KfW-„Energiewendebarometer“: Energiewende verliert an privater Unterstützung

Die Energiewende bleibt für die Mehrheit der deutschen Privathaushalte ein wichtiges Anliegen: Laut dem aktuellen „Energiewendebarometer“ der KfW-Förderbank halten 83 Prozent der Befragten den Umstieg auf klimafreundlichere Technologien wie Wärmepumpen oder Elektroautos für bedeutsam.
Dennoch sinkt die Bereitschaft, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Nur noch 59 Prozent zeigen eine hohe Handlungsbereitschaft – der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2018. Zum Vergleich: 2024 waren es 61 Prozent, vor fünf Jahren noch 68 Prozent.
Besonders stark ist der Rückgang bei Haushalten mit geringem Einkommen. Diese sind laut der KfW-Umfrage deutlich weniger bereit, etwa in klimafreundliche Heizsysteme ohne fossile Brennstoffe zu investieren.
Ein Blick auf die Verbreitung von Energiewendetechnologien zeigt ein deutliches Gefälle zwischen wohlhabenden und weniger wohlhabenden Haushalten. Während 50 Prozent der reicheren Haushalte bereits auf Technologien wie Photovoltaik, Solarthermie oder Wärmepumpe setzen, sind es bei den finanziell schwächeren nur 16 Prozent. „Viele einkommensschwache Haushalte stehen unter hohem Kostendruck. Sie haben wenig Spielraum, um in die Energiewende zu investieren“, erklärt KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher.
Trotz dieser sozialen Schieflage verzeichnet die KfW insgesamt einen Anstieg bei der Nutzung klimafreundlicher Technologien. Inzwischen nutzen demnach 13,5 Millionen Haushalte – ein Drittel aller privaten Haushalte in Deutschland – mindestens eine dieser Technologien. Das entspricht einem Zuwachs von rund 800.000 Haushalten gegenüber dem Vorjahr. Weitere 2,3 Millionen Haushalte planen eine entsprechende Anschaffung innerhalb der nächsten zwölf Monate.
Photovoltaik (PV) ist die am weitesten verbreitete Technologie: 16 Prozent der Haushalte verfügen über eine PV-Anlage. Solarthermie zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung wird in 11 Prozent der Haushalte eingesetzt. Elektroautos fahren 9 Prozent, 8 Prozent nutzen eine Wärmepumpe, und 6 Prozent setzen auf Holzpellets als Heizmittel.
Martin meint
Es ist doch nicht die Aufgabe von Privatpersonen die Welt zu retten. Soll doch der Staat das Ding was eigentlich seine Aufgabe ist selbst in die Hand nehmen. Dazu gehört jeden größeren Ort mit einer 100 mW Peak Solaranlage zu versorgen und das Thema Fernwärme wieder angehen. Dann kann der Endkunde seinen örtlichen Tarif auswählen und das Ding ist erledigt.
Warum soll jeder sein eigenes Süppchen kochen?
Jensen meint
Die Haushalte mit Entscheidungsgewalt welche Technik im Keller, im Haus, in der Garage oder auf dem Dach genutzt werden kann und eben bisher nicht umgerüstet haben, werden in Zukunft noch viel stärker dem Kostendruck ausgesetzt sein. Hier ist es eine klare Aufgabe und Pflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass die ohnehin dringend gebotene Umrüstung auf aktuelle, menschenfreundlichere Systeme entsprechend mit guten Förderprogrammen begleitet werden. Da die aktuell politisch handelnden Personen sich jedoch klar erkennbar für große Rückschritte einsetzen und so nicht nur gegen die Wirtschaft, sondern im besonderen Maße gegen die Allgemeinheit handeln wollen, dürften Förderprogramme für allgemeindienliche Maßnahmen schwierig werden.
Eine Regierung, insbesondere der unerfahrene Kanzler, die in Dauerschleife von Aufschwung, Blick nach Vorne, Technologieführerschaft, führende Wirtschaftsnation etc. redet und genau dem widersprechend rückwärtsgewandt handeln will, dürfte keine große Zukunft haben und zudem die Probleme weiter verschärfen.
Michael meint
Jeder sieht dass die Strompreise nur nach oben gehen und die Politik es noch verschärft. Teurer unterirdischer Netzausbau, völlig freie Hand für die Netzbetreiber beim abkassieren, Unsicherheit für private PV Anlagen, klar dass da gerade niemand investiert. Und ein EAuto würde ich jetzt auch nicht kaufen, bei Strompreisen von 80 cent und einem Chaos bei den Tarifen.
