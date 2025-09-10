Verkehrsminister Schnieder gegen EU-Verbrennerverbot

Verkehrsminister Patrick Schnieder positioniert sich klar gegen das von der EU für 2035 beschlossene Verbot von fossil betriebenen Verbrennerautos. Im Gespräch mit Auto Motor und Sport betont der CDU-Politiker, dass die Klimaziele im Verkehrssektor ohne technologische Vorgaben erreicht werden müssten.
„Der Staat gibt nicht vor, wie wir das im Einzelnen machen. Schon gar nicht im Hinblick auf Verbrenner, E-Mobilität, Wasserstoff oder was anderes“, so Schnieder. „Wir müssen die Leitplanken setzen, Wege aufzeigen und auch fördern. Aber es muss letztlich eine Entscheidung des Verbrauchers sein.“
Auf der IAA in München hatten auch große deutsche Autohersteller sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Aufhebung des Verbrennerverbots gefordert, insbesondere weil davon auch Hybridfahrzeuge betroffen wären. Schnieder stärkt den Herstellern den Rücken und verweist erneut auf die Rolle des Marktes: „Ich halte nichts von Verboten in dem Bereich, das wird der Markt letztlich klären.“ Der Staat könne das nicht vorgeben. „Wir müssen Möglichkeiten schaffen. Und wenn wir zum Beispiel Elektromobilität fördern wollen, dann geht das über den Ausbau der Ladeinfrastruktur.“
Auch eine Pkw-Maut lehnt der Verkehrsminister ab. Eine Einführung stehe für ihn nicht zur Diskussion. „Das ist für uns kein Thema, für eine Pkw-Maut sehe ich keine Grundlage“, erklärt er. Stattdessen liege der Fokus auf der Verbesserung der Infrastruktur und der Wiederherstellung geschlossener Finanzierungskreisläufe. Einnahmen aus der Lkw-Maut sollen weiterhin direkt in den Straßenbau fließen, was laut dem Verkehrsminister auch der Akzeptanz zugutekommt.
Ein weiteres Thema ist die von der EU diskutierte Einführung einer jährlichen Hauptuntersuchung für Fahrzeuge, die älter als zehn Jahre sind. Auch hier zeigt sich Schnieder ablehnend. Er sieht darin keinen Sicherheitsgewinn und verweist auf fehlende Belege für ein erhöhtes Unfallrisiko durch ältere Fahrzeuge. „Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass mehr als zehn Jahre alte Autos wegen technischer Mängel häufiger in Unfälle verwickelt sind.“
Kommentare
IDFan meint
Ach, das ist der Verkehrsminister. Blasse Figur, der den Führungskräften seiner Partei jeden Unsinn nachplappert.
Jensen meint
Auch wenn Herr Schnieder nun ein Ministerium leitet – er scheint in seinem Amt noch nicht angekommen zu sein. Er sollte sich von Fachleuten die Zusammenhänge erklären lassen, insbesondere, welchen Einfluß der straßengebune Individualverkehr auf Mensch und Umwelt hat und welche Lücken sein Ministerium weiterhin bei der Vermeidung von CO2 und anderen Umweltgiften hat. Es gehört nicht zu den Kernaufgaben des Verkehrsministers, sich an der Wirtschaftspolitik zu versuchen. Ebenso darf es nicht seine Aufgabe sein, den Lobbyverbänden das Wort zu reden. Die immer wieder beschworene Technologieoffenheit hat dazu geführt, dass alte Techniken und die dazugehörigen Konzerne haute nach Unterstützung schreien, doch eben diese Technologieoffenheit abzuwürgen oder zu verzögern. Die alten Techniken vereinen alle Nachteile und Schädlichkeiten im Verbrennungsmotor. Diese können und werden nicht überleben, was für alle Beteiligten ein (später) Segen sein wird. Technologieoffenheit bedeutet aber eben auch nicht, dass man allgemeinschädliche Techniken weiter am Leben hält oder sogar noch fördert. Nach Technologieoffenheit kommt Technologiesicherheit. Der Verbrenner ist es mit Sicherheit nicht. Der Verbrenner hatte sehr sehr viele Jahre Zeit, zu beweisen, dass man sich mit ihnen sauber und leise vorwärts bewegen kann, was ja bekanntlich nicht funktioniert hat und funktionieren kann. Wenn sich ein Minister zum Sprachrohr gestriger, schädlicher Industrieen und deren Lobbyverbände macht, handelt er zudem aktiv und vorsätzlich gegen Mensch, Wähler und Umwelt. Und: Wenn er sich schon als Wirtschaftspolitiker mit betätigen will, sollte er dringend schon seine Reden vorbereiten. Die Arbeitsplätze gehen nicht wegen einem Verbrennerverbot verloren, sondern weil man sich gegen die Zukunft (die glücklicherweise auch immer mehr Gegenwart wird) in Form des batterieelektrischen Antriebs entschieden hat. Für nicht messbare Zahlen an Fahrzeugen, die mit Wasserstoff, Pflanzenöl oder Konrad’s Spezialkleber fahren wird ohnehin genügend Platz bleiben.
