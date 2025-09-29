Sany führt elektrischen Fernstrecken-Lkw in Europa ein

Der chinesische Hersteller Sany bringt seine elektrische Sattelzugmaschine e263 Anfang 2026 nach Europa. Mit einer Reichweite von über 500 Kilometern und einem flächendeckenden Servicenetz will das Unternehmen den Markt für elektrische Langstrecken-Lkw neu aufmischen. Das Fahrzeug ist in einer 4×2-Achskonfiguration ausgelegt und markiert den Eintritt von Sany in das europäische Segment der schweren E-Nutzfahrzeuge.
Sany ist bisher vor allem für Baumaschinen und Baufahrzeuge bekannt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der deutsche Betonpumpen-Spezialist Putzmeister, den Sany im Jahr 2012 übernommen hat. Putzmeister übernimmt für die neue Sparte Sany eTrucks zentrale Aufgaben im europäischen Kundensupport und der Ersatzteillogistik.
Zur Markteinführung des e263 kooperiert Sany zusätzlich mit dem Werkstattspezialisten Alltrucks. Dieser soll Wartung, Diagnose und Reparaturen der E-Lkw übernehmen und so ein dichtes Servicenetz mit rund 700 Werkstätten in Europa bieten. Putzmeister trägt darüber hinaus ein eigenes Ersatzteillager in Deutschland bei.
730 kW Spitzenleistung, 636-kWh-LFP-Batterie
Der e263 wird von einer Doppel-Elektromotor-Achse mit 420 kW Dauer- und 730 kW Spitzenleistung (571/993 PS) angetrieben. Das maximale Drehmoment beträgt 1.760 Nm. Die Energie liefert eine 636-kWh-LFP-Batterie, die auf einem 800-Volt-System basiert. Der Ladevorgang erfolgt zunächst am schnellsten über einen CCS-Anschluss mit bis zu 400 kW. Künftig soll das Fahrzeug auch das Megawattladen (MCS) unterstützen.
Die Maße des e263 belaufen sich auf 6,64 x 2,54 x 3,87 Meter, bei einem Radstand von vier Metern. Das Leergewicht beträgt 10,9 Tonnen, das zulässige Gesamtzuggewicht liegt bei 42 Tonnen. Der Lkw bietet drei Nebenabtriebe: einen mPTO mit 45 kW für hydraulische Geräte, einen gPTO mit 210 kW für Kipp- oder Siloanhänger sowie einen ePTO für elektrische Verbraucher wie Kühlanhänger.
Die Sicherheitsfeatures des e263 sollen laut dem Hersteller „über die gesetzlichen Anforderungen der GSR2 hinausgehen“ und das Ziel verfolgen, Unfälle möglichst zu vermeiden und einen stabilen Betrieb sicherzustellen. Zum Preis äußert sich Sany nicht konkret. Allerdings heißt es, dass die Investitionskosten „nur geringfügig höher“ seien als bei einem Diesel-Lkw. Sany verspricht „die schnellste Amortisation aller derzeit auf dem europäischen Markt angebotenen Elektro-Lkw“ sowie die „besten Gesamtbetriebskosten“.
Zum Marktstart wird der e263 mit umfangreichen Serviceleistungen angeboten. Dazu zählen eine 24/7-Pannenhilfe, Ferndiagnose über Telematik (OTA), sowie Full-Service-Verträge mit Laufzeiten zwischen sechs und zehn Jahren, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Weitere Varianten des e263 sollen bis Ende 2026 folgen. Angaben zum Produktionsstandort macht das Unternehmen derzeit nicht. Vielmehr verweist Sany auf seine internationale Erfahrung und etablierte Produktlinien. Kevin Eichele, Leiter Produkt- und Geschäftsentwicklung bei Sany eTrucks Europe, erklärt: „Mit dem Angebot des neuen 4×2 e263 und des bewährten 8×4 e435 bietet Sany eTrucks mit Unterstützung von Putzmeister europäischen Flottenbetreibern maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.“
Sany gibt an, weltweit bereits über 40.000 Elektrozugmaschinen im Einsatz zu haben.
Kommentare
Ossisailor meint
Zitat @eBikerin: „Wie läd man einen LKW der tagsüber ja fahren soll, mit PV von der Lagerhalle?“
Über stationäre Pufferspeicher, die von der PV-Anlage tagsüber aufgeladen werden. Die nächtliche Ladeleistung kann dann ja auf 100 kW je Fahrzeug reduziert werden.
Die Spedition Nanno Janssen, für die der „Elektrotrucker“ fährt, hat zwei Windräder, 1 PV-Anlage und einen MWh-Speicher sowie 10 Ladepunkte auf dem Betriebshof. So geht das.
