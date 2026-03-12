VW ID.3 wird zum ID.3 Neo, digitale Produktaufwertung für ID.4, ID.5 und ID.7

Der Nachfolger des ID.3 steht mit neuem Namen in den Startlöchern und wird laut VW als ID.3 Neo Mitte April seine Weltpremiere feiern. Das elektrische Kompaktmodell bekomme dank der jüngsten Softwaregeneration eine Bandbreite neuer Funktionen, kündigen die Wolfsburger an. Dazu gehörten zum Beispiel der weiterentwickelte Travel Assist mit Ampel-Erkennung sowie das „One Pedal Driving“, bei dem das Elektroauto bis zum Stillstand rekuperiert. Teasern zufolge wird auch das Design überarbeitet.
Schon jetzt sind ID.4, ID.5 und ID.7 als erste Modelle mit der aktualisierten Software, den Funktionen und dem neuen Infotainmentsystem „Innovision“ bestellbar. Darüber hinaus ist es in allen neuen ID.-Modellen nun möglich, über die Funktion Vehicle-to-Load externe Geräte direkt über die Hochvoltbatterie mit Strom zu versorgen.
Kai Grünitz, Volkswagen Vorstand für Technische Entwicklung: „Die neue Softwaregeneration bringt mehr Performance und ein noch besseres Kundenerlebnis in die ID. Modelle. Auch die neuen Volkswagen E‑Modelle im Kleinwagen- und Kompaktsegment – ID. Polo, ID. Polo GTI, ID. Cross – werden in Kürze mit diesen neuen Innovationen auf den Markt kommen und mehr Flexibilität im Alltag und der Freizeit bieten.“
Software und Hardware seien konzipiert, um neue beziehungsweise künftige regulatorische Rahmenbedingungen zu erfüllen. Dazu gehörten die Anforderungen der europäischen Abgasnorm Euro 7, der kalifornischen Norm ZEV3 (Zero Emission Vehicle) sowie der EU-Richtlinie GSR2 (General Safety Regulation 2), die die Sicherheit im Straßenverkehr weiter erhöhen soll.
Mit den neuen ID.-Modellen kommt auch das neue Infotainment-System „Innovision“ in die Fahrzeuge. In den In-Car-Shop des neuen Infotainmentsystems, über das sich Funktionen und Services digital und fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern lassen, ist zusätzlich ein neuer App-Store integriert. Wie bei einem Smartphone sind hier beliebte Apps unter anderem aus den Bereichen Audio, Video Streaming, Parking, Charging und Gaming zum Download verfügbar.
Für alle Modelle ist künftig auch ein digitaler Schlüssel optional erhältlich. Dieser ermöglicht den Zugang zum Fahrzeug mit einem mobilen Endgerät (Smartphone, Smartwatch). Der digitale Autoschlüssel ergänzt dabei den klassischen Funkschlüssel. Die Kommunikation erfolgt wie bei Bezahlvorgängen mit dem Smartphone per Funk, eine spezielle App ist nicht erforderlich. Auch beim Bedienkonzept gibt es eine Änderung: Alle künftigen ID.-Modelle haben Drucktasten am Lenkrad, die die intuitive Bedienung der verschiedenen Funktionen verbessern sollen.
Mit der neuen Softwaregeneration zieht auch die Funktion Vehicle-to-Load in die ID.-Modelle ein und damit die Fähigkeit, elektrische Geräte direkt aus der Fahrzeugbatterie mit Strom zu versorgen. So können externe Geräte wie zum Beispiel ein Elektrogrill, eine Kaffeemaschine oder auch ein E-Bike direkt über die Hochvoltbatterie mit bis zu 3,6 kW betrieben beziehungsweise geladen werden. Das ist zum einen über eine 230-Volt-Steckdose im Innenraum, aber auch mithilfe eines separaten Adapters über den Mode-3-Anschluss der Ladedose möglich.
