eine starke Marke und verkörpern Eigenschaften wie Qualität, zeitloses Design und Technologie für alle. Daher werden wir unsere bekannten Namen in die Zukunft führen. Der ID. Polo ist nur der Anfang.“

Man werde mit jeder neuen Modellgeneration weitere etablierte Namen auf das elektrische Portfolio übertragen, erklärt das Unternehmen. Parallel dazu sollen alle Fahrzeuge mit klassischen Antrieben unter den bisher bekannten Bezeichnungen weiterlaufen. Mit dieser Strategie bringe man Elektro- und Verbrennerwelt zusammen und mache es den Kunden so künftig deutlich einfacher, sich im Produktangebot der Marke zu orientieren, heißt es.

„Die Bezeichnung ID. steht für fortschrittliche Technologien und Elektromobilität. Der Polo steht seit jeher für Qualität, Sicherheit und Demokratisierung von Innovationen. Der neue ID. Polo vereint diese Eigenschaften und kommt im 50. Jubiläumsjahr des Polo als erstes Modell mit neuem Namen auf den Markt“, so VW.

„Elektromobilität soll nahbar und persönlich sein“

Martin Sander, Mitglied des Volkswagen-Markenvorstands für die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und After Sales: „Unsere Autos begleiten Menschen oft über viele Jahre – sie prägen Erinnerungen und Lebensabschnitte. Ein Modell wie der Polo zeigt, wie kraftvoll ein Name sein kann: Er steht für Verlässlichkeit, Persönlichkeit und Geschichte. Genau deshalb geben wir auch unseren ID. Modellen wieder Namen, die Emotionen wecken und im Alltag der Menschen verankert sind. Elektromobilität soll nicht nur fortschrittlich, sondern auch nahbar und persönlich sein.“

Sander weiter: „Auch eine unserer stärksten Marken, den GTI, holen wir in die elektrische Welt. Ebenfalls im Jahr 2026 wird die Studie ID. GTI Concept zur Serienversion mit der Bezeichnung ‚ID. Polo GTI‘. Sie wird viel Dynamik und großen Fahrspaß bieten.“

Der ID. Polo und der ID. Polo GTI werden – noch getarnt – der Weltöffentlichkeit erstmals auf der IAA Mobility in München im September gezeigt, Fotos und Videos gibt es schon jetzt. VW will zudem in Kürze die Studie eines elektrischen Kompakt-SUV enthüllen: den neuen ID. Cross Concept. Die Serienversion dieser Studie – der ID. Cross – soll Ende 2026 als elektrisches Pendant des T-Cross auf den Markt kommen.

„Volkswagen geht noch stärker auf Kundenfeedback ein“

„Für Volkswagen beginnt mit der Premiere der kleineren und kompakteren Elektro-Fahrzeuge ein neues Zeitalter. Dank neuer Modelle wie dem ID. Polo und ID. Cross wird das elektrische Fahren für mehr Menschen als je zuvor erschwinglich“, werben die Wolfsburger. „In allen neuen Modellen wird deutlich, dass Volkswagen noch stärker auf Kundenfeedback eingeht. Das zeigt sich unter anderem am höheren Qualitätsniveau mit weichen Materialien, an der intelligenten Kombination aus digitalen und physischen Bedienelementen wie Tasten und Knöpfen in Lenkrad und Cockpit sowie am intuitiven Bedienkonzept.“

2018 führte VW die Namensgebung der rein elektrischen ID.-Familie ein. Mit ihr wird die eigenständige vollelektrische Produktreihe im Portfolio der Marke bezeichnet. Als erstes Modell kam der Kompaktwagen ID.3 als Nachfolger des e-Golf auf den Markt. Es folgten weitere Modelle, die ebenfalls mit Modellziffern je nach Fahrzeugsegment unterschieden werden. Das größte Modell ist der ID.7, erhältlich als Limousine und Tourer.

Der ID.7 könnte laut Berichten später zum ID. Passat werden. Der mit der Studie ID. Every1 angekündigte kleinste Elektro-VW könnte statt ID.1 im Jahr 2027 als ID. up! starten. Aus dem schon erhältlichen VW ID.4 könnte der ID. Tiguan werden. Das ist aber noch nicht offiziell. Ebenfalls abzuwarten bleibt, wie genau der ID.3 in Zukunft vermarktet wird: Der nächste Golf soll ein Elektroauto werden, das dann als ID. Golf angeboten werden sollte. Ob der ID.3 daneben eine Zukunft hat und welchen Namen er dann tragen wird, bleibt abzuwarten.