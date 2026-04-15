VW stellt ID.3 Neo als umfangreiches Facelift vor

Der Nachfolger des Kompakt-Elektroautos ID.3 feiert mit einem neuen Namen seine Weltpremiere. Kennzeichen des Facelifts ID.3 Neo außen: eine neu gestaltete Frontpartie auf Basis der Volkswagen-Designsprache „Pure Positive“ und ein neues Lichtdesign. Kennzeichen innen: eine neu konzipierte Cockpit-Landschaft mit selbsterklärenden Bedienelementen, eingebettet in Interieur-Materialien auf dem Level der nächsthöheren Klasse.
Darüber hinaus ermöglicht der neue effiziente Antrieb des ID.3 Neo – in Verbindung mit der größten von drei verfügbaren Batterien – Reichweiten von bis zu 630 Kilometern nach WLTP-Norm. Der Vorverkauf des elektrischen Kompaktmodells startet in Deutschland am 16. April 2026. Preise werden noch nicht genannt.
„Die neue Fahrzeuggeneration haben wir unter dem Leitmotiv ‚True Volkswagen‘ entwickelt und dabei konsequent die Vorteile für unsere Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt: Modelle wie der ID.3 Neo überzeugen neben der hohen Reichweite durch ein souveränes, zeitloses Design, das lange Freude bereitet, eine hohe Wertigkeit für ein spürbar erstklassiges Fahrerlebnis sowie technische Perfektion, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Ergänzt wird dies durch eine besonders intuitive Bedienung, die den Alltag einfacher und komfortabler macht“, so Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales.
Neben serienmäßigen Assistenzsystemen wie Lane Assist, Front Assist und der Abbiegebremsfunktion bekommt das elektrische Kompaktmodell mit der aktuellsten Softwaregeneration eine Reihe neuer Funktionen. Dazu gehören zum Beispiel der weiterentwickelte Connected Travel Assist mit Ampelerkennung (optional) sowie das sogenannte One-Pedal-Driving, bei dem das E-Auto bis zum Stillstand rekuperiert. Darüber hinaus ist es wie bei allen neuen ID. Modellen nun möglich, über die Funktion Vehicle-to-Load externe Geräte – von Elektrogrill bis E-Bike – mit einer Leistung von bis zu 3,6 kW direkt über die Hochvoltbatterie mit Strom zu versorgen.
Im Rahmen der Volkswagen-Designsprache „Pure Positive“ sind Dach, Heckspoiler und Heckklappe nun wie bei klassischen Kompaktmodellen der Marke in Wagenfarbe lackiert, wodurch der ID.3 Neo länger, flacher und dynamischer wirkt. „Sobald sich die Türen des ID.3 Neo öffnen, wird deutlich, dass eine völlig neue Wertigkeit und Klarheit das neue Modell prägen“, wirbt der Hersteller. „Das erkennt man an den hochwertigen Materialien mit einer angenehmen Haptik, einer klaren horizontalen Auslegung der Linien und Flächen, neuen ergonomischen und selbsterklärenden Bedienelementen, griffigen Tasten und intuitiven Reglern für zentrale Funktionen.“
Ebenfalls vollständig neu konzipiert wurde das Multifunktionslenkrad mit seinem oben und unten abgeflachten Kranz und seinen klar gegliederten Tastenfeldern. Das neue Infotainmentsystem („Innovision“) mit dem 26,0 cm (10,25 Zoll) großen „Digital Cockpit“ und einem 32,8 cm (12,9 Zoll) großen zentralen Display soll mit flüssigen Grafiken und einer einfachen Bedienbarkeit punkten.
Der Antrieb des ID.3 Neo ist eine Neuentwicklung. Er bietet ein erhöhtes Drehmoment und im Vergleich zu den bisherigen Motoren einen niedrigeren Verbrauch. Damit sind Reichweiten von offiziell bis zu 630 Kilometern möglich. Zum Start wird es das neue Modell in drei Ausstattungslinien („Trend“, „Life“ und „Style“) und drei Leistungsstufen sowie mit ebenfalls drei verschiedenen Batteriegrößen geben.
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Die angeboten E-Maschinen entwickeln eine Leistung von 125 kW (170 PS), 140 kW (190 PS) und 170 kW (231 PS). Die 125-kW-Version ist an eine Batterie mit einem Energiegehalt von 50 kWh (netto) gekoppelt. Es ist die serienmäßige Konfiguration des ID.3 Neo Trend. Der ID.3 Neo Life und ID.3 Neo Style können optional zudem mit einer 58-kWh-Batterie (netto) und 140 kW sowie einer 79-kWh-Batterie (netto) mit 170 kW konfiguriert werden. Die Batterien mit einem Energiegehalt von 50 und 58 kWh können an Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) mit bis zu 105 kW auf einem laut VW konstant hohen Niveau Strom aufnehmen, die Version mit 79 kWh mit bis zu 183 kW.