ID.4/ID.5-Einstiegsmodelle werden effizienter
Auch in den Bereichen Motor und Batterie gibt es Neuigkeiten: Die ID.4- und ID.5- Einstiegsmodelle „Pure“ erhalten mit dem APP 350 einen neuen 140 kW (190 PS) starken Antrieb, der ein erhöhtes Drehmoment bietet und im Vergleich zu den bisherigen APP-310-Motoren den Verbrauch senkt. Damit wird laut VW zum Beispiel im ID.4 eine Reichweitenerhöhung um bis zu 40 Kilometer nach WLTP ermöglicht. In Verbindung mit einer neuen Lithium-Eisen-Phosphat-Hochvoltbatterie (LFP/58 kWh netto) sei dies ein überzeugendes Paket, das robust und sehr effizient ist, wirbt der Hersteller.
Kommentare
CJuser meint
Irgendwie ist die 3 im neuen Namen zu viel. „ID. Neo“ hätte besser gepasst. Sollte der Wagen ja eh ursprünglich heißen, bevor man zu den Zahlen übergegangen ist. Nur wird der sportliche dann „ID.3 Neo GTI“ heißen oder fällt das Neo dann dort weg?
Daniel S meint
Hoffentlich hören die sogenannten Designer bald damit auf, Autostudien zu zeichnen mit derart lächerlich grossen Rädern. Sieht aus wie ein Gesicht mit viel zu dick aufgespritzten Lippen.
Powerwall Thorsten meint
Vehicle To Load hätte ich schon auch gern, der hier aufgeführte Rest (One Pedal Driving, Keyless Access, Videos, Spiele etc) habe ich trotz HW3 schon seit 4 Jahren – jeder wie er eben kann.
Ich bin gespannt ab wann eine Art Supervised FSD bei VW möglich sein wird – Cariad und Argo konnten nicht liefern Mobileye und Rivian bis dato auch nicht
Das jüngst von x-Peng lizenzierte System folgt dem Vision System von Tesla (kein LIDAR nur Kameras und Radar)
Was davon in welchen VW den Weg findet ?
Fragen über Fragen
brainDotExe meint
Eine Art (Supervised) FSD interessiert mich nicht möglich. Vehicle to Load ist auch eher nicd to have.
Ich bin gespannt was VW an Aufwertungen im Innenraum auffährt. Hoffentlich wieder mehr echte Schalter und ggf. (Echt-)Leder.
brainDotExe meint
*wirklich
M. meint
Als wenn jemand FDD bräuchte…
Erzähl mal vom Radar an deinem Y.
NeutralMatters meint
Das Außendesign ist etwas geglättet worden und mehr nach der bestehenden VW-Linie angepasst.
Aber weitaus interessanter wäre, ob und wie sich Änderungen im Innenraum zeigen?
Und auch ob es allg. Verbesserungen der Antriebe gibt, über die LFP Variante hinaus.
Anti-Brumm meint
Was dem ID.3 wirklich fehlt, ist eine echte Anhängelast (wenn auch nur eine kleine) und Dachmontagemöglichkeiten. Ansonsten ist das seit dem letzten Facelift ein durchaus gutes Alltagsauto.
Gunnar meint
Das ist kein neuer ID3, sondern einfach nur ein weiteres Facelift.
brainDotExe meint
Das ist doch üblich in letzter Zeit. Das zweite „Facelift“ wird als komplett neues Modell vermarktet.
Siehe auch F40/F70.
Future meint
Vielleicht ist das ja schon der IDGolf. Später wird nur noch das Schild ausgewechselt, um Kosten zu sparen.
brainDotExe meint
Ne, der ID.3 ist deutlich zu hoch für einen Golf.
McGybrush meint
Ich Empfinde das Wort „Neo“ oder den Wortzusatz negativ behaftet. Mal will „anecken“ aber im Negativen Sinne. In meiner Marketing Abteilung egal ob VW oder Apple hätte es diese Bezeichnung nie gegeben.
Aber 1000x besser als Toyota oder wer das war mit seinem Bezeichnungen b4xyz123
ID.alist meint
Den A330 Neo hat viele Fans, vor allem die Fluggesellschaften finden ihn besonders gut gelungen.
Aber wenn man sich nicht mehr als die letzten Nachrichten merken kann.
Übrigens der MAcBook Neo, egal was die YT’er sagen, ist einer der besten Notebooks auf den Markt in der Preisklasse. Ja, es ist kein High-End Notebook, aber es sollte es auch nicht sein, und für viele Menschen mehr als ausreichend.
