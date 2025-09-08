Mercedes-Benz startet bidirektionales Laden für zu Hause

Mercedes-Benz kündigt die Einführung eines vollintegrierten Serviceangebots für bidirektionales Laden an. Im Laufe des Jahres 2026 soll die neue Generation Elektroautos der Marke die Möglichkeit bieten, Strom ins Hausnetz oder öffentliche Netz einzuspeisen. Den Auftakt bildet der neue vollelektrische GLC. Weitere Modelle – darunter die neue CLA-Baureihe – sollen sukzessive folgen.
„Das Mercedes-Benz Ladeökosystem MB.Charge bündelt, was der Markt bislang oft getrennt anbietet, zu einem durchgängigen End-to-End-Erlebnis“, erklärt das Unternehmen. „Im Zentrum steht die nahtlose Fahrzeugintegration für eine einfache, vernetzte Steuerung und volle Transparenz.“
Zum Start wird eine bidirektionale Wallbox über The Mobility House bereitgestellt. Die Anbindung an den Energiemarkt erfolgt ebenfalls über The Mobility House durch einen speziellen Grünstromtarif inklusive Einspeise-Vergütungen. „Beratung, Installation und Onboarding kommen aus einer Hand – für einen reibungslosen Einstieg in ein neues Ladeerlebnis zu Hause“, verspricht Mercedes.
MB.Charge Home
Mit „MB.Charge Home“ bringe man ein digitales Ladeökosystem auf den Markt, das Kunden aktiv am Energiemarkt beteiligt. Ziel sei es, die Energiekosten privater Haushalte zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zur Netzstabilität zu leisten.
„MB.Charge Home Intelligent“ ermögliche dabei ein automatisiertes, netzdienliches und kostenoptimiertes Laden von E-Autos. „Das System kennt die geplanten Abfahrtszeiten und den dafür gewünschten Ladestand des Fahrzeugs und wartet mit dem Ladevorgang gezielt bis zu den Zeiträumen mit besonders günstigen Stromtarifen – in der Regel über Nacht bei geringer Nachfrage oder wenn viel Strom aus erneuerbaren Quellen verfügbar ist und die Preise entsprechend niedrig sind. Über den Mercedes-Benz Energietarif wird diese Flexibilität zusätzlich vergütet.“
„MB.Charge Home Pro Intelligent“ erweitere dieses Angebot um bidirektionale Funktionen: „In Zeiten hoher Strompreise und geringer Verfügbarkeit erneuerbarer Energien kann Energie aus der Fahrzeugbatterie vergütet ins Stromnetz zurückgespeist werden. Damit wird das Fahrzeug zur aktiven Energiequelle, senkt die Energiekosten im Haushalt und hilft gleichzeitig, das Stromnetz zu entlasten.“
Die Steuerung erfolgt über eine Smartphone-App. Das System orchestriere alle Prozesse im Hintergrund und nehme den Nutzern die technische Komplexität ab, so Mercedes. Zusätzlich ist vorgesehen, dass das Elektroauto künftig in Verbindung mit einer kompatiblen bidirektionalen Wallbox als Energiequelle für zu Hause in einem bestehenden Back-up-Power-System genutzt werden kann.
„Mit MB.Charge Home erhalten unsere Kundinnen und Kunden ein aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket: Mercedes-Benz liefert das mit dem Fahrzeug vernetzte digitale Ladeökosystem, The Mobility House den passenden Ökostromtarif und die Anbindung an den Energiemarkt. Alle Ladevorgänge zu Hause erfolgen dadurch zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien“, wirbt Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG.