Futureman meint
Der Wandel bei den LKW wird wesentlich schneller gehen als im PKW-Bereich. Denn hier kommt es mehr auf die laufenden Kosten an, im Gegensatz zum Stehfahrzeug. Und immer mehr Spediteure erkennen die Chancen auf ihren Logistikhallen PV-Anlagen zu installieren und mit eigenen Lademöglichkeiten unschlagbar günstig zu „tanken“
Zusätzlicher Vorteil: In dem Bereich gibt es wesentlich mehr CO2-Einsparungen.
eBikerin meint
Wie läd man einen LKW der tagsüber ja fahren soll, mit PV von der Lagerhalle?
Futureman meint
Hauptsächlich Samstags und Sonntags, bzw. während der Beladung. Die Zeit, die der Fahrer sonst zur Tankstelle fährt, kann er auch noch nutzen.
Zusätzlich werden immer mehr stationäre Speicher bei Gewerbebetrieben installiert. In den Zeiten, in denen sie nicht zum Laden gebraucht werden, können sie noch zusätzliche Einnahmen mit Stromhandel verdienen.
Es eröffnen sich plötzlich vielen neue Möglichkeiten.
Alternativ kann man natürlich weiter an alten Strukturen festhalten.
eBikerin meint
LKW fahren auch Samstag – kannst du also nur Sonntags laden.
“ Die Zeit, die der Fahrer sonst zur Tankstelle fährt, kann er auch noch nutzen.“
Nein kann er nicht, da große Speditionen (die mit den großen Lagerhallen fürs PV) eine eigene Tankstelle haben.
„Alternativ kann man natürlich weiter an alten Strukturen festhalten.“
Man kann auch einfach Unsinn schreiben und dann so was in den Raum werfen. Nein LKW laden idR NICHT mit der PV vom eigenen Dach, da ein LKW so viel wie möglich auf der Strasse sein muss um sich zu lohnen.
Und da ist der Antrieb total egal.
Andreas meint
Das weiß nur der liebe Gott, und selbst mit 30kvp währen die PV Anlagen viel zu schwach, um eine kleine Flotte LKWs aufzuladen.
Andreas meint
*wären
Jörg2 meint
Die Frachtführer, die auf ihren Höfen PV-Anlagen haben (bishin zu Türmen mit nachgeführten großen PV-Flächen) sind zwar nicht Gott, scheinen aber zu wissen, was sie tun.
Meiner_Einer meint
Was ist denn eine 30kvp Anlage?
eBikerin meint
Joerg .- die wissen was sie tun, aber die laden damit nicht ihre LKW weil die unterwegs sein. Natürlich haben die großen Hallen fast alle PV – weil es sich lohnt. Besonders wenn es sich zB um eine Kühlhalle handelt.
Aber Andreas hat schon recht – nur Gott weiss wie ein LKW der unterwegs ist mit PV vom Hallendach geladen wird.
Jörg2 meint
eBiker
Die laden auch ihre Lkw damit.
Deine Vorstellung, dass alle Lkw 24/7 auf der Strasse sind, ist schlicht falsch. Bitte fahr einfach mal zu Höfen von Frachtführern und lass Dir zeigen, wann welche Routen gefahren werden, wann und wie lange die Fahrzeuge auf dem Hof stehen. Wenn die nicht mit Dir sprechen wollen, fahre nachts, nach 22:00 Uhr auf einer deutschen Autobahn und frag Dich, was die Zugmaschinen mit deutschen Kennzeichen tagsüber machen.
Natürlich bekommen die vom Dach nicht ihre Flotte vollgeladen. Bei Überschussladen vs. Einspeisung lautet die kaufmännische Entscheidung -> Überschussladen.
Jörg2 meint
In der Regel am Tage und per Kabel.
Martin meint
Allerdings heißt es, dass die Investitionskosten „nur geringfügig höher“ seien als bei einem Diesel-Lkw.
……..
warum diese Geheimniskrämerei? Bisher war es doch so, das Faktor 2 bis 3 zum Diesel verlangt wurde. Wenn es jetzt „etwas“ mehr ist, also sagen wir 20 bis 30% ist das doch schon mal eine Sondersendung im TV wert, zumindest einen extra Artikel.
Vergessen darf man den Staat nicht… die KFZ Steuer soll für E-Autos schon früher wegfallen. Kein Beinbruch bei unter 100 Euro… aber Strom wird sicher nicht günstiger werden, eher teurer.
und beim Truck kommt dazu, das die Maut demächst auch komplett wegfallen wird. Bei dem einen oder anderen Truck macht das schon paar Hundert Euro aus. AM TAG!!!