Fitz Carraldo meint
Für das Protokoll: neues Infotainment mit Software 6 ist nicht abwärtskompatibel zu allen Fahrzeugen mit Software 4/5, also alles, was noch bis Woche 18 gebaut wird.
Das ist dann die dritte Hardwaregeneration des ICAS3, und zum zweiten Mal wird ein recht grosser Fahrzeugbestand mit einer End-of-Life-Software im Markt belassen, ohne eine Perspektive auf „Featurevererbung“ aus der neuen Software.
Mir ist klar, dass gewisse Dinge aufgrund von Hardwareabhängigkeiten (wie Kamera oder Sensoren) nicht vererbt werden können, aber man darf sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass auch eine optimierte, verbesserte Bedienung oder andere Quality-of-Life-Feature es nicht in in den Bestand schaffen. So wie es bei Software 3 auch war.
M. meint
Ich glaube, da hast was aufgetan, das es nur bei VW gibt: neue Hardware, die andere Software ermöglicht. Sowas gibt es bei anderen OEMs nicht, die fahren alle noch mit den Knochen von 1997 rum.
Fitz Carraldo meint
Und ich glaube, Du hast den Kern meines Beitrages nicht vollumfänglich erfasst. Ja, Innovation muss sein und auch das neue Komponenten verwendet werden.
Möchte ich aber ein Software Defined Vehicle im Markt etablieren, dann sind bei 3 essentiellen Hardwareänderungen in 5 Jahren (Initial 2020, Update 11.2022, Update 05.2026) mindestens 2 zu viele, da ich diverse Plattformen unterhalten müsste, was dazu führt, dass die alten Plattformen dann einfach tot sind und keine Verbesserungen/Featureergänzungen sehen werden, zB. Ladeanbieterfilter.
Was meinst Du, wie sich alle die freuen, die Ihren Wagen ab heute bis Woche 17 2026 übernehmen dürfen, im Wissen eine EOL-Plattform gekauft zu haben ?
M. meint
Ich habe deinen Post schon verstanden, aber ich teile deine Meinung nicht.
Was soll denn die Alternative sein? Alles so lassen wie es ist?
Dann wäre der Tenor ja, dass nichts neues kommt.
Klar ist das so, dass alte HW nicht die neuesten Features bekommt, aber Kunden, die was neues wollen, müssen überall auf ein neues Fahrzeug wechseln, nicht nur bei VW.
Du willst einen AMD Ryzen? Wird nicht auf Win7 laufen. Du kannst den alten Kram auf Win7 laufen lassen, aber wenn dir das nicht reicht… tja.
Apps auf Smartphones sind bis zu gewissen OS-Versionen abwärtskompatibel. Wenn du diese Version nicht hast – Pech. Für Win7 gibt es keinen aktuellen Firefox (als Beispiel) mehr.
Smartphones erhalten (Apple ist da weitgehend eine Ausnahme, glaube ich) keine OS-Updates, und irgendwann auch keine Sicherheitsupdates mehr.
Warum tust du so, als wäre hieran bei VW irgendwas neu? Bist du neu auf dem Planeten?
Fitz Carraldo meint
Ja ich bin neu auf dem Planeten, so wie Du ja offenbar „Dinge“ als gegeben/nicht veränderbar hinnimmst. Genau diese Kunden würde ich mir als Unternehmen auch immer wünschen.
Wie ich ja Eingangs schon schrieb und was wahrscheinlich nicht verstanden wurde, es geht mir um softwarebasierte Features, wie zB. eine optimierte UI. Ich spreche nicht von einem Travel Assist 3 oder einem V2L.
Benötigt eine Benutzeroberfläche, die für den Fahrer einfacher/konsistenter zu bedienen ist, neue Hardware ? Wenn nein, warum sollte es nicht möglich sein, eine Software 6 modular zu bauen, ähnlich iOS oder Android, die dann abzüglich neuer hardwareabhängiger Features auch auf „ältere Modell“ ausrollen lassen. So würde sich dann Produktpflege nennen.
Aber wenn ich so qualitative Kommentare wie „in meinem Auto von 2012 muss das auch laufen“ lesen, erkenne ich schon die Schwierigkeit, dass man internationale Marktumfelder und geändertes Kaufverhalten nicht richtig erfassen kann und sich dann wundert, wenn die Auslandsmärkte wegbrechen.
