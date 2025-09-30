Erneuerbare Energien decken in den ersten drei Quartalen 2025 fast 57 % des Stromverbrauchs

Erneuerbare Energien haben in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 fast 57 Prozent des Bruttostromverbrauchs gedeckt. Damit liegt der Anteil auf dem gleichen Niveau wie zum Vorjahreszeitraum und es konnte das schwache 1. Quartal 2025 kompensiert werden. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
Das Ergebnis ist vor allem einem ungewöhnlich windschwachen 1. Quartal 2025 geschuldet. Die in dieser Zeit nicht regenerativ erzeugten Strommengen konnten jedoch von einer gestiegenen Photovoltaik-Erzeugung und mehr Windstrom in den Sommermonaten ausgeglichen werden. Die Erzeugung von Solarstrom stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres um knapp ein Viertel (+24 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grund ist der starke Zubau von Photovoltaik-Anlagen im Jahr 2024, der in diesem Jahr voll zum Tragen kommt ebenso wie die weiterhin hohe Dynamik des Zubaus in diesem Jahr. In den ersten neun Monaten 2025 wurde bislang bereits fünf Prozent mehr Photovoltaik-Leistung zugebaut als zum gleichen Zeitpunkt 2024.
Wind an Land blieb aufgrund des windschwachen 1. Quartals mit einem Minus von zwölf Prozent hinter den ersten drei Quartalen 2024 zurück, Wind auf See um acht Prozent. Jedoch hat der Zubau von Windrädern an Land im Jahr 2025 deutlich Fahrt aufgenommen: Mit einem aktuellen Bruttozubau von 3,2 Gigawatt (GW) wurde bereits jetzt schon fast so viel Leistung zugebaut wie im gesamten Jahr 2024. Windanlagen auf See 2025 behielten bedingt durch den Ausschreibungsturnus den Ausbaustand von 2024 bei. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft ging um fast ein Viertel bedingt zurück, bedingt durch die deutlich unterdurchschnittlichen Niederschläge von Februar bis Juni in diesem Jahr.
„Wir dürfen trotzdem nicht im Tempo nachlassen“
„Die Zahlen zeigen, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien zuletzt spürbar an Dynamik gewonnen hat. Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen insbesondere für Wind und Wasserkraft, stieg der Anteil der Erneuerbaren Energien bezogen auf den Bruttostromverbrauch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf knapp 57 Prozent an. Sollten im Herbst, wie für die Jahreszeit üblich, günstige Windbedingungen herrschen, können wir auf Jahressicht von einem Anstieg des Anteils an Erneuerbaren Energien gegenüber 2024 ausgehen. Ambitionierte Ausbauziele und beschleunigte Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Anlagen haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen“, so Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.
„Wir dürfen trotzdem nicht im Tempo nachlassen, denn perspektivisch brauchen wir mehr erneuerbare Energie beim Strom, da der Verbrauch bei Digitalisierung und Sektorkopplung im Bereich Wärme, Verkehr und Industrie zunimmt. Wichtig ist es, den weiteren Ausbau Erneuerbarer zukünftig noch effizienter und systemoptimierter zu gestalten. Unter anderem gilt es, den Ausbau von Erzeugung und Speichern besser mit dem Netzausbau zu verzahnen sowie stärker an Ertrag und Kosten für die Systemintegration zu orientieren.“
In den drei Quartalen 2025 lag die Bruttostromerzeugung nach vorläufigen Berechnungen bei 366,0 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) und war damit 0,9 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum (Quartal 1 bis 3 2024: 362,7 Mrd. kWh). Insgesamt wurden 216,0 Mrd. kWh Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt (Quartal 1-3 2024: 216,3 Mrd. kWh). Davon stammten 78,9 Mrd. kWh aus Photovoltaik, 70,5 Mrd. kWh aus Wind an Land, 32,0 Mrd. kWh aus Biomasse (einschließlich biogenen Siedlungsabfällen), 17,5 Mrd. kWh aus Wind auf See und 12,7 Mrd. kWh aus Wasserkraft.
Aus konventionellen Energieträgern wurden rund 150,0 Mrd. kWh erzeugt. Im Vorjahreszeitraum waren es 146,5 Mrd. kWh. Der Bruttostromverbrauch in den drei Quartalen 2025 war mit einem Minus von 0,4 Prozent leicht rückläufig.
Ökostromanteil: Zwei Berechnungsmöglichkeiten
Der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in den ersten drei Quartalen 2025 beträgt knapp 57 Prozent. Den Ökostromanteil am Bruttostromverbrauch zu bemessen, ist die gängige Berechnungsgrundlage. Sie geht zurück auf europäische Vorgaben und steht im Einklang mit den Zieldefinitionen der Bundesregierung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Der Bruttostromverbrauch bildet das gesamte Stromsystem eines Landes ab.
Eine andere Möglichkeit ist, den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung zu messen. Sie umfasst die gesamte in Deutschland erzeugte Strommenge. Der Anteil Erneuerbarer Energien in den ersten drei Quartalen auf Basis der Bruttostromerzeugung beträgt 59 Prozent (Quartal 1-3 2024: knapp 60 %).
Der Rückgang des Erneuerbaren-Anteils an der Stromerzeugung und der gleichzeitige leichte Anstieg des Erneuerbaren-Anteils am Stromverbrauch ist durch die unterschiedliche Entwicklung von Stromerzeugung und Stromverbrauch bedingt.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Der Markt funktioniert nicht, weil die Dynamik im Preis- und Produktbereich sämtliche bestehenden Regelungen überfordert. Da muss man klare und harte Regelungen treffen, die konsequent das belohnen, was gleichzeitig Netz und Ökobilanz aus Erneuerbaren hilft und alles sanktionieren, was Schieflagen produziert.
