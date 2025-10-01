KfW-„Energiewendebarometer“: Energiewende verliert an privater Unterstützung

Die Energiewende bleibt für die Mehrheit der deutschen Privathaushalte ein wichtiges Anliegen: Laut dem aktuellen „Energiewendebarometer“ der KfW-Förderbank halten 83 Prozent der Befragten den Umstieg auf klimafreundlichere Technologien wie Wärmepumpen oder Elektroautos für bedeutsam.

Dennoch sinkt die Bereitschaft, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Nur noch 59 Prozent zeigen eine hohe Handlungsbereitschaft – der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2018. Zum Vergleich: 2024 waren es 61 Prozent, vor fünf Jahren noch 68 Prozent.

Besonders stark ist der Rückgang bei Haushalten mit geringem Einkommen. Diese sind laut der KfW-Umfrage deutlich weniger bereit, etwa in klimafreundliche Heizsysteme ohne fossile Brennstoffe zu investieren.

Ein Blick auf die Verbreitung von Energiewendetechnologien zeigt ein deutliches Gefälle zwischen wohlhabenden und weniger wohlhabenden Haushalten. Während 50 Prozent der reicheren Haushalte bereits auf Technologien wie Photovoltaik, Solarthermie oder Wärmepumpe setzen, sind es bei den finanziell schwächeren nur 16 Prozent. „Viele einkommensschwache Haushalte stehen unter hohem Kostendruck. Sie haben wenig Spielraum, um in die Energiewende zu investieren“, erklärt KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher.

Trotz dieser sozialen Schieflage verzeichnet die KfW insgesamt einen Anstieg bei der Nutzung klimafreundlicher Technologien. Inzwischen nutzen demnach 13,5 Millionen Haushalte – ein Drittel aller privaten Haushalte in Deutschland – mindestens eine dieser Technologien. Das entspricht einem Zuwachs von rund 800.000 Haushalten gegenüber dem Vorjahr. Weitere 2,3 Millionen Haushalte planen eine entsprechende Anschaffung innerhalb der nächsten zwölf Monate.

Photovoltaik (PV) ist die am weitesten verbreitete Technologie: 16 Prozent der Haushalte verfügen über eine PV-Anlage. Solarthermie zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung wird in 11 Prozent der Haushalte eingesetzt. Elektroautos fahren 9 Prozent, 8 Prozent nutzen eine Wärmepumpe, und 6 Prozent setzen auf Holzpellets als Heizmittel.