NeutralMatters meint
Fitz Carraldo – dir ist aber bewusst, dass Arbeitskapazitäten begrenzt sind und die Pflege alter Systeme nicht auf der obersten Prio-Liste stehen?
M. meint
Falls du Detailinformationen hast, was auf der Basis der „HW1“ im ID.3 möglich ist – nur raus damit. Nach allem, was ich mitbekommen habe, hat diese HW recht eine Grenzen, was die Performance angeht. Aber du bist da sicher schlauer und kannst einen umfassenden Plan ausrollen, wie man die auf SW6 bekommt.
Aber nein, du schränkst ja schon ein. Du legst fest, was nötig ist, und was nicht.
Andere kommen da mit Dingen wie Akkuklimatisierung, Ladeplanung, V2L – kann die HW1 nicht, macht aber nix. Braucht keiner, will keiner.
Neue UI, gut ist?
WTF?
Ich kenne den Aufbau der SW6 übrigens nicht, du scheinst da Insiderwissen zu haben. Basiert das überhaupt auf der gleichen Technologie? LÄUFT eine SW6 UI denn auf HW1?
Links nehme ich dazu gerne!
ChriBri meint
@M. Ich kann Fitz Carraldos Einwand schon gut nachvollziehen und ich denke, dass man es sich etwas einfach macht mit „Was soll denn die Alternative sein? Alles so lassen wie es ist?“. Ich finde es schon problematisch, dass Kunden, die vor knapp einem Jahr einen ID7 mit 5.X Software gekauft haben, jetzt schon hinsichtlich Weiterentwicklung am Ende sind. Vielleicht sehen das viele ganz anders und finden das Unproblematisch. Ich finde es schon befremdlich. Tesla macht das hier sicherlich souveräner (nein, ich fahre keinen Tesla) und es stellt sich die Frage, mit welcher Halbwertszeit Hardware und Software auf den Markt gebracht wird. Das kann mittelfristig Kundenvertrauen kosten. Denn derjenige, der sich jetzt 6.0 kauft, muß damit rechnen, dass es wahrscheinlich für 7.0 nicht mehr reichen wird.
Andi EE meint
@Fitz Carraldo
Du musst M. entschuldigen, er hat da seine ganz eigene Wahrnehmung bezüglich Software und Technologie. Je nach Marke, hat er sein ganz eigenes Paralleluniversum parat.
M. meint
Bei Paralleluniversen kennt sich Andi aus. Er hätte gerne mehr Leute, die ihn verstehen…
Also nochmal: neue HW-Generation ermöglicht andere Features.
Wer die nicht braucht, kann das alte Auto gehalten.
Das gibt es bei 1000 anderen Produkten auch, wir kennen auch das Gequatsche an anderer Stelle, die HW würde kostenlos ausgetauscht.
(Was sie bisher nicht wurde, oder?)
Was heißt das anderes, als dass es die alte HW nicht kann?
Aber nochmal, statt schlauer Sprüche vielleicht mal Detailinfos, wie oben angefragt.
Außer Schaum von Leuten, die eh nix kaufen, kam bisher nichts.
ID.7 Interessenten würde ich, wie den Interessenten jedes anderen Autos, dazu raten, sich unabhängig darüber zu informieren, welche Eigenschaften das Auto hat, welche nicht, und dann zu überlegen, ob das passt oder nicht. Wenn nicht: einfach nicht kaufen. Ist das so schwer für mündige Bürger?
Ging mir beim ID.3 schon mit der AHK so: hat er nicht, kann nicht ab Werk bestellt werden, passt mir nicht. Thema durch.
ID.alist meint
Echt unerhört, bei anderen OEMs kann man sogar in den Autos von 2012 die letzten Features nutzen. Oder war es nicht so?
Fitz Carraldo meint
Sind die Argumente in Wolfsburg ausgegangen ?
ID.alist meint
Keine Ahnung.
Aber ich kann die Zahl aus meinem Kommentar auf 2019 ändern, und die Aussage bleibt die Gleiche.
Andere Hersteller bringen ständig neue Hardware, und auf einmal die alte Hardware bleibt auf den alten Softwarestand, und die neue kriegt die neuen Features.
Das kann man mögen oder nicht, aber es passiert bei allen modernen Autos und auch bei alle anderen Geräte die Funktionen per Software anbieten.