Elektroauto als aktiver Bestandteil der Energiewende
Mit der Einführung von bidirektionalem Laden betrete man Neuland im Pkw-Premiumsegment und leiste zugleich einen Beitrag zur Energiewende, so Mercedes. „Elektrofahrzeuge werden zu dezentralen Energiespeichern. Sie helfen, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Bei hoher Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen laden die Fahrzeuge automatisch, bei hoher Nachfrage speisen sie Energie zurück ins Netz. Dadurch entsteht ein zusätzliches Speichervolumen, das Angebot und Nachfrage besser in Einklang bringt und die Nutzung von Wind- und Solarstrom optimiert – anstatt diese bei Netzüberlastung abzuregeln.“
Bidirektionales Laden eröffne den Kunden zudem die Möglichkeit, aktiv Energiekosten zu senken. Durch intelligentes Laden zu Zeiten niedriger Strompreise und die Einspeisung überschüssiger Energie bei hohen Marktpreisen profitierten sie von einem optimierten Energiehaushalt.
Damit Kunden das volle Potenzial von Vehicle-to-Grid nutzen können, sind in manchen Ländern noch regulatorische Rahmenbedingungen erforderlich – insbesondere für die Netzeinspeisung. Man engagiere sich gemeinsam mit Partnern aus der Energiewirtschaft dafür, dass diese Voraussetzungen geschaffen werden, erklärt Mercedes-Benz.
Kommentare
LOL meint
…eher würde ich noch auf den Netzanschluss verzichten und mir den Strom im Winter von der Ladestation holen
LOL meint
DC Wallbox ?
das wird nichts … viel zu teuer und warum sollte ich meinen Akku dem Netz zur verfügung stellen, wenn ich dafür nur paar cent bekomme?
die Zyklen, die mein Akku dadurch zusätzlich macht, zahlt mir auch keiner genau so wie den vollen Akku wenn ich los fahren will
Steven B. meint
Ob das der richtige Weg ist, um die Masse anzusprechen, mag ich nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, sind am Markt etablierte Hersteller und auch Kunden die einen eigenen Weg gehen möchten. Was ich toll finde, dass es einen Kunden einfach gemacht wird auf die Amrktbedingungen einzugehen und den service aus einer Hand anbieten. Als Geschäftsmodel eines Automobilherstellers kann das aber nicht dienen. Teslas Umsätze zeigen eben gerade solche Wege, wenn du etwas anbietest, dann das Beste im Segment, im Bereich. haben sie jahrelang gemacht und muss man neidlos anerkennen! Jetzt haben sie Im Bereich der Automobile nicht wirklich den Anschluss gehalten, bzw. dominiert – sie haben verloren, da es nebst den Automobilen auch weitere Wege gab, die man verfolgen wollte/will. Hier zeigt sich, dass es nicht wirklich dem Unternehmen und dem Kunde zuträglich ist, dass man bei der Weiterentwicklung zurücksteckt um andere Dienste zu entwickeln, die womöglich schon am Markt vorhanden sind. Der Wettbewerb regelt diese Angelegenheiten, was man heute in den Zahlen von Tesla gut sehen kann. Gerade die deutsche Automobilindustrie hat heute derart viel Rückstand aufgeholt und sollte sich eben auf den Ausbau der konzentrieren und nicht in einem Bereich wildern, welcer am Ende teuer werden könnte. Beteiligungen an Unternehmen die diese Produkte etabliert haben sind die bessere Lösung, gemeinsame Entwicklungen sind zu unterstützen, aber nicht zu priorisieren, da Schnittstellen zu den Systemen das A&O sind. Wie gesagt, es gibt heute Systeme, an die man mit dem Auto „anstecken“ kann – Hersteller unabhängig.
Mary Schmitt meint
Ein erster Ansatz. Der BMW iX3 ist aber auch vorgerüstet. Die VW sowieso. Das kann noch richtig Freude machen, wenn man da ein attraktives Preismodell gestaltet. Denn eine Vielzahl Akkus könnte zu Bedarfszeiten das Netz stabilisieren auch wenn es weder windet noch die Sonne scheint.
Fred Feuerstein meint
Klar, weil auch 4.000 Stunden und 10.000 kWh einen echten Mehrwert bringen…Da wird sich die DC Wallbox sicher schnell armortisieren.
Achtung: Könnte Spuren von Ironie enthalte.