Gefährlich wird es auch, weil aktuell jeder Endverbraucher unkoordiniert eingreifen kann und das mit fallenden Preisen zunehmend tun wird. Eine Marstek Venus E kann sich jeder sofort kaufen und selber anschließen, kostet weniger als ein Iphone Pro Max.
Martin meint
wir brauchen einfach noch mal etwas mehr PV und propeller, dann haben wir endlich 100%.
Hurra.
Mäx meint
Planwirtschaft, Habeck, Blackout, 10%
Hab ich was vergessen?
M. meint
Bestimmt. Warte mal noch etwas auf die Gas- und Atom-Fraktion.
E.Korsar meint
Mein – man beachte die Ironie – aktueller Favorit:
Blockade von Netzkapazitäten: Die Vielzahl an Anfragen für Batteriespeicher (die sich auf ein Vielfaches des tatsächlich benötigten Bedarfs summieren) blockiert laut Aiwanger wichtige Netzkapazitäten, die für andere Großverbraucher wie Gaskraftwerke oder Rechenzentren benötigt würden.
Lanzu meint
Die Batteriespeicher sind für das Stromnetz (unter den aktuellen Regelungen) tatsächlich ein Problem. Die meisten davon werden anhand des Strompreises betrieben, doch leider berücksichtigt dieser nicht die Auslastung der Stromnetze. Reine Erzeugungs- oder Verbrauchsanlagen haben mit dieser einheitlichen Gebotszone funktioniert, aber Batterien, die Ein- und Ausspeisen bringen das System an seine Grenzen undwerden zu mehr Redispatch führen. Vermutlich treten die Netzbetreiber deswegen einfach auf die Bremse und politisch passiert erstmal nichts.
MichaelEV meint
„Reine Erzeugungs- oder Verbrauchsanlagen haben mit dieser einheitlichen Gebotszone funktioniert“
Auch das mit EE und variablem Verbrauch schon lange nicht mehr.
Die einheitliche Gebotszone ist eine reine Katastrophe. Mehrere Gebotszonen wären besser, aber auch noch weit jenseits von gut.
Für ein effizientes Gelingen der Energiewende müssen sich Preise feinteilig in jedem Segment unter Berücksichtigung von real verfügbaren lokalem Angebot und Nachfrage und Netzkapazitäten bilden.
Ohne ein grundlegend anderes System wird die Energiewende „schmerzgeleitet“ durchgeführt. Akkuspeicher werden vor allem da gebraucht, wo der Schmerz sich Anhand von Redispatch manifestiert (beim Erzeuger, um die Abregelung zu verhindern bzw. beim Verbraucher, um die Fehlmengen auszugleichen).
Und je höher der Schmerz, desto mehr wird der Energiewende demokratisch die Legitimation entzogen und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass diese scheitert.
M. meint
Dann sind die räumlich am falschen Ende der Leitung positioniert.
Wenn man das richtig macht, platziert man die Speicher dort, wo der Strom gebraucht wird – nicht dort, wo er entsteht.
Dann kann man die Leitung gleichmäßig belasten, also auch dann, wenn gerade niemand Strom braucht. In der Zeit zieht man den Strom einfach in die Batterie, und wenn der Bedarf dann die Leitungskapazität übersteigt, steuert man aus der Batterie Leistung bei.
Das müsste dann auch (tendenziell) mit dem Strompreis korrelieren: wenn wenig Strom gebraucht wird, ist der billig, wenn viel gebraucht wird, ist er teuer.
Netzdienlichkeit würde ich zum Genehmigungsthema machen.
Mich wundert, dass das nicht der Fall zu sein scheint.
MichaelEV meint
Naja M., willkommen in der Realität, Akkus aber auch Erzeuger und Verbraucher speisen ein und aus ohne das die örtlichen Gegebenheiten in Form von Angebot, Nachfrage und Netzauslastung irgendeine Rolle spielen würde.
Die Annahme ist ja eine große Kupferplatte oder ein großer See, ich kann an Ort A entnehmen und muss dafür irgendwo in DE entsprechend einspeisen. Rein bilanziell, keinerlei Physik. Zusammengefasst ist die Netzdienlichkeit bisher überhaupt kein Thema.
Im einen guten System wären Akkus eigentlich noch überhaupt kein relevantes Thema. Mit variablen Verbrauch im Rahmen der Sektorenkopplung würden Netze wesentlich gleichmäßiger ausgenutzt, ein Ausbau dann fällig wenn wirklich bei hoher durchschnittlicher Auslastung benötigt und der fixe Verbrauch würde die Netzkapazitäten kaum bis gar nicht überschreiten.
Und in dem jetzigen System gibt es glaub ich keine klare Antwort, wo Akkuspeicher besser aufgehoben sind (beim Erzeuger, beim Verbraucher oder übergeordnet). Aber konkret bei dem Thema „Abregelung von WKAs“ wird die Antwort eher „beim Erzeuger“ lauten.
Bzw. wird der naheliegendste Ansatz sein, neue EE-Erzeuger fest mit lokalen Speichern zu koppeln, weil dadurch die Netzdienlichkeit unmittelbar signifikant verbessert wird.
F. K. Fast meint
Du hast noch Zappelstrom und Dunkelflaute vergessen.