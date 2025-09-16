VW: Profitable Elektro-Kleinwagen durch neue Technologien und Skaleneffekte

Der Volkswagen-Konzern hat anlässlich der IAA Mobility in München vor allem auch eine kommende Familie kleiner Elektroautos in den Mittelpunkt gerückt. Die Modelle von VW, Cupra und Skoda sollen moderne E-Mobilität erschwinglicher machen. Warum dies erst jetzt angegangen wird, erklärte VW-Markenchef Thomas Schäfer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

VW, Skoda und die Cupra-Schwestermarke Seat haben bereits vor einigen Jahren drei kleine, günstige E-Autos im Programm gehabt. Die Basis stellte der nachträglich auf Batterieantrieb umgerüstete Kleinstwagen VW e-up!. Mit diesen Fahrzeugen hat der Konzern aber laut Berichten Geld verloren, deshalb wurden sie eingestellt und zuletzt größere Vollstromer eingeführt.

Mit den Elektroautos VW ID. Polo und ID. Cross, dem Skoda Epiq sowie dem Cupra Raval will Europas größter Automobilhersteller nun wieder im elektrischen Kleinwagensegment angreifen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine gemeinsame Plattform und eine gebündelte Produktion in Spanien bei der Tochter Seat.

„Die Technologie hat sich weiterentwickelt. Unsere Kosten haben wir gesenkt. Ich halte es für realistisch, dass wir über die Laufzeit der neuen Elektrofahrzeuge genauso viel verdienen wie mit den entsprechenden Verbrennermodellen“, sagte VW-Markenchef Schäfer der FAZ. Die elektrischen Kleinwagen seien ein gutes Beispiel, wie der Konzern Skaleneffekte hebt.

Gemeinsame Plattform, effiziente Produktion in Spanien

„Unter Führung unserer spanischen Kollegen von Seat/Cupra haben wir gemeinsam auf der Plattform von Volkswagen die Fahrzeuge für alle Marken der Brand Group Core entwickelt. Gebaut werden die Fahrzeuge in Spanien in zwei unserer effizientesten Werke“, erklärte Schäfer. So erreiche man Kostenvorteile von mindestens 600 Millionen Euro über die Laufzeit – „in etwa so viel, wie wir vor einigen Jahren auch durch die gemeinsame Entwicklung des VW Passat und des Skoda Superb erreicht haben“. Auch die neue Einheitszelle des Konzerns sowie Förderungen in Spanien für die Ansiedlung der Produktion der E-Kleinwagen senken die Kosten.

Die Volkswagen Group will sich mit ihrer neuen Kleinwagenfamilie als führender Elektro-Hersteller in Europa etablieren. Die „Electric Urban Car Family“ soll mit den zwei Modellen der Kernmarke VW sowie jeweils einem von Cupra und Škoda und einem Einstiegspreis um 25.000 Euro neue Marktsegmente und Käufergruppen erschließen. 2026 erfolgt der Marktstart.

Man verfolgt das Ziel, mit dieser Fahrzeugfamilie mittelfristig einen Marktanteil von rund 20 Prozent im stark wachsenden Segment der Elektro-Kleinwagen im Heimatmarkt Europa zu erreichen. Das würde mehreren Hunderttausend Fahrzeugen pro Jahr entsprechen. Aktuelle Prognosen rechnen Volkswagen zufolge damit, dass das elektrische Kleinwagensegment in der Region in acht Jahren rund viermal so groß sein wird wie heute.

„Die Electric Urban Car Family steht für Aufbruch, für Zugänglichkeit und für Fortschritt. Und für ein zentrales Versprechen der Volkswagen Group: Mobilität für alle. Aus Europa für Europa. Volkswagen liefert“, so Konzernchef Oliver Blume.