Mercedes-Benz startet bidirektionales Laden für zu Hause

Mercedes-Benz kündigt die Einführung eines vollintegrierten Serviceangebots für bidirektionales Laden an. Im Laufe des Jahres 2026 soll die neue Generation Elektroautos der Marke die Möglichkeit bieten, Strom ins Hausnetz oder öffentliche Netz einzuspeisen. Den Auftakt bildet der neue vollelektrische GLC. Weitere Modelle – darunter die neue CLA-Baureihe – sollen sukzessive folgen.

„Das Mercedes-Benz Ladeökosystem MB.Charge bündelt, was der Markt bislang oft getrennt anbietet, zu einem durchgängigen End-to-End-Erlebnis“, erklärt das Unternehmen. „Im Zentrum steht die nahtlose Fahrzeugintegration für eine einfache, vernetzte Steuerung und volle Transparenz.“

Zum Start wird eine bidirektionale Wallbox über The Mobility House bereitgestellt. Die Anbindung an den Energiemarkt erfolgt ebenfalls über The Mobility House durch einen speziellen Grünstromtarif inklusive Einspeise-Vergütungen. „Beratung, Installation und Onboarding kommen aus einer Hand – für einen reibungslosen Einstieg in ein neues Ladeerlebnis zu Hause“, verspricht Mercedes.

MB.Charge Home

Mit „MB.Charge Home“ bringe man ein digitales Ladeökosystem auf den Markt, das Kunden aktiv am Energiemarkt beteiligt. Ziel sei es, die Energiekosten privater Haushalte zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zur Netzstabilität zu leisten.

„MB.Charge Home Intelligent“ ermögliche dabei ein automatisiertes, netzdienliches und kostenoptimiertes Laden von E-Autos. „Das System kennt die geplanten Abfahrtszeiten und den dafür gewünschten Ladestand des Fahrzeugs und wartet mit dem Ladevorgang gezielt bis zu den Zeiträumen mit besonders günstigen Stromtarifen – in der Regel über Nacht bei geringer Nachfrage oder wenn viel Strom aus erneuerbaren Quellen verfügbar ist und die Preise entsprechend niedrig sind. Über den Mercedes-Benz Energietarif wird diese Flexibilität zusätzlich vergütet.“

„MB.Charge Home Pro Intelligent“ erweitere dieses Angebot um bidirektionale Funktionen: „In Zeiten hoher Strompreise und geringer Verfügbarkeit erneuerbarer Energien kann Energie aus der Fahrzeugbatterie vergütet ins Stromnetz zurückgespeist werden. Damit wird das Fahrzeug zur aktiven Energiequelle, senkt die Energiekosten im Haushalt und hilft gleichzeitig, das Stromnetz zu entlasten.“

Die Steuerung erfolgt über eine Smartphone-App. Das System orchestriere alle Prozesse im Hintergrund und nehme den Nutzern die technische Komplexität ab, so Mercedes. Zusätzlich ist vorgesehen, dass das Elektroauto künftig in Verbindung mit einer kompatiblen bidirektionalen Wallbox als Energiequelle für zu Hause in einem bestehenden Back-up-Power-System genutzt werden kann.

„Mit MB.Charge Home erhalten unsere Kundinnen und Kunden ein aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket: Mercedes-Benz liefert das mit dem Fahrzeug vernetzte digitale Ladeökosystem, The Mobility House den passenden Ökostromtarif und die Anbindung an den Energiemarkt. Alle Ladevorgänge zu Hause erfolgen dadurch zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien“, wirbt Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG.

Elektroauto als aktiver Bestandteil der Energiewende

Mit der Einführung von bidirektionalem Laden betrete man Neuland im Pkw-Premiumsegment und leiste zugleich einen Beitrag zur Energiewende, so Mercedes. „Elektrofahrzeuge werden zu dezentralen Energiespeichern. Sie helfen, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Bei hoher Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen laden die Fahrzeuge automatisch, bei hoher Nachfrage speisen sie Energie zurück ins Netz. Dadurch entsteht ein zusätzliches Speichervolumen, das Angebot und Nachfrage besser in Einklang bringt und die Nutzung von Wind- und Solarstrom optimiert – anstatt diese bei Netzüberlastung abzuregeln.“

Bidirektionales Laden eröffne den Kunden zudem die Möglichkeit, aktiv Energiekosten zu senken. Durch intelligentes Laden zu Zeiten niedriger Strompreise und die Einspeisung überschüssiger Energie bei hohen Marktpreisen profitierten sie von einem optimierten Energiehaushalt.

Damit Kunden das volle Potenzial von Vehicle-to-Grid nutzen können, sind in manchen Ländern noch regulatorische Rahmenbedingungen erforderlich – insbesondere für die Netzeinspeisung. Man engagiere sich gemeinsam mit Partnern aus der Energiewirtschaft dafür, dass diese Voraussetzungen geschaffen werden, erklärt Mercedes-Benz.