Verkehrsminister Schnieder gegen EU-Verbrennerverbot

Verkehrsminister Patrick Schnieder positioniert sich klar gegen das von der EU für 2035 beschlossene Verbot von fossil betriebenen Verbrennerautos. Im Gespräch mit Auto Motor und Sport betont der CDU-Politiker, dass die Klimaziele im Verkehrssektor ohne technologische Vorgaben erreicht werden müssten.

„Der Staat gibt nicht vor, wie wir das im Einzelnen machen. Schon gar nicht im Hinblick auf Verbrenner, E-Mobilität, Wasserstoff oder was anderes“, so Schnieder. „Wir müssen die Leitplanken setzen, Wege aufzeigen und auch fördern. Aber es muss letztlich eine Entscheidung des Verbrauchers sein.“

Auf der IAA in München hatten auch große deutsche Autohersteller sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Aufhebung des Verbrennerverbots gefordert, insbesondere weil davon auch Hybridfahrzeuge betroffen wären. Schnieder stärkt den Herstellern den Rücken und verweist erneut auf die Rolle des Marktes: „Ich halte nichts von Verboten in dem Bereich, das wird der Markt letztlich klären.“ Der Staat könne das nicht vorgeben. „Wir müssen Möglichkeiten schaffen. Und wenn wir zum Beispiel Elektromobilität fördern wollen, dann geht das über den Ausbau der Ladeinfrastruktur.“

Auch eine Pkw-Maut lehnt der Verkehrsminister ab. Eine Einführung stehe für ihn nicht zur Diskussion. „Das ist für uns kein Thema, für eine Pkw-Maut sehe ich keine Grundlage“, erklärt er. Stattdessen liege der Fokus auf der Verbesserung der Infrastruktur und der Wiederherstellung geschlossener Finanzierungskreisläufe. Einnahmen aus der Lkw-Maut sollen weiterhin direkt in den Straßenbau fließen, was laut dem Verkehrsminister auch der Akzeptanz zugutekommt.

Ein weiteres Thema ist die von der EU diskutierte Einführung einer jährlichen Hauptuntersuchung für Fahrzeuge, die älter als zehn Jahre sind. Auch hier zeigt sich Schnieder ablehnend. Er sieht darin keinen Sicherheitsgewinn und verweist auf fehlende Belege für ein erhöhtes Unfallrisiko durch ältere Fahrzeuge. „Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass mehr als zehn Jahre alte Autos wegen technischer Mängel häufiger in Unfälle verwickelt sind.“