VW-Chef: „Wir zeigen, was technologisch in Deutschland und Europa möglich ist“

Bald beginnt die Messe IAA Mobility in München. Volkswagen gebe dort „ein klares Zeichen der Stärke und des Aufbruchs“, kündigte Konzernchef Oliver Blume im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) an. „Wir zeigen als Volkswagen-Konzern, was technologisch in Deutschland und Europa möglich ist.“

Volkswagen werde in München jeden Tag Innovationen präsentieren – auf allen relevanten Technologiefeldern: Batterie, Software, autonomes Fahren, intelligente Ladelösungen und mehr. „Und natürlich begeisternde Produkte und Design.“ Lange Zeit sei daran gezweifelt worden, dass die deutsche Automobilindustrie die Transformation bewältigen und auch in Zukunft in der Weltwirtschaft eine bedeutende Rolle einnehmen kann. „Ich denke, ich kann auch für meine Kollegen sprechen, wenn ich sage: Wir deutschen Hersteller wollen und werden ein Ausrufezeichen setzen.“

Das Unternehmen blicke selbstbewusst nach vorn, sagte Blume. „Wir sind mittlerweile in der E-Mobilität in Europa weit vorn. Gerade wenn es darum geht, die Leistung der Fahrzeuge zu optimieren, Ladezeiten zu verbessern und Fahrspaß zu liefern.“ Die Tochter Porsche, die Blume ebenfalls führt, sei weltweit Vorreiter in der 800-Volt-Technologie. Jetzt hole man maßgeblich in der Software auf, genau wie in der Batterietechnologie. „Und was Design, Sicherheit und Fahreigenschaften betrifft, waren wir immer führend.“

Mit Blick auf die nach Europa drängenden chinesischen Autobauer erklärte Blume, dass Volkswagen konsequent daran arbeite, die technologische Transformation voranzutreiben – „und uns strukturell fit zu machen für eine erfolgreiche Zukunft“. Damit komme man gut voran. „Auch und gerade in Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen noch anspruchsvoller werden als sie es ohnehin schon sind. Wie etwa zuletzt durch die Zolldebatte mit den USA.“

E-Auto-Technologie macht „riesige Fortschritte“

Mit Blick auf Elektroautos sagte der Manager, dass die Technologie „riesige Fortschritte“ mache, das merkten auch die Kunden von Volkswagen. Die Reichweiten der Fahrzeuge des Konzerns lägen mittlerweile in einem Bereich, der dem Anspruch der meisten Fahrer entspricht. Und bei der Ladegeschwindigkeit sei man so weit, dass man jetzt in Richtung von 15 bis 16 Minuten kommt, in denen die Batterie von 10 auf 80 Prozent lädt. „Bei den neuen Akkus auf Basis von Lithium-Eisenphosphat, den LFP-Batterien, sehen wir sogar zehn Minuten in Schlagdistanz.“

Die wahre „Champions League“ ist für Volkswagen laut dem Vorstandschef der Markt für kleine und kompakte Autos. Der Konzern habe lange daran gearbeitet, sie wettbewerbsfähig herzustellen. „Und jetzt kommen wir in der Volumengruppe unseres Konzerns, der Brand Group Core, mit vier Modellen – je eines von Cupra und Skoda sowie zwei von Volkswagen, darunter auch das Auto, das wir als ID. Polo zu Preisen ab 25.000 Euro auf den Markt bringen.“ Blume betonte: „Wir lösen unser Versprechen ein, richtige Volkswagen herzustellen, gute und erschwingliche Autos für alle.“

Die elektrischen Kleinwagen haben bei Volkswagen auch deshalb lange auf sich warten lassen, weil sie in Europa als nicht wirtschaftlich produzierbar galten. Die Technologie habe sich weiterentwickelt, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer dazu. „Unsere Kosten haben wir gesenkt. Ich halte es für realistisch, dass wir über die Laufzeit der neuen Elektrofahrzeuge genauso viel verdienen wie mit den entsprechenden Verbrennermodellen.“

Die elektrischen Kleinwagen seien ein gutes Beispiel, wie Volkswagen Skaleneffekte hebt. Unter Führung der spanischen Kollegen von Seat/Cupra habe man gemeinsam auf der Plattform von Volkswagen die Fahrzeuge für alle Marken der Brand Group Core entwickelt. Gebaut würden die Fahrzeuge in Spanien in zwei der effizientesten Werke des Konzerns. „So erreichen wir Kostenvorteile von mindestens 600 Millionen Euro über die Laufzeit, in etwa so viel, wie wir vor einigen Jahren auch durch die gemeinsame Entwicklung des VW Passat und des Skoda Superb erreicht haben.“

E-Mobilität „Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“

Was Deutschland laut Blume braucht, sei eine klare Orientierung und ein klarer Fokus auf die Themen der Zukunft. Entscheidend sei ein professionelles Umsetzungskonzept. „Wir als Volkswagen-Konzern sind nicht diejenigen, die nur auf der Tribüne sitzen und kommentieren, wir stehen mit auf dem Platz und bieten uns als Partner an. Und bringen unsere Expertise ein“, so der Konzernchef.

Es bleibe eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, den Hochlauf der Elektromobilität weiter zu beschleunigen, betonte der Manager. „Wir als Industrie sind für gute Produkte verantwortlich. Und wir liefern. Kluge Anreizsysteme der Politik können den Ausbau dieser nachhaltigen Form der Mobilität zusätzlich vorantreiben.“

Außerdem spiele die Ladeinfrastruktur eine Rolle. In Zukunft werde es industriell auch um die Unterstützung zur Umrüstung von Verbrennerfabriken gehen. „Aktuell gibt es hier keine Unterstützung, ist für uns aber eine erhebliche Investition. Hier wünsche ich mir, dass anerkannt wird, dass diese Transformation einen Wert für unsere Gesellschaft hat“, so Blume.