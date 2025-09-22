BYD will Händlernetz in Deutschland stark ausbauen

Der neue Deutschlandchef von BYD, Lars Bialkowski, zeigte sich im Interview mit dem Portal Electrive im Rahmen der Messe IAA Mobility überzeugt vom Expansionskurs des chinesischen Autobauers. Der frühere Stellantis-Manager erklärte, dass das Unternehmen sein Händlernetz massiv ausbauen wolle.
Aktuell verfüge BYD über 63 aktive Verkaufsstandorte in Deutschland, bis Jahresende sollen es mindestens 120 werden – 100 davon seien bereits vertraglich gesichert. Bis Ende 2026 solle das Netz auf 300 Service- und Vertriebsstandorte anwachsen.
Bialkowski bezeichnete das Händlernetz als „ersten großen Baustein“ für das Wachstum auf dem deutschen Markt. Das Ziel sei es, ein flächendeckendes Netz zu etablieren, das es Kunden ermöglicht, innerhalb kurzer Fahrzeiten einen BYD-Standort zu erreichen. In München, wo die Chinesen zuvor nicht präsent waren, gibt es inzwischen zwei Partnerhändler und einen Showroom der Premium-Marke Denza, die BYD seit 2024 vollständig von Mercedes übernommen hat.
Der Manager sieht BYD zunehmend als ernsthafte Konkurrenz für etablierte Hersteller. Seiner Einschätzung nach befindet sich das Unternehmen in Deutschland in einer Phase des Aufbruchs, mit neuen Produkten, neuen Partnern und wachsender Sichtbarkeit im Markt. Er betonte die Relevanz des stationären Handels für die Marke und erklärte: „Wir wollen ja als europäischer Hersteller wahrgenommen werden.“ Das geplante Werk in Ungarn, das noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll, sei ein Schritt in diese Richtung.
Technologisch will sich BYD unter anderem über seine Plug-in-Hybrid-Technologie abgrenzen, die Bialkowski als „Brückentechnologie, die eigentlich den neuen Diesel darstellt“, bezeichnet. Daneben hebt er die Kompetenz des Unternehmens im Bereich Batterie- und Ladetechnologie hervor. Auf der IAA stellte BYD das „Flash-Megacharging“ vor, das mit 1.000 Kilowatt Ladeleistung 500 Kilometer Reichweite in vier Minuten ermöglichen soll. Rund 100 solcher Ladepunkte seien für das kommende Jahr geplant.
Trotz aktuell noch vergleichsweise geringer Zulassungszahlen in Deutschland – etwa 8.500 seit Jahresbeginn – gibt sich Bialkowski optimistisch. BYD sei mit inzwischen elf Modellen breit aufgestellt und decke „90 Prozent des Marktes aller Segmente ab“. Die derzeitigen Zahlen seien noch nicht zufriedenstellend, doch die Richtung stimme: „Volumen kommt, sobald ich Produkt und auch Händlernetz und eine Vertriebsstrategie implementiert habe. Genau das passiert jetzt gerade.“
Ein konkretes Absatzziel nannte Bialkowski nicht, sagte aber: „Grundsätzlich, glaube ich, schaffen wir gerade das Fundament, um 50.000 Fahrzeuge vertreiben zu können.“ Der Fokus liege jedoch klar auf dem nachhaltigen Aufbau von Strukturen statt auf kurzfristigen Erfolgen.
Kommentare
Werner meint
„Volumen kommt, sobald ich Produkt und auch Händlernetz und eine Vertriebsstrategie implementiert habe. Genau das passiert jetzt gerade.“
Nein! Volumen kommt, wenn man preislich attraktiv ist.
Immer wieder amüsant, wie BYD den Elefanten im Raum nicht sehen will.
Als neuer Anbieter muss man mit den Preisen unterhalb der Konkurrenz sein, sonst wird das nichts.
Muss jetzt auch noch Denza scheitern, damit man zur Einsicht kommt?
Denn sobald die Neue Klasse von BMW erhältlich ist, wird es im Premiumsegment für die Chinesen keine Verkäufe in relevanter Größe geben.
F. K. Fast meint
Das Händlernetz zu verdichten, ist schon mal eine gute Sache, denn bei einer Marke, wo der nächste Händler 80km entfernt ist, kaufe ich einfach nicht. Ich denke, es wäre dabei wichtig, nicht so hohe Forderungen an einen Glaspalast zu stellen wie etablierte Händler. Dann könnten sich vermutlich viele kleinere Händler vorstellen, BYD mit anzubieten.
M. meint
Den Glaspalast braucht man nicht unbedingt, aber warst du mal in einem AppleStore?
Tinto meint
Sieht aus wie ein Museum, das Foto. Nicht sehr einladend.
IDFan meint
Wenn du das Service- und Vertriebsnetz noch dichter machst, bürdest du dir einen noch größeren Kostenblock auf. Damit kommst du dann in den Kosten an heimische Hersteller ran, aber hast immer noch nicht deren Kunden. Eine Niederlassung ist doch kein Leberkäs-Stand, der Kunden fängt. Die Preise müssen 40% runter.
Jörg2 meint
IDFan
Bitte sieh Dir das jetzige BYD-Händlernetz an. Von dieser Lösung noch mehr, ist eher nicht kostentreibend (vs. unternehmenseigenen Handelsniederlassungen).