Leapmotor verschiebt B10-Produktion nach Spanien offenbar auf Q3 2026

Der chinesische Hersteller Leapmotor wird die europäische Produktion seines Elektro-SUV B10 offenbar erst im dritten Quartal 2026 starten. Ursprünglich war ein Produktionsbeginn im ersten Quartal geplant.

Laut einem Bericht des chinesischen Portals International Financial News wird die Fertigung derzeit im Werk des europäischen Partners und Investors Stellantis in Saragossa, Spanien, vorbereitet. Offiziell bestätigt hat Leapmotor diesen Standort bisher nicht, doch Gerüchte über die spanische Produktion kursieren laut dem Portal Electrive seit Frühjahr.

Unter Verweis auf eigene Recherchen berichtet International Financial News, dass sich Leapmotor in Spanien auf die B-Serie seiner Fahrzeuge konzentrieren und im dritten Quartal 2026 mit der Produktion beginnen werde. Auf den B10 soll später der B05 folgen.

Schon im September 2024 begann nach dem im Herbst 2023 geschlossenen Bündnis mit Stellantis die Fertigung des E-Kleinwagens Leapmotor T03 im polnischen Werk Tychy. Doch bereits wenige Monate später wurde das Modell wieder aus der Produktion genommen. Gründe nannte der Hersteller nicht, es dürfte jedoch eine inoffizielle Anweisung der chinesischen Regierung eine Rolle gespielt haben. Peking hatte chinesische Autobauer angewiesen, größere Investitionen in Ländern zurückzustellen, die zusätzliche EU-Zölle auf in China hergestellte E-Autos erhoben. Polen gehörte zu diesen Ländern.

Aus diesem Grund wird die Produktion des B10 nun offenbar nach Spanien verlagert. Das Gemeinschaftsunternehmen von Stellantis und Leapmotor hatte ursprünglich den Start in Tychy geplant, die Standortentscheidung jedoch vermutlich auf Druck aus China geändert. Weitere Produktionsstandorte wie Eisenach in Deutschland und Trnava in der Slowakei sollen ebenfalls erwogen worden sein. Für Saragossa spricht die Nähe zu einer 50-GWh-Batteriefabrik von CATL sowie die Tatsache, dass das Stellantis-Werk nicht vollständig ausgelastet ist.