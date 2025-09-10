BMW und E.ON starten erstes bidirektionales Kundenangebot in Deutschland

Im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft bringen die BMW Group und der Energiekonzern E.ON gemeinsam das erste kommerzielle Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für Privatkunden in Deutschland an den Start. Durch bidirektionales Laden werde das Elektroauto, der neue BMW iX3, damit erstmals zu einem aktiven Bestandteil des Energiemarkts: Es könne nicht nur Strom aufnehmen, sondern bei Bedarf auch Energie ins Netz zurückspeisen.

Das neue Angebot markiere einen technologischen und marktseitigen Durchbruch, der Elektromobilität und Energiewende intelligent miteinander verknüpft – „und damit das Potenzial von Elektrofahrzeugen als flexible Stromspeicher erstmals hierzulande praktisch nutzbar macht“, so BMW.

Mit V2G profitieren Kunden vom bidirektionalen Laden, in dem die Hochvoltbatterie ihres iX3 über die „BMW Wallbox Professional“ flexibel dem Stromnetz zur Verfügung steht. Die intelligente Steuerung erfolgt zusammen mit E.ON und einem speziell entwickelten V2G-Stromtarif, der das Zurückspeisen von Energie ins Netz ermöglicht.

Die zugrunde liegende Software haben beide Unternehmen gemeinsam entwickelt. „Die Nutzung ist nicht nur einfach, sondern auch finanziell attraktiv“, werben die Partner. „Kunden, die ihre Fahrzeugbatterie für das intelligente Laden und Entladen durch Anstecken zur Verfügung stellen, erhalten einen jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Damit fahren sie jährlich bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende.“

Marc Spieker, Vorstand für Kundenlösungen bei E.ON: „Was unsere Kundinnen und Kunden brauchen, ist ein verlässlich geladenes Fahrzeug – einfach, komfortabel und zu attraktiven Kosten. Genau das bieten wir und noch mehr. Gemeinsam mit BMW bringt E.ON Vehicle-to-Grid direkt zu den Menschen … Wir verbinden Ladekomfort mit spürbarem wirtschaftlichem Nutzen. Und ganz nebenbei kann jedes angeschlossene Fahrzeug dabei helfen, die Kosten des gesamten Energiesystems zu dämpfen – zum Vorteil aller.“

Elektroauto als aktiver Teil der Energiewirtschaft

„Mit der Neuen Klasse machen wir als BMW Group das Elektroauto zum aktiven Teil der Energiewirtschaft mit einem greifbaren Kundenmehrwert. Vehicle-to-Grid reduziert die Energiekosten unserer Kundinnen und Kunden, während sie gleichzeitig zur stabilen Energieversorgung beitragen“, sagt Joachim Post, Mitglied des Vorstands der BMW AG für Entwicklung.

BMW unterstreicht, dass es keine Beeinträchtigung der Batterielebensdauer gebe. Intelligente Schutzfunktionen sorgten dafür, dass die Hochvoltbatterie des Elektroautos immer in einem Optimum für die Lebensdauer gehalten wird. Die Kunden behielten dabei die volle Kontrolle und könnten ihr Ladeziel so einstellen, dass ihr Mobilitätsbedürfnis jederzeit sichergestellt ist.

Die Technologie für bidirektionales Laden wird angefangen mit dem neuen iX3 auf dem Markt verfügbar sein und soll sukzessive in weiteren Modellreihen von BMW ihren Einzug finden. Langfristig ist geplant, das Produkt in eine ganzheitliche Energieplattform zu integrieren, die Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Wärmepumpen und Smart-Home-Systeme intelligent miteinander verbindet. „Die strategische Partnerschaft zwischen BMW und E.ON legt den Grundstein für ein solches offenes, interoperables und kundenzentriertes Ökosystem“, heißt es.