Mary Schmitt meint
Dir bleibt nur der Neidkratzer. Tesla hat nichts.
Für eine Haltedauer des Erstbesitzers von statistisch durchschnittlich 2 Jahren, in der Praxis oft drei Jahre, reichen die Stunden lockerst.
Wenn 2027 mehrere interessante Preismodelle zur Auswahl stehen, kannst du mit einem ID.3 von 2022, da begann die Ausrüstung hardwareseitig, erst einmal drei-vier Jahre intensiv auskosten und wenn der Wagen dann nach acht Jahren im Akku noch gut ist und die Begrenzung nicht lange durch den Hersteller gefallen ist wird ihn so mancher Haushalt trotzdem intensiv weiternutzen.
Ben meint
Welche normale Mensch investiert den gut 7500€ + Installantionskosten(wenn man diese überhaupt beim Netzbetreibe angemeldet bekommt) in eine Bi-Direktionale Wallbox wobei man z.B. bei den ID. Modellen nur 15000kWh nutzen darf und die ersten Modelle die nicht mehr OTA fähig sind diese nichtmal nutzen können da dies erst mit ID.Software 3.5 möglich war.
Absolut kein Kosten/Nutzen Effekt
Mary Schmitt meint
Wenige. Wenn aber in 1, 2, 3 Jahren gescheite Angebote kommen, werden so einige überlegen umzurüsten. Zusätzlich zu neuen Käufern, die ja oft vom Arbeitgeber eine Wallbox-Lösung spendiert bekommen. Im Leasing reichen die Limits, die es bisher gibt, locker. Und mit einem gebrauchten ID.3 jenseits der Garantie können einem die Limits völlig egal sein.
Fred Feuerstein meint
Es sind nur 10.000 kWh…Keine 15.000 kWh. Die Stundenbegrenzung mit 4.000 h ist eher das Problem und das von dir angesprochene Kostenproblem. Ein günstiger Hausspeicher ist da erheblich rentabler.
BEV meint
stimmt doch überhaupt nicht, der CT kann es und das wäre auch kein Ding es in jedes andere Fahrzeug zu bringen,
aber wozu? zuhause die PowerWall (damit wird schon in den Staaten ein virtuelles Kraftwerk betrieben) und fürs Netz die Megapacks
Fred Feuerstein meint
Du bist gerade der einzige der von Tesla redet und mit Unsachlichkeit reagiert.
4.000 Stunden sind nichts. Allein ein Jahr hat 8.760 Stunden. Was will man denn da bitte mit 4.000 Stunden? Zumal die Investition in eine DC Wallbox vor allem eins ist: teuer. Selbst wenn die Kosten von 2.000 bis 3.000 € nur für die Wallbox erreicht werden, rechnet sich das für den Kunden nie. Ich stelle mir jetzt schon’die langen Gesichter der Besitzer vor, Hardware installiert und nach 2 Jahren: Ja, eigentlich müsste das noch funktionieren, aber das Auto lässt es nicht mehr zu.
Aber in der Theorie gebe ich dir Recht ist das ein interessantes Modell, aber nicht mit einer so lächerlichen Stundenbegrenzung.
LOL meint
steht dein Auto immer zuhause? Ja, warum brauchst du dann ein Auto?
South meint
Also ich sehe das so wie Fred. Kann man sich ja leicht im Kopf ausrechnen. Unter den Prämissen lohnt das nicht. Bei mir wären das 10.000 kWh mal 20ct (grob Netz vs. Einspeise). Der Effekt ist also geradeinmal 2.000€ über das über das ganze Autoleben und dafür müsste man aber auch noch in teure Technik investieren. Für den Preis kann man sich gleich einen Accu zuhause kaufen.
Prinzipiell würde das schon Sinn ergeben, also die E Autos als Speicher zu nutzen, aber mit den engen Vorgaben und dem Papierkram, da habe ich mir jetzt lieber gleich nen größeren Speicher daheim zugelegt, der dann auch immer daheim verfügbar ist….