MichaelEV meint
„völlig freie Hand für die Netzbetreiber beim abkassieren“
Dafür würde ich mal gerne Belege sehen! Denn das Netzentgelt ist reguliert und die Rendite festgelegt.
Jensen meint
@ Michael: Natürlich ist es möglich, öffentlich für 80ct pro Kwh zu laden. Man kann auch an der Tankstelle ganztägig Tiefkühlpizza zu stark überhöhten Preisen kaufen. Man kann auch zu Hause den Grundversorgungstarif zu 55 ct pro KwH wählen. Muß man aber nicht und wird man auch in der Regel nicht nachen. Mit ein wenig Vorbereitung ist es möglich, sich zu angemessenen Preisen mit Strom, Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Persönlich kann ich sagen, dass mein Stromversorger auch im kommenden Jahr zu 27,4 ct brutto pro kWh liefern wird. Preise steigen nicht dadurch, wenn jeder Wirtschaftsvertreter darüber in Dauerschleife jammert.
Futureman meint
Dazu trägt vor allem die Berichterstattung zu angeblichen zu hohen oder zu niedrige Strompreisen durch erneuerbare Energien bei. Wer sich nur etwas mit Börsenstrompreisen beschäftigt erkennt, sobald Kohle und Gas einspringen müssen, explodieren die Strompreise. Da die Idee der Wirtschaftsministerin, neue Gaskraftwerke zu bauen dann doch nicht so gut passt, hat die Koalition ja gestern einfach das Thema Kernfusion ganz oben auf die Agenda geschrieben. Wie mir noch teurerer Erzeugung aber die Strompreise fallen sollen, erschließt sich wohl nur der CDU.
South meint
Yoa, was eine Clickbait Überschrift … Mann, 83% Zustimmung ! Und das Einkommensschwache eher weniger investieren können, ja, dass ist ja wohl sonnenklar…. Und auch ich werde nicht mehr „aktiv mitgestalten“ … weil ich schon zum allergrößten Teil alles umgestellt habe…
Powermax meint
Pendler sind ein großes Umweltproblem welches viel Energie verbraucht.
Und das nicht nur täglich sonder besonders durch ständig neue Fahrzeuge. Meist mit 5 Sitzen!
Daniel meint
Scherzkeks. Die meisten würden wohl gerne aufs Pendeln verzichten, wenn es genügend bezahlbaren Wohnraum in den Städten gäbe, bzw. die Partner nicht in gegengesetzte Richtungen fahren müssten.
Abgesehen davon fährt mein 5-Sitzer energieärmer als die Bahn und mein 5-Sitzer fährt mit Strom vom Dach, während die Bahn mit Diesel fährt und das ohne vernünftige Abgasreinigung.
Bob meint
Man könnte den bisherigen Pendlern einfach Feldbetten auf der Arbeit aufstellen.
Fred Feuerstein meint
Mai.k, du bist da etwas ganz großem auf der Spur. Bald wirst auch du erfolgreich.
South meint
Hihihih, yoa, Mike unser E Autofan. Musst man sich mal vorstellen, der gurkt mittlerweile schon 5 Jahre an ne Tanke, obwohl er daheim mit PV für quasi für nix laden könnte. Einer ziehts immer durch….
Klar, wer nicht daheim, in der Arbeit oder am Supermarkt laden kann, für den ist ein E Auto halt noch nichts. Aber mit eigener Steckdose oder gar mit PV … da würds mich allein schon wegen des Geldes jedesmal an der Tanke frostschütteln…
Ben meint
Naja Ma…ik, dann kümmere dich darum das entweder mein Haus und Grundstück(nein ich werde nicht verkaufe und in eine Neubauwohnung umziehen), näher an meine Arbeit rückt oder das meine Arbeit oder ein exakt gleich gute Job bei mir in der Nähe angeboten wird, das beste vergleichbare Angebot ist aber immernoch 12km weit weg und somit wird immernoch das Auto benötigt und ich mache immernoch 1000€/mtl. Verlust…warum sollte ich dies tun ?
E.Korsar meint
Genau! Die fahren diese ständig neuen Autos nur 12 bis 48 Monate und dann werden die verschrottet. /i