Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Mercedes GLC mit EQ Technologie soll in fünf Versionen kommen
Neben dem schon vorgestellten GLC 400 4Matic EQ wird Mercedes den neuen Elektro-GLC laut einem Bericht in vier weiteren Versionen anbieten. Mehr »
Mercedes: Neuer GLA soll 2026 als Elektroauto und Hybrid kommen
Das Mercedes-SUV GLA soll ab dem Jahr 2026 in der dritten Generation auf der Plattform MMA kommen, als Elektroauto und mit Hybridantrieb. Mehr »
Renault: Es wird keinen Verbrenner-Megane mehr geben
Der Renault-Vorstand plant keine neuen Verbrenner-Modelle wie den Megane mehr. Der Fokus liegt künftig auf Elektroantrieb und Raumkonzepten. Mehr »
Mercedes plant MMA-Nachfolger für die A-Klasse
Mercedes-Benz hat ein neues Einstiegs-Modell beschlossen. Die Basis dafür stellt die vorrangig für E-Autos konzipierte Plattform MMA. Mehr »
Zukunft von DS laut Bericht unklar, Mutterkonzern Stellantis dementiert
Die Marke DS kämpft mit schwachen Verkäufen. Die laut Insidern diskutierte Wiedereingliederung bei Citroën wird aber offiziell dementiert. Mehr »
Umfrage: Fehlende Lademöglichkeiten nun bedeutsamer als mangelnde E-Auto-Reichweite
Fehlende Lademöglichkeiten halten die Deutschen laut einer Umfrage inzwischen häufiger vom E-Auto-Kauf ab als die begrenzte Reichweite. Mehr »
Volvo stellt Elektro-Reisebus-Chassis mit 700 Kilometer Reichweite vor
Mit einer Akkukapazität von bis zu 720 kWh ermöglicht ein neues elektrisches Reisebus-Fahrgestell von Volvo bis zu 700 Kilometer Reichweite. Mehr »
BMW verspricht: Neuer iX3 wird zuverlässig sein
Der jüngste iX3 führt eine neue Elektroauto-Plattform und eine moderne Softwarearchitektur ein. BMW verspricht ein zuverlässiges Fahrzeug. Mehr »
Kommentare
E.Korsar meint
Weder Tesla noch VW in den beliebtesten Elektroauto-News der Woche. Das deckt sich mit meinen Erwartungen. 😈