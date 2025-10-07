Ionity senkt mit neuen Jahresabos Schnelllade-Gebühren um bis zu 30 Prozent

Elektroauto-Fahrer können künftig bei Ionity zu günstigeren Preisen und mit mehr Kostenkontrolle schnellladen. Dafür führt der europäische Betreiber von Schnellladesäulen neue Jahresabonnements ein.

„Mit den Abos Power 365 und Motion 365 sichern sich Kund:innen 12 Monate Zugang zu den besten Ladepreisen von Ionity – ab 0,39 Euro/kWh – und zahlen dabei nur die Grundgebühr von 10 Monaten“, wirbt das Unternehmen.

Zudem profitieren Abonnenten für eine begrenzte Zeit von einem Einführungsrabatt, der die Grundgebühr weiter reduziert. Insgesamt seien rund 30 Prozent Ersparnis im Vergleich zu monatlichen Abos über denselben Zeitraum möglich, heißt es.

Im Rahmen dieses Angebots bietet Ionity Power 365 für 99,99 Euro pro Jahr bei einem Ladepreis von 0,39 Euro/kWh und Motion 365 für 49,99 Euro pro Jahr bei 0,49 Euro/kWh allen Kunden an, die sich bis zum 6. November anmelden. Ab dem 7. November gelten dann die regulären Jahresgebühren: 119,99 Euro für Power 365 und 59,99 Euro für Motion 365.

„Durch die einmalige Vorabzahlung der Grundgebühr und die Festlegung der Ladepreise für ein ganzes Jahr erhalten Kund:innen verlässliche Kostentransparenz“, so Ionity. „Diese Preisstruktur garantiert volle Kostenkontrolle über die gesamte Abonnementlaufzeit – ohne automatische Verlängerungen, ohne versteckte Gebühren und ohne unerwartete Zusatzkosten.“

Außerdem hätten Kunden von Motion 365 jederzeit die Möglichkeit, zu Power 365 zu wechseln, wenn ihr Ladebedarf steigt. Alle Abonnenten könnten zudem eine kostenlose Ionity-RFID-Ladekarte bestellen, die ihnen einen bequemen und zuverlässigen Zugang zu den Ionity-Ladestationen in Europa ermöglicht. Insgesamt bietet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mehr als 5.000 besonders schnelle Ladepunkte mit bis zu 400 kW in 23 europäischen Ländern.

Jeroen van Tilburg, CEO von Ionity: „Für E-Mobility Fahrer:innen bedeutet Sorgenfreiheit, nicht nur schnelles Laden – es geht auch darum, zu wissen, dass die Kosten festgelegt und transparent sind. Mit unseren neuen Jahresabos können sich Fahrer:innen voll und ganz auf ihre Reisen konzentrieren.”