Nissan prüft Formel-E-Technik für künftige Nismo-Modelle

Nissan erwägt, sein Formel-E-Team künftig zur Entwicklung von Prototypen leistungsstarker Elektroautos einzusetzen, die als Grundlage für künftige Nismo-Modelle dienen könnten. Wie Teamchef Tommaso Volpe gegenüber Autocar erklärte, finden derzeit firmeninterne Gespräche darüber statt, wie die in Paris ansässige Motorsportabteilung zur Entwicklung straßentauglicher E-Performance-Fahrzeuge beitragen kann.

Derzeit bietet Nissan mit dem Ariya Nismo bereits ein sportlicheres E-SUV an. Doch laut Unternehmenschef Ivan Espinosa gibt es darüber hinaus „spannende Pläne“ für weitere Sportwagen. Er deutete an, dass vier oder fünf „Halo-Modelle“ geplant seien, die das Spitzenangebot von Nissan bilden sollen.

Zwar seien noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden, doch Volpe bestätigte, dass ein Konzept zur Diskussion stehe, bei dem das Formel-E-Team Prototypen „auf Basis normaler Chassis“ entwickelt, um die Leistungsfähigkeit elektrischer Fahrzeuge durch Nismo zu verbessern. Er erklärte: „Wir haben derzeit den Ariya Nismo, der keinen Einfluss von der Formel E hat, aber wir denken über eine Zusammenarbeit bei künftigen Modellen nach. Wir könnten eine Prototyp-Version erstellen, die dann als Grundlage für die Entwicklung zukünftiger Produkte dienen könnte.“

Künftige Testfahrzeuge könnten dem Bericht zufolge auf dem Allradantrieb mit zwei Motoren basieren, wie er auch in den Formel-E-Rennwagen eingesetzt wird. Ziel sei es, Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung von E-Performance-Fahrzeugen zu gewinnen und die Traktionssteuerung bei Allradantrieben zu verfeinern.

Bislang verlief der Technologietransfer eher in Richtung Motorsport, wie Volpe erklärt. So seien beispielsweise Softwarebestandteile aus dem elektrischen Kompaktwagen Leaf in den Formel-E-Antriebsstrang eingeflossen. Doch mit der nächsten Generation der Formel-E-Boliden werde sich das ändern: „Die Entwicklung der Gen4-Fahrzeuge wird der Moment sein, in dem potenzielle Transfers von den Rennwagen zu künftigen Serienprodukten erfolgen“, so Volpe.

Mit dem Ariya verfüge Nissan bereits über fundierte Erfahrungen im Bereich elektrischer Allradantriebe und der unabhängigen Steuerung der vier Räder. Dies eröffne neue Perspektiven für die Übertragung von Motorsporttechnologien auf Serienfahrzeuge.

Laut Volpe wurde das neue Gen4-Reglement in enger Abstimmung mit den Herstellern erarbeitet. Der Einbau von Allradantrieben sei dabei auch auf Druck von Nissan und anderen Herstellern erfolgt, „weil Allradantrieb der Trend für das zukünftige Kerngeschäft ist“.