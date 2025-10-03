Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Mit der ersten rein batteriebetriebenen Version des XC60 will Volvo der Preisparität von Verbrennern und E-Autos deutlich näherkommen. Mehr »

Der chinesische Hersteller Sany tritt 2026 mit der Sattelzugmaschine e263 in das europäische Segment der schweren Elektro-Nutzfahrzeuge ein. Mehr »

Viele Elektroauto-Fahrer nutzen laut einer Umfrage Ladepausen aktiv, etwa für Kaffee, Spaziergänge oder Social Media auf dem Smartphone. Mehr »

Im Rahmen einer Kooperation werden bis 2028 rund 300 Standorte des Edeka-Verbundes mit Schnellladestationen von Electra ausgestattet. Mehr »

Der eigentlich als reines Elektroauto entwickelte neue Fiat 500 wird um eine Hybridversion ergänzt. Zum Start geht es bei 21.990 Euro los. Mehr »

Der chinesische Batterie-Riese CATL ist bereit, Europas Unternehmen zu helfen, eine eigene Industrie für Elektroauto-Akkus aufzubauen. Mehr »

Cupra will mit neuen Modellen die E-Mobilität weiter vorantreiben. Seat fokussiert sich derweil noch auf Verbrenner und Hybridlösungen. Mehr »

Bosch streicht viele Stellen. Insbesondere, weil die schleppende Verbreitung von E-Autos den Wandel der Branche langsamer verlaufen lässt. Mehr »