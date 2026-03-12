VW ID.3 wird zum ID.3 Neo, digitale Produktaufwertung für ID.4, ID.5 und ID.7

Der Nachfolger des ID.3 steht mit neuem Namen in den Startlöchern und wird laut VW als ID.3 Neo Mitte April seine Weltpremiere feiern. Das elektrische Kompaktmodell bekomme dank der jüngsten Softwaregeneration eine Bandbreite neuer Funktionen, kündigen die Wolfsburger an. Dazu gehörten zum Beispiel der weiterentwickelte Travel Assist mit Ampel-Erkennung sowie das „One Pedal Driving“, bei dem das Elektroauto bis zum Stillstand rekuperiert. Teasern zufolge wird auch das Design überarbeitet.

Schon jetzt sind ID.4, ID.5 und ID.7 als erste Modelle mit der aktualisierten Software, den Funktionen und dem neuen Infotainmentsystem „Innovision“ bestellbar. Darüber hinaus ist es in allen neuen ID.-Modellen nun möglich, über die Funktion Vehicle-to-Load externe Geräte direkt über die Hochvoltbatterie mit Strom zu versorgen.

Kai Grünitz, Volkswagen Vorstand für Technische Entwicklung: „Die neue Softwaregeneration bringt mehr Performance und ein noch besseres Kundenerlebnis in die ID. Modelle. Auch die neuen Volkswagen E‑Modelle im Kleinwagen- und Kompaktsegment – ID. Polo, ID. Polo GTI, ID. Cross – werden in Kürze mit diesen neuen Innovationen auf den Markt kommen und mehr Flexibilität im Alltag und der Freizeit bieten.“

Software und Hardware seien konzipiert, um neue beziehungsweise künftige regulatorische Rahmenbedingungen zu erfüllen. Dazu gehörten die Anforderungen der europäischen Abgasnorm Euro 7, der kalifornischen Norm ZEV3 (Zero Emission Vehicle) sowie der EU-Richtlinie GSR2 (General Safety Regulation 2), die die Sicherheit im Straßenverkehr weiter erhöhen soll.

Mit den neuen ID.-Modellen kommt auch das neue Infotainment-System „Innovision“ in die Fahrzeuge. In den In-Car-Shop des neuen Infotainmentsystems, über das sich Funktionen und Services digital und fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern lassen, ist zusätzlich ein neuer App-Store integriert. Wie bei einem Smartphone sind hier beliebte Apps unter anderem aus den Bereichen Audio, Video Streaming, Parking, Charging und Gaming zum Download verfügbar.

Für alle Modelle ist künftig auch ein digitaler Schlüssel optional erhältlich. Dieser ermöglicht den Zugang zum Fahrzeug mit einem mobilen Endgerät (Smartphone, Smartwatch). Der digitale Autoschlüssel ergänzt dabei den klassischen Funkschlüssel. Die Kommunikation erfolgt wie bei Bezahlvorgängen mit dem Smartphone per Funk, eine spezielle App ist nicht erforderlich. Auch beim Bedienkonzept gibt es eine Änderung: Alle künftigen ID.-Modelle haben Drucktasten am Lenkrad, die die intuitive Bedienung der verschiedenen Funktionen verbessern sollen.

Mit der neuen Softwaregeneration zieht auch die Funktion Vehicle-to-Load in die ID.-Modelle ein und damit die Fähigkeit, elektrische Geräte direkt aus der Fahrzeugbatterie mit Strom zu versorgen. So können externe Geräte wie zum Beispiel ein Elektrogrill, eine Kaffeemaschine oder auch ein E-Bike direkt über die Hochvoltbatterie mit bis zu 3,6 kW betrieben beziehungsweise geladen werden. Das ist zum einen über eine 230-Volt-Steckdose im Innenraum, aber auch mithilfe eines separaten Adapters über den Mode-3-Anschluss der Ladedose möglich.

ID.4/ID.5-Einstiegsmodelle werden effizienter

Auch in den Bereichen Motor und Batterie gibt es Neuigkeiten: Die ID.4- und ID.5- Einstiegsmodelle „Pure“ erhalten mit dem APP 350 einen neuen 140 kW (190 PS) starken Antrieb, der ein erhöhtes Drehmoment bietet und im Vergleich zu den bisherigen APP-310-Motoren den Verbrauch senkt. Damit wird laut VW zum Beispiel im ID.4 eine Reichweitenerhöhung um bis zu 40 Kilometer nach WLTP ermöglicht. In Verbindung mit einer neuen Lithium-Eisen-Phosphat-Hochvoltbatterie (LFP/58 kWh netto) sei dies ein überzeugendes Paket, das robust und sehr effizient ist, wirbt der Hersteller.