Mit den neuen ID.-Modellen kommt auch das neue Infotainment-System „Innovision“ in die Fahrzeuge. In den In-Car-Shop des neuen Infotainmentsystems, über das sich Funktionen und Services digital, flexibel und fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern lassen, ist zusätzlich ein neuer App-Store integriert. Wie bei einem Smartphone sind hier beliebte Apps unter anderem aus den Bereichen Audio, Video Streaming, Parking, Charging und Gaming zum Download verfügbar.
Optional zur Verfügung stehen Ausstattungen wie ein Augmented-Reality-Head-up-Display, ein großes Panoramadach, die 360-Grad-Rundumsicht „Area View“, eine Massage- und Memory-Funktion für die Vordersitze, ein Premium-Soundsystem von Harman Kardon, die Memory-Funktion für den Parkassistent „Park Assist Pro“ und eine abnehmbare Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradträgers für Anhängerkupplungen (bis zu 75 kg Stützlast).
Kommentare
simon meint
Was hat den VW schon wieder geritten da keine AHK zu verbauen? Schmeißt doch endlich mal die meisten Projektmanager und Controller raus. Einen Golf bauen und dann keine AHK anzubieten, die lernen es einfach nie bei dem Konzern und das nach mehreren Facelifts.
eBikerin meint
Wie viele Leute brachen denn wirklich eine AHK an so einem Auto? Ich höre das Gemotze immer nur hier?
M. meint
Vielleicht unterschätzt man das, weil Leute auf der Straße ja nicht motzend wegen einer fehlenden AHK rumlaufen, umd Menschen, die das Auto brauchen, den Bedarf ganz offensichtlich nicht haben.
Die anderen sieht man nicht. Oder die sitzen in anderen Autos.
eBikerin meint
Naja ich habe Augen im Kopf – wenn auch schlechte – aber wie oft sehe ich Autos mit Hänger? Selbst als ich noch auf dem Land gewohnt habe war das die absolute Ausnahme. Und es ist ja nicht so , als ob es keine Alternativen gäbe. aber ernsthaft nen Polo oder nen Golf mit nem Hänger hinten dran hab ich wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Ist mittlerweile seltener als einen Eisvogel – denn sehe ich hier mit Glück ein mal im Jahr.
CaptainPicard meint
Das Ding soll jetzt noch drei Jahre durchhalten bis der ID Golf kommt, eine richtige AHK hätte vermutlich deutlich größere Änderungen an der Karosserie erfordert, das wäre zu viel Aufwand für die kurze Zeit gewesen.
South meint
Auch, wenn er schon deutlich alte Fehler ausgemerzt hat, jetzt schaut euch einfach mal einen Verbrenner Golf innen an, der hat nen sauber integrierten Bildschirm, einigermaßen gute Materialien (naja zumindest im Vergleich) und dann den ID.3 Neo. Und technisch ist er einfach mit den Daten veraltet. Im Grunde gibt das fast gleiche Auto nunmerhr schon über fünf Jahre. Nur nen alten 400V Lader kaufen, weil VW SSP nicht auf die Reihe kriegt? Mich haben die Preise bei den ID zum Schluss nicht einmal mehr interessiert….
Man kann ja nicht in einem innovativen neuen Markt wie den E Autos ein Produkt knappe 10 Jahre unverändert verkaufen.
eBikerin meint
Macht eine andere Firma aber sehr erfolgreich
Micha meint
In der Klasse hat auch die Konkurrenz keine 800V. Selbst Kia/Hyundai, die schon lange eine 800 V-Plattform haben, setzen ihre neuen Kompaktmodelle und darunter auf 400 V auf. Beim ID.7 kann man diese Kritik mittlerweile anbringen, wobei auch der in seiner Preisklasse immer noch konkurrenzfähig ist.
