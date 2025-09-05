VW-Chef: „Wir zeigen, was technologisch in Deutschland und Europa möglich ist“

Bald beginnt die Messe IAA Mobility in München. Volkswagen gebe dort „ein klares Zeichen der Stärke und des Aufbruchs“, kündigte Konzernchef Oliver Blume im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) an. „Wir zeigen als Volkswagen-Konzern, was technologisch in Deutschland und Europa möglich ist.“
Volkswagen werde in München jeden Tag Innovationen präsentieren – auf allen relevanten Technologiefeldern: Batterie, Software, autonomes Fahren, intelligente Ladelösungen und mehr. „Und natürlich begeisternde Produkte und Design.“ Lange Zeit sei daran gezweifelt worden, dass die deutsche Automobilindustrie die Transformation bewältigen und auch in Zukunft in der Weltwirtschaft eine bedeutende Rolle einnehmen kann. „Ich denke, ich kann auch für meine Kollegen sprechen, wenn ich sage: Wir deutschen Hersteller wollen und werden ein Ausrufezeichen setzen.“
Das Unternehmen blicke selbstbewusst nach vorn, sagte Blume. „Wir sind mittlerweile in der E-Mobilität in Europa weit vorn. Gerade wenn es darum geht, die Leistung der Fahrzeuge zu optimieren, Ladezeiten zu verbessern und Fahrspaß zu liefern.“ Die Tochter Porsche, die Blume ebenfalls führt, sei weltweit Vorreiter in der 800-Volt-Technologie. Jetzt hole man maßgeblich in der Software auf, genau wie in der Batterietechnologie. „Und was Design, Sicherheit und Fahreigenschaften betrifft, waren wir immer führend.“
Mit Blick auf die nach Europa drängenden chinesischen Autobauer erklärte Blume, dass Volkswagen konsequent daran arbeite, die technologische Transformation voranzutreiben – „und uns strukturell fit zu machen für eine erfolgreiche Zukunft“. Damit komme man gut voran. „Auch und gerade in Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen noch anspruchsvoller werden als sie es ohnehin schon sind. Wie etwa zuletzt durch die Zolldebatte mit den USA.“
E-Auto-Technologie macht „riesige Fortschritte“
Mit Blick auf Elektroautos sagte der Manager, dass die Technologie „riesige Fortschritte“ mache, das merkten auch die Kunden von Volkswagen. Die Reichweiten der Fahrzeuge des Konzerns lägen mittlerweile in einem Bereich, der dem Anspruch der meisten Fahrer entspricht. Und bei der Ladegeschwindigkeit sei man so weit, dass man jetzt in Richtung von 15 bis 16 Minuten kommt, in denen die Batterie von 10 auf 80 Prozent lädt. „Bei den neuen Akkus auf Basis von Lithium-Eisenphosphat, den LFP-Batterien, sehen wir sogar zehn Minuten in Schlagdistanz.“
Die wahre „Champions League“ ist für Volkswagen laut dem Vorstandschef der Markt für kleine und kompakte Autos. Der Konzern habe lange daran gearbeitet, sie wettbewerbsfähig herzustellen. „Und jetzt kommen wir in der Volumengruppe unseres Konzerns, der Brand Group Core, mit vier Modellen – je eines von Cupra und Skoda sowie zwei von Volkswagen, darunter auch das Auto, das wir als ID. Polo zu Preisen ab 25.000 Euro auf den Markt bringen.“ Blume betonte: „Wir lösen unser Versprechen ein, richtige Volkswagen herzustellen, gute und erschwingliche Autos für alle.“
