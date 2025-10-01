Horse Powertrain: Neues Range-Extender-System macht E-Autos nachträglich zu Hybriden

Horse Powertrain, das Joint Venture von Renault und Geely für Verbrennungsmotoren, hat den Horse C15 vorgestellt. Das System ist ein kompakter Range Extender, der speziell für die nachträgliche Hybridisierung von batterieelektrischen Fahrzeugplattformen entwickelt wurde. Damit sollen ursprünglich rein elektrische Architekturen ohne großen Aufwand auch für Hybridfahrzeuge genutzt werden können.

Die Range-Extender-Technik ist ein Antriebskonzept für Elektrofahrzeuge, bei dem ein kleiner Verbrennungsmotor als Generator dient. Er kann bei niedrigem Batteriestand zusätzlichen Strom erzeugen und so die Reichweite mit Hilfe fossilen Kraftstoffs verlängern.

Bereits im April hatte Horse Powertrain mit dem „Future Hybrid Concept“ auf der Auto Shanghai ein ähnliches Projekt präsentiert. Anders als dieses Konzeptmodell ist der Horse C15 jedoch ein serienreifes Produkt. Das Unternehmen beschreibt ihn als „ultrakompaktes Range-Extender-System“, das Motor, Generator, Kühlpaket und Wechselrichter in einer Einheit integriert.

Kernstück ist ein 1,5-Liter-Vierzylinder. In der Version mit Saugmotor misst das Aggregat 50 x 55 x 27,5 Zentimeter und kann sowohl horizontal als auch vertikal verbaut werden. Damit soll es sich flexibel im vorderen oder hinteren Bereich eines Elektrofahrzeugs integrieren lassen. Weitere Details werden noch nicht verraten.

CEO Matias Giannini hob auf der Messe IAA Mobility in München die wachsende Bedeutung dieser Technologie hervor: „Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite sind die am schnellsten wachsende Antriebskategorie in vielen globalen Märkten. Die Range-Extender-Lösung Horse C15 bietet OEMs eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, diese Chance zu nutzen.“ Das Unternehmen glaube, dass die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Reichweitenverlängerung weiter steigen wird.

Der Horse C15 erfüllt laut Hersteller die Anforderungen der Euro-7-Norm sowie der Standards China 7 und SULEV20. In der Basisversion soll er Fahrzeuge des B- und C-Segments (Klein- bis Kompaktwagen) mit bis zu 70 kW/95 PS Leistung unterstützen. Für größere Fahrzeuge wie Modelle des D-Segments (Mittelklasse) oder leichte Nutzfahrzeuge ist eine Variante mit Turbolader geplant, die bis zu 120 kW/163 PS liefern soll.