ChriBri meint
Als ehemaliger 1st Mover des ID3 58 kWh mit 90T km Laufleistung nach drei Jahren muß ich sagen, dass sich tatsächlich viel getan hat. Ich fand die Grundkonzeption immer gut, die Machart war jedoch gerade in den Anfängen bedenklich. Wenn der jetzt gut konditioniert wird, ist das ein prima Fahrzeug in der Klasse um die 4,30 m
ID.4 statt Golf meint
Das Lenkrad sieht zwar auf den Bildern etwas komisch aus, aber die Tasten sollten so definitiv besser sein. Hoffentlich wurde die lästige Swipe Funktion entfernt oder lässt sich per Menü ein oder ausschalten. ACC Abstand ist immer noch in der Mitte, da gehört für mich besser die Cancel Taste hin und ACC in die Ecke. Abstand stellt man einmal auf niedrigste – dann ist es in der Stadt zu viel Abstand, auf der Landstraße zu wenig und auf der Autobahn viel viel viel zu weit… halt typisch VW. Ob die +/- Tasten weiterhin zwei Druckpunkte haben, mit etwas gewöhnung funktioniert das brauchbar, beim alten hat ständig das Swipen dazwischen gefunkt. Für mich ist das so kein Grund umzusteigen und dafür dann die neuen „EU“ Bimmel Vorschriften ins Auto zu bekommen. Nachrüsten wird man das neue Lenkrad, vermute ich mal, auch nicht können. Die äußeren Tasten sind nicht mehr belegt – für alle Wurstfinger die da beim Fahren immer Fehlbedienungen hatten – ist bei mir nicht vorgekommen. Beim Cupra Born waren die weiter außen und daher dort verständlich häufiger das Problem. Lautstärke links unten ist gut, track vor/zurück wieder horizontal statt verdreht vertikal auch ganz klar besser.
eBikerin meint
Kann mir jemand den Sinn erklären ein Auto dieser Grlße sowohl mit einem 50 kWh als auch mit einem 58 kWh Akku anzubieten? Für mich ergibt das irgendwie keinen Sinn. Einmal 58kWh und einmal 79 kWh verstehe ich – aber warum zwei mit Akkus die so nahe bei einander liegen?
Über die Ladeleistung sag ich erst was wenn ich mal ne Ladekurve gesehen habe.
ID.4 statt Golf meint
50kWh ist LFP und für den günstigen Einstieg. Die NMC Batterie vom PRO mit 58 hat man ja schon in Produktion – da kann man die auch für guten Aufpreis weiter anbieten. Früher gab es 11kW Laden erst ab dem Pro – ansonsten nur 1 phasig max 7kW. Wie weit man VW aber die netto Werte abkaufen kann? Mein ID.4 soll 77 haben, es passen aber nach Car Scanner nur 68kWh rein, dann ist er 100% voll. (4,5 Jahre und 75k km) Ich bin gespannt was die ersten Messungen mit Car Scanner dann ergeben – ich vermute <45 nutzbar.
Micha meint
58 kWH ist jetzt auch LFP.
ID.4 statt Golf meint
@Micha: Danke für die Korrektur, scheint tatsächlich eine 58kWh LFP Batterie zu sein. Das hätte ich so nicht erwartet nach dem kleinen Akku beim ID.Polo/Cupra Raval. Wenn VW das vom Gewicht hinbekommt dann trotzdem noch 5 Sitzplätze und über 400kg Zuladung zu erreichen?
ChriBri meint
reine Preispositionierung, der 50er reicht vllt einigen, der Produktionsmehraufwand der Integration ist überschaubar, die Käufer nimmt man dann auch noch gerne mit, warum nicht?
M3P_2024 meint
Das gleiche kann man sich fragen bei der Leistung mit 125 und 140kW, wer braucht die Diversifikation ausser der Hersteller damit man sagen kann: „Wir bieten für alle was an“?
Sieht gut auf der Preisliste an wenn man sagen kann der startet bei… und dann aber jeder sicherheitshalber doch die stärkere Version nimmt.
ID.alist meint
Beide (50/58kWh) haben mehr Reichweite (+30/40 km) als die aktuellen Pure und Pro Varianten.
eBikerin meint
Korrekt – aber ich würde trotzdem eben nur einen anbieten – darum ging es.
McGybrush meint
Heckklappe in Wagenfarbe. Endlich sieht er wie ein normaler PKW aus und nich wie ein „ich möchte was anderes sein“.
Und die grausame Klima/Volume Slider touch Bar wurde endlich beerdigt.
Jetzt ist es ein normales Auto geworden. Im sehr guten Sinne.
brainDotExe meint
Sehr schön, eine im Vergleich zum Vor-Facelift rundherum schöne Optik und ein deutlich verbessertes Cockpit. Das wird ein Verkaufsschlager.
Fred Feuerstein meint
Ok, von aussen sieht das Auto so aus wie vorher.
Von innen jedoch sehr viel besser als beispielsweise unser id.3…Softwaremäßig müsste das jetzt auf Android OS basieren.