Trömmelsche meint
Wieviele Politiker es gibt, die nicht mal ihren Namen tanzen können. Entweder haben die nie richtig Lesen gelernt und verstehen nicht, dass es kein Verbrennerverbot gibt, oder die belügen uns einfach. Von dr Boshaftigkeit der Politiker will ich nicht ausgehen, bliebe halt nur die Leseschwäche. Das darf man nicht mit Dummheit gleichsetzen. Früher lief doch sehr oft die Werbung im Fernsehen „schreib dich nicht ab, Lerne Lesen und Schreiben“.
Trau dich, Patrick. Es ist nicht zu spät.
banquo meint
Herr Schnieder missachtet, dass der Verkehrssektor die Klimaziele nicht einhält und die Regelung hier verschärft werden müssen statt zu lockern. Wieder ein Verkehrsminister der sich über die EU-Vorgaben hinweg setzen möchte. Kranke deutsche Verkehrspolitik.
Sebastian meint
Da wird immer behauptet, mit dem E-Auto werden wir frei von Autokraten wie Russland oder Arabien. Komisch, dafür kommt die ganze BEV Technik jetzt dann mehr oder minder aus China… okay, die Stossstangen sind made in EU… *gg genau mein Humor.
Das selbe beim Thema Energiewende, egal ob PV, Wechselrichter, Akku etc. alles made in anderswo.
Aktuell haben wir den kältesten Sommer im wärmsten Jahr…
Mäx meint
Den kältesten Sommer?
Seit Aufzeichnung?
In den letzten 2 Jahren?
Oder kältester Sommer in diesem Jahr?
Vor kurzem hat der DWD mitgeteilt, dass der Sommer 2 Grad über dem Vergleichswert von 61-90 liegt.
Gerne auch mal bei wetterkontor vorbeischauen, den Rückblick durchschauen.
Gegenüber 81-2010 war der Sommer so 1-1,5 Grad zu warm.
Gegenüber 91-2020 ca. 1 Grad.
So können einen Gefühle täuschen.
Stefan Redlin meint
Das Ganze ist eine Phantomdiskussion. Die deutsche Automobil-Industrie lebt vom Export. In diesen Länder wohin exportiert wird vollzieht sich stetig der Wechsel hin zur E-Mobilität. Wir können ruhig immer weiter Verbrenner produzieren, das werden wir aber nicht tun, wenn wir weiterhin Autos verkaufen wollen. Und nur verkaufte Autos lassen unsere Autobauer überleben. Also wird die Zahl der hier hergestellten Verbrenner ganz von allein immer weiter und auch immer schneller abnehmen. Zeitgleich wird die deutsche Industrie immer mehr E-Autos entwickeln um etwas zu haben, das diese Welt auch kauft. Ich wage die Prognose, dass wir auch ohne diese Diskussion um das besagte Datum in 2035 bis dahin schon bei 90% E-Autos sein werden. Der neue Antrieb hat einfach zu viel positive Vorzüge gegenüber der althergebrachten Technik und wird sich durchsetzen. Und das ähnlich wie beim Popkorn machen in der Pfanne, erst langsam und dann exponentiell immer schneller.
Justin Case meint
Wobei die Hauptmärkte außerhalb Europas die USA und China sind.
China kauft mittlerweile beim heimischen Hersteller & Marke, dort bleibt wenig Markt übrig,
USA denkt MAGA, verteufelt BEV, jubelt Öl und isoliert seinen Markt zunehmend mit Zöllen.
Bleibt Europa als Markt.
Mit überschaubarer Marktmacht bei Zellen und seltenen Erden.
Politisch ist das Thema auch hier. Der braune Sumpf kennt keinen Klimawandel und ein Wohlstandsverlust ist für den gemeinen Wähler nicht hinnehmbar.
Alles in allem: schwierig.
