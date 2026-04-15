VW stellt ID.3 Neo als umfangreiches Facelift vor

Der Nachfolger des Kompakt-Elektroautos ID.3 feiert mit einem neuen Namen seine Weltpremiere. Kennzeichen des Facelifts ID.3 Neo außen: eine neu gestaltete Frontpartie auf Basis der Volkswagen-Designsprache „Pure Positive“ und ein neues Lichtdesign. Kennzeichen innen: eine neu konzipierte Cockpit-Landschaft mit selbsterklärenden Bedienelementen, eingebettet in Interieur-Materialien auf dem Level der nächsthöheren Klasse.

Darüber hinaus ermöglicht der neue effiziente Antrieb des ID.3 Neo – in Verbindung mit der größten von drei verfügbaren Batterien – Reichweiten von bis zu 630 Kilometern nach WLTP-Norm. Der Vorverkauf des elektrischen Kompaktmodells startet in Deutschland am 16. April 2026. Preise werden noch nicht genannt.

„Die neue Fahrzeuggeneration haben wir unter dem Leitmotiv ‚True Volkswagen‘ entwickelt und dabei konsequent die Vorteile für unsere Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt: Modelle wie der ID.3 Neo überzeugen neben der hohen Reichweite durch ein souveränes, zeitloses Design, das lange Freude bereitet, eine hohe Wertigkeit für ein spürbar erstklassiges Fahrerlebnis sowie technische Perfektion, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Ergänzt wird dies durch eine besonders intuitive Bedienung, die den Alltag einfacher und komfortabler macht“, so Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales.

Neben serienmäßigen Assistenzsystemen wie Lane Assist, Front Assist und der Abbiegebremsfunktion bekommt das elektrische Kompaktmodell mit der aktuellsten Softwaregeneration eine Reihe neuer Funktionen. Dazu gehören zum Beispiel der weiterentwickelte Connected Travel Assist mit Ampelerkennung (optional) sowie das sogenannte One-Pedal-Driving, bei dem das E-Auto bis zum Stillstand rekuperiert. Darüber hinaus ist es wie bei allen neuen ID. Modellen nun möglich, über die Funktion Vehicle-to-Load externe Geräte – von Elektrogrill bis E-Bike – mit einer Leistung von bis zu 3,6 kW direkt über die Hochvoltbatterie mit Strom zu versorgen.

Im Rahmen der Volkswagen-Designsprache „Pure Positive“ sind Dach, Heckspoiler und Heckklappe nun wie bei klassischen Kompaktmodellen der Marke in Wagenfarbe lackiert, wodurch der ID.3 Neo länger, flacher und dynamischer wirkt. „Sobald sich die Türen des ID.3 Neo öffnen, wird deutlich, dass eine völlig neue Wertigkeit und Klarheit das neue Modell prägen“, wirbt der Hersteller. „Das erkennt man an den hochwertigen Materialien mit einer angenehmen Haptik, einer klaren horizontalen Auslegung der Linien und Flächen, neuen ergonomischen und selbsterklärenden Bedienelementen, griffigen Tasten und intuitiven Reglern für zentrale Funktionen.“

Ebenfalls vollständig neu konzipiert wurde das Multifunktionslenkrad mit seinem oben und unten abgeflachten Kranz und seinen klar gegliederten Tastenfeldern. Das neue Infotainmentsystem („Innovision“) mit dem 26,0 cm (10,25 Zoll) großen „Digital Cockpit“ und einem 32,8 cm (12,9 Zoll) großen zentralen Display soll mit flüssigen Grafiken und einer einfachen Bedienbarkeit punkten.

Der Antrieb des ID.3 Neo ist eine Neuentwicklung. Er bietet ein erhöhtes Drehmoment und im Vergleich zu den bisherigen Motoren einen niedrigeren Verbrauch. Damit sind Reichweiten von offiziell bis zu 630 Kilometern möglich. Zum Start wird es das neue Modell in drei Ausstattungslinien („Trend“, „Life“ und „Style“) und drei Leistungsstufen sowie mit ebenfalls drei verschiedenen Batteriegrößen geben.

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Die angeboten E-Maschinen entwickeln eine Leistung von 125 kW (170 PS), 140 kW (190 PS) und 170 kW (231 PS). Die 125-kW-Version ist an eine Batterie mit einem Energiegehalt von 50 kWh (netto) gekoppelt. Es ist die serienmäßige Konfiguration des ID.3 Neo Trend. Der ID.3 Neo Life und ID.3 Neo Style können optional zudem mit einer 58-kWh-Batterie (netto) und 140 kW sowie einer 79-kWh-Batterie (netto) mit 170 kW konfiguriert werden. Die Batterien mit einem Energiegehalt von 50 und 58 kWh können an Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) mit bis zu 105 kW auf einem laut VW konstant hohen Niveau Strom aufnehmen, die Version mit 79 kWh mit bis zu 183 kW.

Mit den neuen ID.-Modellen kommt auch das neue Infotainment-System „Innovision“ in die Fahrzeuge. In den In-Car-Shop des neuen Infotainmentsystems, über das sich Funktionen und Services digital, flexibel und fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern lassen, ist zusätzlich ein neuer App-Store integriert. Wie bei einem Smartphone sind hier beliebte Apps unter anderem aus den Bereichen Audio, Video Streaming, Parking, Charging und Gaming zum Download verfügbar.

Optional zur Verfügung stehen Ausstattungen wie ein Augmented-Reality-Head-up-Display, ein großes Panoramadach, die 360-Grad-Rundumsicht „Area View“, eine Massage- und Memory-Funktion für die Vordersitze, ein Premium-Soundsystem von Harman Kardon, die Memory-Funktion für den Parkassistent „Park Assist Pro“ und eine abnehmbare Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradträgers für Anhängerkupplungen (bis zu 75 kg Stützlast).