Die elektrischen Kleinwagen haben bei Volkswagen auch deshalb lange auf sich warten lassen, weil sie in Europa als nicht wirtschaftlich produzierbar galten. Die Technologie habe sich weiterentwickelt, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer dazu. „Unsere Kosten haben wir gesenkt. Ich halte es für realistisch, dass wir über die Laufzeit der neuen Elektrofahrzeuge genauso viel verdienen wie mit den entsprechenden Verbrennermodellen.“
Die elektrischen Kleinwagen seien ein gutes Beispiel, wie Volkswagen Skaleneffekte hebt. Unter Führung der spanischen Kollegen von Seat/Cupra habe man gemeinsam auf der Plattform von Volkswagen die Fahrzeuge für alle Marken der Brand Group Core entwickelt. Gebaut würden die Fahrzeuge in Spanien in zwei der effizientesten Werke des Konzerns. „So erreichen wir Kostenvorteile von mindestens 600 Millionen Euro über die Laufzeit, in etwa so viel, wie wir vor einigen Jahren auch durch die gemeinsame Entwicklung des VW Passat und des Skoda Superb erreicht haben.“
E-Mobilität „Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“
Was Deutschland laut Blume braucht, sei eine klare Orientierung und ein klarer Fokus auf die Themen der Zukunft. Entscheidend sei ein professionelles Umsetzungskonzept. „Wir als Volkswagen-Konzern sind nicht diejenigen, die nur auf der Tribüne sitzen und kommentieren, wir stehen mit auf dem Platz und bieten uns als Partner an. Und bringen unsere Expertise ein“, so der Konzernchef.
Es bleibe eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, den Hochlauf der Elektromobilität weiter zu beschleunigen, betonte der Manager. „Wir als Industrie sind für gute Produkte verantwortlich. Und wir liefern. Kluge Anreizsysteme der Politik können den Ausbau dieser nachhaltigen Form der Mobilität zusätzlich vorantreiben.“
Außerdem spiele die Ladeinfrastruktur eine Rolle. In Zukunft werde es industriell auch um die Unterstützung zur Umrüstung von Verbrennerfabriken gehen. „Aktuell gibt es hier keine Unterstützung, ist für uns aber eine erhebliche Investition. Hier wünsche ich mir, dass anerkannt wird, dass diese Transformation einen Wert für unsere Gesellschaft hat“, so Blume.
Kommentare
TomTom meint
Spricht das welkende Blümchen von dem Porsche das aus dem DAX geflogen ist?
Scheint ja echt gut zu laufen wenn man von einem klaren Zeichen der Stärke sprechen kann während das Tagegeschäft den Bach runtergeht….
Aber macht nur, der Staat ist bereit die Unternehmen finanziell aufzufangen wenn der Zusammenbruch da ist.
Das muss der Steuerzahler schon akzeptieren das er für die Verfehlungen und den jährlichen Bonus der Manager aufkommen muss…
Future meint
Soziale Marktwirtschaft bedeutet vermutlich, dass die Gesellschaft, also der Staat, auch für schlechtes Management die Verantwortung, also die Kosten, übernimmt. Das sorgt dann auch für gute Stimmung.
Andreas meint
„Bei den neuen Akkus auf Basis von Lithium-Eisenphosphat, den LFP-Batterien, sehen wir sogar zehn Minuten in Schlagdistanz.“
– Das ist die Nachricht, auf die ich lange gewartet habe! Denn LFP = billiger. Kurze Ladezeit = kein Bedarf an großen Batterie/Reichweite. Dss könnte der Gamechanger werden. Die Frage ist nur wann?
Yogi meint
Zur ZOE 40 ab 2017, weniger Akku, aber mehr als doppelte Ladeleistung,…
Man dachte 2026 sei mehr drin. Aber sie sind gegen Stellantis, Renault R5, BYD im Kleinwagen Lademeister….
NeutralMatters meint
38kWh LFP für 25.000 Eur sind technologisch nicht gerade „federführend“ und zeigen nicht an, was möglich ist. Oder anders gesagt, wenn dass das ist, was VW zeigen kann, ist es nicht viel.