Bin gespannt wie das mittlerweile 7 Jahre alte Auto im Markt ankommt.
M. meint
Das sieht gefälliger aus als bisher, und die technischen Daten sind besser, das Infotainment, Bedienung, die Kombinationsmöglichkeiten bei Batterie und Antrieb…
…aber mit dem letzten Satz dieses Artikels versaut man es dann doch wieder.
Sehr schade, VW. Sehr schade.
eBikerin meint
Meinst du das mit der AHK? Lese ich immer wieder, verstehe ich aber nicht. Das ist ja kein Auto um nem Wohnwagen zu ziehen. Mein Vater brauchte auch unbedingt ne AHK an seinem Auto – ich glaube der hat die in den 8 Jahren seit er das neue Auto hat, noch nie benutzt. Ich weiss ja wie praktisch ein Hänger ist wenn man Bauschutt wegbringen will, oder Gartenabfälle oder so – aber wie viele Menschen machen dann das dann wirklich selber?
M. meint
Klassische anektotische Evidenz.
Ich hab das umgekehrte Beispiel: einen Opel Corsa mit Anhänger, Gartenerde holen, als ich das das letzte mal gemacht habe. Nicht beim Baumarkt, sondern wo mit dem Radlader „verladen“ wird.
Und jetzt?
Das Argument „braucht keiner“ höre ich hier laufend, das interessiert aber die Leute, die eine AHK wollen, nicht.
ID.3 hat keine? Na, dann eben nicht.
Mäx meint
Einfach nachrüsten; 1.500kg Anhängelast und 75kg Stützlast gibt es dann, abnehmbar.
Auch für die anderen MEB Modelle gibt es teils sehr viel höhere Anhängelast im Zubehör.
So kann auch ein Gebrauchter ohne AHK in Frage kommen.
eBikerin meint
Braucht keiner hab ich nicht gesagt – braucht kaum einer ist wohl richtig. Und mit dem Radlader bekommst du das nur auf dem Land – und da ist wiederum der Markt für einen Id.3 sehr gering. Woher ich das weiss? Ich bin ein Landkind. Fakt ist einfach: Anhänger für den Baumarkt interessiert so gut wie niemanden – das ist genau wie wenn du den Pferdeanhänger als Beispiel nehmen würdest.
M. meint
Mäx: das Angebot zeigt den Bedarf. Was es nicht zeigt, sind die Diskussionen, zu denen es bei Garantie- oder Kulanzfragen kommen kann, wenn von VW „nicht genehmigte“ Umbauten vorgenommen werden. Gerade bei VW.
Darauf habe ich keinen Bock, erst recht nicht bei einem NEUWAGEN. Da bastele ich doch nicht am Tag 1 dran rum, damit ich ihn benutzen kann.
Bei einer 10 Jahre alten Kiste ist das ein anderes Thema.
Aber hier fällt das aus. VW will nicht, VW hat’s scheinbar nicht nötig. Ich dachte, die wären aus ihrer Selbstverliebtheit mal aufgewacht, aber nee…
Soll mir egal sein. Dann wird’s eben kein VW.
South meint
Da liegst du weit daneben. Von 7.843 Golf ab 2025 haben 3.946 eine AHK, mehr als die Hälfte. Also M. hat da wirklich recht, eine fehlende brauchbare AHK am ID.3 ist wirklich schwach. Und, die allermeisten brauchen eine AHK ja nicht dafür, einen Wohnanhänger durch die Gegend zu fahren, sondern eben für den Alltag, von Gartenabfälle, Bauschutt bis Möbel.
A-P meint
Es wirkt so, als wäre die ursprüngliche Grundkonstruktion unter Herrn Diess so ungünstig gewählt worden, dass sich eine Umrüstung vom Fahrradträger-Halter auf eine echte Anhängerkupplung für die Nachfolger wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Wer also Wert auf eine vollwertige AHK und ein hochwertiges Interieur legt, muss konsequenterweise zum ID.Tiguan oder zum ID.Polo greifen.
Quallest meint
Dachlast gibt es auch noch keine. Für eine Allerweltsauto leider nicht brauchbar.
eBikerin meint
Ich habe seit 36 Jahren einen Führerschein und hatte fast immer ein Auto – nen Dachträger hatte ich nie. Hatte ich also nie ein Allerweltsauto? Ok eines war ein Cabrio.
M. meint
eBikerin, akzepiere, dass die Erfüllung deiner Ansprüche nicht gleichbedeutend mit denen aller anderen Menschen auf der ganzen Welt ist.
Das ist ja kaum noch auszuhalten!