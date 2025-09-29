Sany führt elektrischen Fernstrecken-Lkw in Europa ein

Der chinesische Hersteller Sany bringt seine elektrische Sattelzugmaschine e263 Anfang 2026 nach Europa. Mit einer Reichweite von über 500 Kilometern und einem flächendeckenden Servicenetz will das Unternehmen den Markt für elektrische Langstrecken-Lkw neu aufmischen. Das Fahrzeug ist in einer 4×2-Achskonfiguration ausgelegt und markiert den Eintritt von Sany in das europäische Segment der schweren E-Nutzfahrzeuge.

Sany ist bisher vor allem für Baumaschinen und Baufahrzeuge bekannt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der deutsche Betonpumpen-Spezialist Putzmeister, den Sany im Jahr 2012 übernommen hat. Putzmeister übernimmt für die neue Sparte Sany eTrucks zentrale Aufgaben im europäischen Kundensupport und der Ersatzteillogistik.

Zur Markteinführung des e263 kooperiert Sany zusätzlich mit dem Werkstattspezialisten Alltrucks. Dieser soll Wartung, Diagnose und Reparaturen der E-Lkw übernehmen und so ein dichtes Servicenetz mit rund 700 Werkstätten in Europa bieten. Putzmeister trägt darüber hinaus ein eigenes Ersatzteillager in Deutschland bei.

730 kW Spitzenleistung, 636-kWh-LFP-Batterie

Der e263 wird von einer Doppel-Elektromotor-Achse mit 420 kW Dauer- und 730 kW Spitzenleistung (571/993 PS) angetrieben. Das maximale Drehmoment beträgt 1.760 Nm. Die Energie liefert eine 636-kWh-LFP-Batterie, die auf einem 800-Volt-System basiert. Der Ladevorgang erfolgt zunächst am schnellsten über einen CCS-Anschluss mit bis zu 400 kW. Künftig soll das Fahrzeug auch das Megawattladen (MCS) unterstützen.

Die Maße des e263 belaufen sich auf 6,64 x 2,54 x 3,87 Meter, bei einem Radstand von vier Metern. Das Leergewicht beträgt 10,9 Tonnen, das zulässige Gesamtzuggewicht liegt bei 42 Tonnen. Der Lkw bietet drei Nebenabtriebe: einen mPTO mit 45 kW für hydraulische Geräte, einen gPTO mit 210 kW für Kipp- oder Siloanhänger sowie einen ePTO für elektrische Verbraucher wie Kühlanhänger.

Die Sicherheitsfeatures des e263 sollen laut dem Hersteller „über die gesetzlichen Anforderungen der GSR2 hinausgehen“ und das Ziel verfolgen, Unfälle möglichst zu vermeiden und einen stabilen Betrieb sicherzustellen. Zum Preis äußert sich Sany nicht konkret. Allerdings heißt es, dass die Investitionskosten „nur geringfügig höher“ seien als bei einem Diesel-Lkw. Sany verspricht „die schnellste Amortisation aller derzeit auf dem europäischen Markt angebotenen Elektro-Lkw“ sowie die „besten Gesamtbetriebskosten“.

Zum Marktstart wird der e263 mit umfangreichen Serviceleistungen angeboten. Dazu zählen eine 24/7-Pannenhilfe, Ferndiagnose über Telematik (OTA), sowie Full-Service-Verträge mit Laufzeiten zwischen sechs und zehn Jahren, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Weitere Varianten des e263 sollen bis Ende 2026 folgen. Angaben zum Produktionsstandort macht das Unternehmen derzeit nicht. Vielmehr verweist Sany auf seine internationale Erfahrung und etablierte Produktlinien. Kevin Eichele, Leiter Produkt- und Geschäftsentwicklung bei Sany eTrucks Europe, erklärt: „Mit dem Angebot des neuen 4×2 e263 und des bewährten 8×4 e435 bietet Sany eTrucks mit Unterstützung von Putzmeister europäischen Flottenbetreibern maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.“

Sany gibt an, weltweit bereits über 40.000 Elektrozugmaschinen im Einsatz zu haben.