Jörg2 meint
Wenn dem so ist (Automatismus hin zum BEV), dann schadet eine Regelung, wie sie jetzt besteht ja nicht. Sie wäre dann irgendwie doppelgemoppelt (Veganer Fleisch verbieten), hätte aber den Charme der oft geforderten planungssicheren Rahmenbedingungen.
Da es aber starke Stimmen aus der Wirtschaft und ihren Lobbyverbänden gibt, am Verbrenner-Neuzulassungsverbot rumzuschrauben, vermute ich, diese Akteure sehen diesen Automatismus nicht und würden gern „zum Wohle des Kunden“ weiterhin abgasende Verbrenner in den Markt geben.
Meine persönliche Meinung: Meine eigene Hoffnung, dass die Umstellung zum BEV gelingt, würde ich gern durch entsprechende Regularien unterfüttert wissen.
Freddy K meint
Welches Verbrennerverbot? Gibt doch dann EFuel….. Sagen die doch…. Also…
Kirky meint
Also sag es bitte einmal für alle:
Wird es deiner Meinung nach für alle ausreichend E-Fuels in 2035 geben, oder werden die knapp und sehr sehr teuer?
Danke für deine Antwort, die können die Leser gut als Grundlage für ihre demokratische Willensbildung nutzen. Weil ich möchte nach 2035 in meinem Neuwagen Benzin für 2€ verbrennen und kein E Fuel für 4€.
Justin Case meint
Also sagen wir es bitte noch einmal für alle:
Wir werden es weiter ignorieren und verleugnen, dass wir den Kollaps der derzeitigen Biosphäre auf unserem Planeten unter anderem durch diese Maßnahme beschleunigen, indem wir hiermit weiter massiv fossilen Kohlenstoff mit Sauerstoff verbinden und diesen in die Athmosphäre jagen.
Damit ist klar: billig Autofahren ist wichtiger als in einer vorhersehbaren Zukunft leben zu können.
Kirky meint
100% korrekt, und offenbar stimmen mir 80% der Wähler zu.
M. meint
Aha, und wie kommt man auf diese 80%?
Kirky meint
Für Meldungen häufen sich ☺️
Als ich schon vor einem Jahr hier gepostet habe, wohin die Richtung geht würde ich ausgelacht und beleidigt. Einfach nur ein braunes Verbrennerferkel, das beim gegenseitig auf die Schulter klopfen stört.
Tja, wie der Wind sich drehen kann…
Als nächstes werden dann noch die Fantasiepreise für CO2 revidiert und dann geht die Party hier ab☺️
Mäx meint
Die CDU versucht sich eben in Populismus.
Man versucht Blauwähler zurückzugewinnen.
Die werden aber immer das Original wählen.
Talking Points der Alternative zu übernehmen hat noch nie funktioniert.
Ich verstehe deine Freude nicht ganz.
Das sogenannte Verbrennerverbot abzuschaffen und den Co2 Preis nicht zu bringen, ist der Dolchstoß für die Automobilindustrie.
Dann kannst du die Schlüssel für Europa auch einfach direkt an China übergeben.
Guck dir den Weltmarkt an > Verbrenner sind auf dem absteigenden Ast, Elektromobilität steigt dagegen stark an.
Klimawandel ist kein Glauben oder Ideologie, sondern schlichtweg Wissenschaft.
Ganz ehrlich, über 5 Jahre hin oder her, da mache ich mir auch nicht die Illusion ob das was ändert.
Wichtig ist die Symbolwirkung: Es muss sich etwas ändern!!
Tim Leiser meint
Am Ende behauptest du noch, die Erde sei eine Kugel. Du Schlafschaf
Mäx meint
EY!!
Wissenschaft in aller Ehren aber wir wissen ja beide, dass hinter dem Eisrand der Antarktis die puppenspielenden Globalisten Exenmenschen in Saus und Braus leben!
South meint
Hehehehe, ah, Geil. Nö, Kirky Innen, du wurdest ausgelacht, weil du nicht bist drei Zählen kannst. Und beim Rest. Wirst du ja noch miterleben…
Kirky meint
Unser guter South wieder am beleidigen, wie immer… Argumentativ ist da anscheinend nicht viel los.
Glaub lieber an 400 Grad auf der Erde und amüsier dich über Andersdenkende.
Ich freue mich, dass du zu einer immer kleiner werdenden Minderheit wirst.
Die nächste Wahl wird ein Schuss vor den Bug für alle Thunfisch-Anhänger, da werden die Wähler zeigen welche Priorität sie der „Klimakatastrophe“ einräumen.
