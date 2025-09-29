BMW feiert offizielle Eröffnung von neuer Fabrik in Ungarn

Die BMW Group hat ihr neues Werk im ungarischen Debrecen offiziell eröffnet. Konzernchef Oliver Zipse bezeichnete die Fabrik als „Pionier in unserem globalen Produktionsnetzwerk“. Das Werk wurde vollständig nach dem iFactory-Konzept des Unternehmens entwickelt und ist speziell auf die Fertigung von Elektroautos ausgelegt.

BMWs iFactory steht laut dem Unternehmen für ein strategisches Zielbild der Produktion mit schlanken und effizienten Strukturen, einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, dem wirtschaftlichen Einsatz modernster, digitaler Innovationen sowie dem Fokus auf die Mitarbeiter. Für viele innovative Systeme und Verfahren im Werk Debrecen wurden Patente neu angemeldet.

Die neue Fabrik ist die erste ihrer Art innerhalb des Konzerns. Sie wird als innovativste Produktionsstätte der BMW Group angesehen und spielt eine zentrale Rolle für die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Elektromobilität. Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2022. Die Produktionsstätte wird laut BMW im Regelbetrieb ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben und kommt vollständig ohne fossile Brennstoffe aus.

Als erster Produktionsstandort im Netzwerk der BMW Group hat das Werk Debrecen kein eigenes Leitwerk, an dem es sich orientiert, „sondern vereint stattdessen als Netzwerk-Werk das jeweils Beste aus verschiedenen Standorten weltweit“, heißt es. Konzernchef Zipse betonte bei der Eröffnung: „Die Eröffnung ist zugleich ein starkes Signal: Wir bauen unsere Präsenz auf unserem Kontinent aus und bekräftigen unser Bekenntnis zu Europa als starkem und wettbewerbsfähigem Industriestandort.“

Im Oktober soll die Serienfertigung des elektrischen BMW iX3 starten. Die neue Elektro-Version des Mittelklasse-SUV soll nach WLTP-Standard eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern erreichen. Zudem wird eine Schnellladung mit 800 Volt-Technologie möglich sein, bei der in nur zehn Minuten Energie für 372 Kilometer nachgeladen werden kann.

Das neue Werk befindet sich im Osten Ungarns, in derselben Stadt, in der auch der chinesische Batteriehersteller CATL eine Großfabrik errichtet. BMW montiert die Hochvoltbatteriesysteme direkt vor Ort, um durch das „Local for local“-Prinzip logistische Effizienz zu gewährleisten. Das Werk Debrecen ist das erste von weltweit fünf BMW-Standorten, das mit der Montage der Batterien der sechsten Generation mit Rundzellen beginnt. Die Batteriezellen selbst stammen weiterhin von externen Zulieferern.