Envision meint
Ja wenn das das maximale Ergebnis der Einheitszelle ist, eher bescheiden, hätte mir da was im Bereich mit günstigeren mindestens 58kwh gewünscht, die günstigte Zelle wirkt doch erst richtig um so größer die Batterie.
ID.alist meint
Was hat Preis mit Technologie zu tun?
Technologisch fortschrittlich ist mit möglichst wenig Batterie möglichst weit kommen, und solange wir die Reichweiten nicht kennen, werden wir nicht wissen wie fortschrittlich Volkswagen ist.
F. K. Fast meint
Irgendwo (next news?) wurde erwähnt, dass es bei ~320km Reichweite losgeht. Das würde ich als sehr effizient bezeichnen. Mein Ioniq mit gleicher Akkukapazität hat 311km WLTP und der ist windschnittiger als der Polo.
hu.ms meint
Ich gehe davon aus, dass ich einen rabatt erhalten würde, der in etwa den mehrpreis des 20 kwh größeren akkus ausmacht. Gehe von ca. 4K für die 20kwh mehr aus.
Klappt aber vermutlich nur, wenn man schon einige VW beim gleichen händler gekauft hat.
hu.ms meint
Der größe akku wird ein 56kwh sein. Also 18 kwh mehr als der basis.
hu.ms meint
Den bekommt der ID.3 Pure neu auf MEB+ nächstes jahr auch.
Fred Feuerstein meint
„ In Zukunft werde es industriell auch um die Unterstützung zur Umrüstung von Verbrennerfabriken gehen“ Wird hier schon um Geld gebettelt? Ist ja interessant.
Jörg2 meint
„Wir zeigen, was technologisch in Deutschland und Europa möglich ist“
Ist das die realistische Selbsteinschätzung? Diese regionale Eingrenzung? Wofür stand nochmal das „I“ in „IAA“?
ZastaCrocket meint
Du weißt aber schon, dass VW Aussteller und nicht Messeunternehmen ist.
Jörg2 meint
Ja.
Ich war bisher der Meinung, dass auf der IAA jeder zeigt, was er für die Welt zu bieten hat.
Nun will VW (mit Entwicklungs- und Produktionsstandorten rund um die Welt) sich auf Europa/Deutschland reduzieren.
Aber vielleicht lese ich das auch falsch und das Eigenbild ist eher „Europa/Deutschland ist der weltweitgültige technologische Leuchtturm…“
Mäx meint
International = zwischen verschiedenen Staaten oder Nationen angesiedelt, nicht national begrenzt oder überstaatlich
Europa > überstaatlich
Wo genau siehst du nun ein Konflikt, außer dass du diesen selbst konstruiert hast?
hu.ms meint
VW hat vermutlich schon erkannt, dass es mit dem chinesischen markt mittelfristig vorbei ist. Andere werden diese erfahrung erst noch machen.
Auf die USA sind ja die chinesen inzwischen besonders gut zu sprechen.
Und von dort gibts einen hersteller, der verkauft mehr als die hälfte seiner autos in china – das kann schnell massiv weniger werden.
ID.alist meint
Seit wann? Die IAA war immer eine Europäische Messe, genauso wie die Messe in Genf oder Paris.
USA hatte immer die Messen in Detroit, NY und Los Angeles. Und China hatte und hat auch ihre eigenen Messen,mit Produkten für den nationalen Markt.
Fred Feuerstein meint
Da kommt der erste aus dem Gebüsch mit der Ablenkung auf den Hersteller aus den USA. War ja klar, nicht wahr humsi.
Tinto meint
Jörg, es heisst IN Deutschland und nicht FÜR Deutschland, den Unterschied kennst du?
Future meint
Das ist eine regionale Messe, um PR für den heimischen Markt zu erzeugen. Die wichtigsten Automobilmessen finden woander statt. Früher war das auch mal Frankfurt – aber dann wurden das den Veranstaltern zu viel mit den Protesten gegen die ganze Autoparty. Das waren halt noch die guten alten Verbrennerzeiten.