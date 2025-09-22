Dreame soll Elektroautos in Brandenburg bauen wollen

Das chinesische Unternehmen Dreame Technology plant offenbar eine Fabrik in Brandenburg. Das bisher vor allem für Saugroboter, Nass- und Trockensauger, Haartrockner und weitere Haushaltsgeräte bekannte Unternehmen will künftig auch Elektroautos bauen. Diese könnten in unmittelbarer Nähe der „Gigafactory“ von US-Hersteller Tesla in der Gemeinde Grünheide entstehen.
Wie die örtliche Bürgerinitiative in Grünheide in einer Pressemitteilung mitteilte, habe Unternehmensgründer und CEO Yu Hao bereits Standorte in Deutschland besichtigt – mit klarem Fokus auf Brandenburg. Demnach soll die geplante Produktionsanlage 1,2-mal größer als die deutsche Tesla-Fabrik werden und bereits 2027 fertiggestellt sein.
Tatsächlich hat Dreame am 11. September eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin heißt es, dass CEO Yu Hao gemeinsam mit weiteren Unternehmensvertretern Deutschland besucht habe. Dreame ziehe den Bau „einer Fabrik in Brandenburg“ in Betracht. Der chinesische Konzern hat vor, ab 2027 „ultra-luxuriöse” E-Autos zu bauen. Entwürfe zeigen einen stark Bugattis Verbrenner-Boliden Chiron ähnelnden Wagen.
Dreame has received overseas pre-orders worth over CNY100 million (USD14 million) for its upcoming first smartphone which was just announced today, the Dreame Space, according to the Chinese robot vacuum maker. The firm ventured into the auto industry last month and released the… pic.twitter.com/qghd8n9KVV
— Yicai 第一财经 (@yicaichina) September 19, 2025
Die Brandenburger Staatskanzlei verwies die Märkische Allgemeine auf das Wirtschaftsministerium. Eine Stellungnahme gibt es bisher nicht. Laut Alexander Gallrein von der Wirtschaftsförderung Brandenburg gibt es im Land aktuell keine Flächen, die für eine Ansiedlung der Größe Teslas – also für 300 Hektar oder mehr – infrage kämen. „Zumindest keine, die entwickelt sind“, so der Pressesprecher. Letzteres würde mehrere Jahre dauern.
Die Bürgerinitiative Grünheide sieht das Vorhaben von Dreame kritisch. Bei der Ansiedlung von Tesla habe es kaum Transparenz gegeben, die Bürgerbeteiligung sei völlig unzureichend gewesen. Befürchtet werden von der Initiative „massive ökologische und soziale Folgen, darunter ein enormer Bedarf an Wasser, Energie und Fachkräften“, so die Märkische Allgemeine. „Wir warnen eindringlich davor, dieselben Fehler wie bei Tesla zu wiederholen. Eine solche Entscheidung darf nicht hinter verschlossenen Türen getroffen werden“, wird die Initiative zitiert.
Kommentare
Jörg2 meint
Ein (E-) Motorenhersteller, der nun Fahrzeuge/Autos bauen möchte. Scheint für einige unvorstellbar.
Wir hatten das in D auch schon. Und sehr erfolgreich.
Jürgen meint
China, nein danke. Gut ist nur, dass man dann wenigstens keinen Verbrenner Hersteller und deren Lobby unterstützt.
M. meint
Ok, nochmal zum mitschreiben:
Eine Staubsaugerfirma, von der hier noch niemand was gehört hat, will jetzt Super-Luxus-Elektroautos wie Bugatti bauen und die hier verkaufen? Und baut gleich mal eine Fabrik, die größer ist als die von Tesla?
Was wird das? Wie viel Platz kann man brauchen, um 10 Autos in Jahr zu bauen?
Unfassbar. Aber macht mal schön.
ID.alist meint
Nicht Luxus-Elektroautos wie Bugatti, sonder Elektroautos die so aussehen wie ein Bugatti. Das macht sich bei den Menschen die soviel für einen Auto ausgeben wollen besonders gut.
Wie auch immer, mit 2027 wird es nichts, Europa ist nicht China, und auf solche Autos wartet hier kein Mensch.
Wir Europäer haben Problem zu verstehen was der Chinesische Konsument will, aber andersherum ist es noch schlimmer.
M. meint
Nein, 2027 wird nichts, aber es wird sowieso interessant, falls jemand vorher noch diese Stelle bei Wiki findet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dreame_Technology#Workplace_culture_and_controversies
Ich kommentiere das jetzt gar nicht, einfach lesen und selbst ein Urteil bilden.
Tinto meint
Ohweia, also deren Unternehmenskultur passt perfekt zu Tesla.
E.Korsar meint
Würde mich nicht wundern, wenn in dem Werk Xiaomis vom Band laufen.
M. meint
Xiaomi als Auftragsfertiger? Ok, dazu kann ich nichts sagen.
Wo bauen die denn?
McGybrush meint
Denke mal die Fabrik wird direkt neben Dysons Fabrik gebaut die auch Elektroautos baut…
…also bauen wollte 😅
IDFan meint
Die Bürger müssen keine Sorge haben. Sie übernehmen das Werk von Tesla. Außerdem wäre ein kleines Elektroauto, das zuhause den Rasen mäht und das Erdgeschoss wischt und mit dem man beim Einkaufen bis in den Supermarkt fahren kann, für viele eine Option, die sonst die Behindertenparkplätze direkt vor dem Eingang besetzen.