M. meint
Ne. Dem war nicht so. Gewisse Sachen kann alte HW nicht, was den Nutzen neuer SW, die es vielleicht könnte, schon irgendwie fraglich macht.
David meint
Es gibt genau einen Hersteller auf der Welt, der den Leuten das Märchen erzählt, ein Auto könne ein Leben lang auf dem neuesten Stand bleiben. Dass sie kürzlich heimlich die neue Hardware-Generation 4.5 eingeführt haben, sagt eigentlich schon alles: Sonst würde der Kunde merken, dass sein angeblich zukunftssicheres Auto längst veraltet ist.
Das ganze Theater dient nur einem Zweck: Dass einfache Gemüter weiter glauben, ihr Tesla würde irgendwann autonom fahren. Vermeidung einer weiteren unangenehmen Klagewelle.
Bei allen anderen Herstellern läuft es nüchtern: Hard- und Software haben ein Ablaufdatum, das offen kommuniziert wird. Bugs werden behoben, Updates kommen – bei manchen chinesischen Herstellern für kleine europäische Stückzahlen vielleicht nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Ich kenne mehrere Leute mit einem ID.3 von 2020 – die Software läuft einwandfrei. Kein Einzelfall, eher normal. Das ist anders als bei Stellantis, wo entgegen der Spezifikation einige Fahrzeuge immer noch nicht per App vorklimatisieren können. Kritik an VWs Software ist von Tesla-Fans inszeniert, die nicht verkraften können, dass mit jedem Tag klarer wird, VW hat mit der MEB das überlegene Konzept.
Die Wahrheit meint
HW4.5 ist doch eine gute Weiterentwicklung bei Tesla in Richtung HW5. Der Kommentar dazu ist stark übertrieben mit gewisser Polemik versetzt. Warum? Ablenkung von den massiven Problemen im ganzen VW Konzern. Die Medien überschlagen sich mit Berichten zu Gewinneinbrüchen, Absatzproblemen und anderen Managementfehlern.
Der Rest ist auch größtenteils Fan-Krieg-Rhetorik wie „Märchen“, „einfache Gemüter“, „inszenierte Kritik“, „überlegenes Konzept“.
Mehrere Leute zu kennen, die angeblich keine Softwareprobleme haben, ist Geschwurbel. Ich kenne mehrere Leute, die wprden Softwareprobleme nicht mal erkennen, wenn man sie darauf hinweist. Siehe KBA und Dieselskandal. Auch der Betrug mit dem Thermofenster wurde nicht erkannt und bis heute nicht behoben.
Die ersten ID.3 bekommen bereits keine updates mehr und die Kunden sind darüber berechtigt sauer. Mit ein Grund, warum VW immer mehr Kunden verliert. Ein Dominoeffekt mit Nachhaltigkeit, wie jetzt immer deutlicher wird.
Bei Tesla bekommen alle Fahrzeuge noch updates und bei Bedarf auch einen kostenlosen Hardwaretausch. So wird es für alle Modelle mit HW3 und gekauftem FSD geschehen. Das sind die Stärken von Tesla.
BEV meint
ist der dann ähnlich günstig wie das MacBook Neo ? ;-)
M. meint
Ab 699 Euro?
Das wäre wirklich der Hammer.
Da könnte man sogar Räder optional machen – hat so ein Laptop ja auch nicht serienmäßig.
ID.alist meint
Nee, mehr in dem Bereich eines A320 Neo. 8-/
CaptainPicard meint
Haben sie sich also doch nicht getraut ihn in ID Golf umzubenennen. Bin gespannt ob das nun auch für den ID.4/ID Tiguan gilt.
Wasco meint
Der ID. Golf kommt separat wahrscheinlich 2030.
Der ID. Tiguan kommt wohl dieses Jahr als veränderter ID. 4 Nachfolger.
CJuser meint
Ich hoffe, dass der ID. Golf vor 2030 erscheint. Eher, dass der GTI 2030 erscheint. :D
brainDotExe meint
Für den Namen Golf ist die Technik noch nicht gut genug.
42 meint
ach stimmt, der Golf war ja auch immer die Speersptze der Technologie
brainDotExe meint
Das nicht, aber der ID.3 wird dem Anspruch Golf nicht gerecht.