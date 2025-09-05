Kia EV5 kostet ab 45.990 Euro, ab September bestellbar

Kias neues Kompakt-SUV EV5 kostet hierzulande ab 45.990 Euro. Das Modell kann ab September bestellt werden und soll ab Mitte November zu den Händlern rollen. Die 4,61 Meter lange vollelektrische Alternative zum Sportage, dem SUV-Bestseller der Marke, gibt es zur Einführung ausschließlich mit Frontantrieb und einem 81,4-kWh-Akkupaket, das bis zu 530 Kilometer Reichweite bietet. Weitere Antriebsvarianten sollen 2026 folgen.

Der EV5 wird in den Ausführungen Air sowie Earth (48.990 Euro) und GT-Line (51.990 Euro) angeboten und verfügt laut dem Hersteller über ein hohes Ausstattungsniveau. So beinhaltet die Basisversion Air serienmäßig das neue Kia-Infotainmentsystem ccNC, das ein Entertainmentangebot inklusive Videostreaming ermöglicht, sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer, Smart-Key, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und moderne Assistenzsysteme.

Zum Marktstart bietet Kia als limitiertes Einführungsangebot die „GT-Line Launch Edition“ an. Sie beinhaltet die Serienausstattung des sportlichen GT-Line sowie sämtliche verfügbaren Sonderausstattungen. Dazu gehören ein Panoramaglasdach mit elektrischem Schiebedach, eine Metallic-Lackierung und das „DriveWise-Paket“ mit Head-up-Display, digitalem Autoschlüssel, Fingerabdruckerkennung und verschiedenen Hightech-Assistenten. Die „GT-Line Launch Edition“ kostet 52.990 Euro und bietet den Südkoreanern zufolge einen Preisvorteil von 2.880 Euro. Käufer profitieren außerdem davon, dass das limitierte Modell als erstes vom Band läuft und damit die kürzeste Lieferzeit hat.

Kia gewährt darüber hinaus allen EV5-Käufern Vergünstigungen beim Ladeservice Kia Charge, der über einen Account Zugang zu rund einer Million Ladepunkten in 27 europäischen Ländern bietet, darunter knapp 165.000 in Deutschland. EV5-Kunden zahlen ein Jahr lang keine Grundgebühr für den Tarif „Kia Charge Advanced“, der bundesweit Laden zu einheitlichen Strompreisen ermöglicht. Sie erhalten zusätzlich für den gleichen Zeitraum kostenfrei das Paket „Aral Pulse Light“, das das Schnellladen im Aral Pulse-Netzwerk ab 0,49 Euro pro kWh ermöglicht. Bei Bestellung des EV5 bis zum 31. Dezember 2025 erhalten die Kunden das Paket „Aral Pulse Premium“ mit Preisen ab 0,39 Euro pro kWh für ein Jahr gratis.

Wie die Kia-Stromer EV9, EV6, EV4 und EV3 basiert der EV5 auf der Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform), deren 400-Volt-Version hier zum Einsatz kommt. Er wird er von einem 160 kW (218 PS) starken Elektromotor mit einem Drehmoment von 295 Nm bewegt. Dadurch beschleunigt er in 8,4 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 165 km/h. Der EV5 ist für den Gespannbetrieb zugelassen und kann bis zu 1.200 Kilogramm schwere gebremste Anhänger ziehen.

Für den EV5 gewährt Kia die bei der Marke übliche 7-Jahre-Herstellergarantie sowie acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km). „Der EV5 schließt die Lücke zwischen unserem Elektro-Flaggschiff EV9 und dem kleineren E-SUV EV3 und ist optisch eine ebenso auffällige Erscheinung. Mit diesem innovativen, großzügigen und praktischen Kompakt-SUV, der auch für Outdoor-Aktivitäten bestens gerüstet ist, möchten wir vor allem jungen Familien mit entsprechendem Platzbedarf den Wechsel zum Elektroauto erleichtern“, so Deutschland-Chef Thomas Djuren.