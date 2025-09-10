Bayern und Baden-Württemberg warnen vor Elektroauto-Quote für Unternehmensflotten

Die EU-Kommission will bis Ende 2025 ein Gesetz vorlegen, das unter anderem eine verbindliche Quote für Elektroautos in Unternehmensflotten beinhalten könnte. Ziel ist es, Autovermieter, Leasingunternehmen und Betreiber großer Dienstwagenflotten zu einem höheren Anteil von E-Autos zu verpflichten. Scharfen Widerspruch gibt es aus Bayern und Baden-Württemberg.

Die Wirtschaftsminister Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warnen in einem gemeinsamen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor den möglichen Folgen einer solchen Regulierung. Die beiden Minister sehen darin eine „wirtschaftspolitische Fehlsteuerung“, die „realitätsfern, in ihrer Wirkung kontraproduktiv und für viele Flottenbetreiber schlichtweg nicht finanzierbar“ sei, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Weiter heißt es, dass „eine Verschärfung für die deutschen Automobilhersteller eine erhebliche ökonomische Belastung bedeuten würde, die die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet“.

Hintergrund ist ein Auftrag von der Leyens an Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas, bis Ende kommenden Jahres ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Dieses könnte laut der FAZ eine E-Auto-Quote für bestimmte Flottenbetreiber enthalten. Die Minister aus Süddeutschland befürchten massive Folgen für die Automobilindustrie in ihrer Region, insbesondere angesichts des bereits bestehenden Drucks durch den „harten globalen Wettbewerb“.

„Wenn die Hersteller und Zulieferer, die Maschinenbau-Betriebe und Kfz-Gewerbe Stellen abbauen, sind im Süden Deutschlands rund eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt oder auch indirekt von der Krise der Automobilindustrie betroffen“, wird in dem Schreiben betont.

Hoffmeister-Kraut und Aiwanger lehnen eine verpflichtende Elektrifizierung von Dienst- und Mietwagen ab. „Wir haben mit großer Überraschung vernommen, dass eine Gesetzesvorlage zu einer EU-weit geltenden CO₂-Quote für Unternehmensflotten und Mietwagen, welche faktisch einer E-Auto-Quote von 100 Prozent ab 2030 gleichkommt, diskutiert wird“, heißt es in ihrem Brief. „Eine solche pauschale Quotenregelung bei Battery-Electric-Vehicle-Flotten würde einen massiven staatlichen Eingriff in den Markt darstellen.“

In Deutschland entfallen 60 Prozent der Neuwagenverkäufe auf Flotten von Autovermietern und Leasingfirmen. Im EU-Durchschnitt sind es rund 50 Prozent. Entsprechend groß wäre der Einfluss einer verbindlichen Quote auf den Fahrzeugmarkt. Noch ist laut dem Bericht aber unklar, ob es tatsächlich zu einer verbindlichen Elektroauto-Quote kommt. Denkbar wäre auch ein technologieneutraler Ansatz, bei dem Fahrzeuge mit klimaneutralem Kraftstoff angerechnet würden.