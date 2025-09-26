Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Neben dem schon vorgestellten GLC 400 4Matic EQ wird Mercedes den neuen Elektro-GLC laut einem Bericht in vier weiteren Versionen anbieten. Mehr »

Das Mercedes-SUV GLA soll ab dem Jahr 2026 in der dritten Generation auf der Plattform MMA kommen, als Elektroauto und mit Hybridantrieb. Mehr »

Der Renault-Vorstand plant keine neuen Verbrenner-Modelle wie den Megane mehr. Der Fokus liegt künftig auf Elektroantrieb und Raumkonzepten. Mehr »

Mercedes-Benz hat ein neues Einstiegs-Modell beschlossen. Die Basis dafür stellt die vorrangig für E-Autos konzipierte Plattform MMA. Mehr »

Die Marke DS kämpft mit schwachen Verkäufen. Die laut Insidern diskutierte Wiedereingliederung bei Citroën wird aber offiziell dementiert. Mehr »

Fehlende Lademöglichkeiten halten die Deutschen laut einer Umfrage inzwischen häufiger vom E-Auto-Kauf ab als die begrenzte Reichweite. Mehr »

Mit einer Akkukapazität von bis zu 720 kWh ermöglicht ein neues elektrisches Reisebus-Fahrgestell von Volvo bis zu 700 Kilometer Reichweite. Mehr »

Der jüngste iX3 führt eine neue Elektroauto-Plattform und eine moderne Softwarearchitektur ein. BMW verspricht ein zuverlässiges Fahrzeug. Mehr »