Und du kannst nichts dagegen tun außer schmollen – das ist ja das schöne. So überlegen und gebildet, und trotzdem stimmt die Mehrheit zunehmen anders ab☺️
Stromspender meint
Physik ist keine Meinung.
Weder der IPPC noch ernstzunehmende Wissenschaftler haben über 400° Celsius auf der Erde schwadroniert. Plus 2,5° C reichen schon allerdings schon aus, dass es für dich (du bist ja noch jung und unerfahren) in dreißig bis vierzig Jahren ungemütlich wird. Das ist ja das Schöne.
South meint
Ahh, mach dir mal keine Sorgen, es sieht sogar sehr gut aus. Momentan erleben nachhaltige Energien geradezu einen Boost, die E Autos sind aufgegleist…. es ist schlicht viel schon auf den Weg und das Thema verliert auch durch andere brisante Themen relativ an Bedeutung.
Die weitaus größte Mehrheit, müssten in der BRD so 70-80% sein, sind keine stum sin nig en Aluthutträger wie du…da kannst du noch so mit den Zähnen knirschen…
Aber Opa oder nicht… die paar Jahre wirst du ja noch mitkriegen ;-)
South meint
Leider hängen der Kommentar. Aber die weitgroße Mehrheit steht hinter den Maßnahemen gegen die Erderwärmung… da gibts nun wahrlich genug Umfragen…
Kirky meint
South, und warum wählt die Mehrheit dann nicht grün?
Futureman meint
Frage mal jemanden mit 2Grad höherer Körpertemperatur, ob er sich gut fühlt. Er kann natürlich einfach eine andere Partei wählen, oder das Fieberthermometer wegwerfen. Einen anderen Arzt, der von Ibuprofen bezahlt wird, wäre auch noch eine Möglichkeit. An der Krankheit ändert man aber nur etwas, in dem man die Ursache behebt.
South meint
Hahaha, ehrlich, ja, zu Teilen amüsant, immer für nen Schenkelklopfer zu haben…. also der Umzug in Arktis war ja legendär…. da hat das ganze Büro geprustet. Trotzdem. Leider bist du nur auf Platz 2. Einer hat hier mal Klimaanlagen gegen den Klimawandel empfohlen…
Ey, und im Ernst. Ich mache mir aber sowas von überhaupt keine Sorgen… entgegen der politischen Schauspielerei wird nachhaltige Energie aktuell geradezu geboostet und das Verbrennerzulassungsverbot spielt in der Praxis keine, auf alle Fälle eine untergeordnete Rolle…
banquo meint
@ kirk: Du bist ein bezahlter Verbrenner-BOT und wechselst ständig deine Identität um die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu verhindern.
E.Korsar meint
Glaube ich nicht, dass für den Schmarren jemand zahlt. Ein Bot steckt auch nicht dahinter. So schlechte Bots gibt es nicht mehr.
Das ist ein Copy-Paste-Troll, der Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis hat und unfähig ist, neues zu lernen.
Kirky verhindert nichts.
Jörg2 meint
„Ich verstehe deine Freude nicht ganz.
Das sogenannte Verbrennerverbot abzuschaffen und den Co2 Preis nicht zu bringen, ist der Dolchstoß für die Automobilindustrie.
Dann kannst du die Schlüssel für Europa auch einfach direkt an China übergeben.
Guck dir den Weltmarkt an > Verbrenner sind auf dem absteigenden Ast, Elektromobilität steigt dagegen stark an.“
Genauso sehe ich das auch.
Die neue Technologie wird die alte Ablösen. Die Unternehmen, die jetzt schon im weltweiten BEV-Markt sind, schnell und durchsetzungsstark auf Marktveränderungen reagieren (chinesische BEV-Produktion innerhalb europäischer Zollgrenzen), haben die Chance auf Preisführerschaft. Wenn dann „der globale Süden“ den Bedarf an individueller Mobilität hochfährt, werden die Preisführer das bedienen, nicht die Spaltmaßfetischisten.
Am System der bisher erfolgreichen AG, mit Dividende, Boni und Verwaltertum, scheitert die erfolgreiche Neuausrichtung. Das Wegorganisieren des Marktgeschehens durch Abwehrzölle und regulatorisches Pampern verschärft die Situation.
Ich schaue immer mal wieder auf die Geburtsjahrgänge der Verwalter und denke mir dann bei der einen oder anderen „Zukunftsvision“ der PR-Maschinen: Gucke an, DAMIT hat der jetzige Verkünder dann, ruhestandsbedingt, nichts mehr zu tun…