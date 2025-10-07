Ionity senkt mit neuen Jahresabos Schnelllade-Gebühren um bis zu 30 Prozent

Elektroauto-Fahrer können künftig bei Ionity zu günstigeren Preisen und mit mehr Kostenkontrolle schnellladen. Dafür führt der europäische Betreiber von Schnellladesäulen neue Jahresabonnements ein.
„Mit den Abos Power 365 und Motion 365 sichern sich Kund:innen 12 Monate Zugang zu den besten Ladepreisen von Ionity – ab 0,39 Euro/kWh – und zahlen dabei nur die Grundgebühr von 10 Monaten“, wirbt das Unternehmen.
Zudem profitieren Abonnenten für eine begrenzte Zeit von einem Einführungsrabatt, der die Grundgebühr weiter reduziert. Insgesamt seien rund 30 Prozent Ersparnis im Vergleich zu monatlichen Abos über denselben Zeitraum möglich, heißt es.
Im Rahmen dieses Angebots bietet Ionity Power 365 für 99,99 Euro pro Jahr bei einem Ladepreis von 0,39 Euro/kWh und Motion 365 für 49,99 Euro pro Jahr bei 0,49 Euro/kWh allen Kunden an, die sich bis zum 6. November anmelden. Ab dem 7. November gelten dann die regulären Jahresgebühren: 119,99 Euro für Power 365 und 59,99 Euro für Motion 365.
„Durch die einmalige Vorabzahlung der Grundgebühr und die Festlegung der Ladepreise für ein ganzes Jahr erhalten Kund:innen verlässliche Kostentransparenz“, so Ionity. „Diese Preisstruktur garantiert volle Kostenkontrolle über die gesamte Abonnementlaufzeit – ohne automatische Verlängerungen, ohne versteckte Gebühren und ohne unerwartete Zusatzkosten.“
Außerdem hätten Kunden von Motion 365 jederzeit die Möglichkeit, zu Power 365 zu wechseln, wenn ihr Ladebedarf steigt. Alle Abonnenten könnten zudem eine kostenlose Ionity-RFID-Ladekarte bestellen, die ihnen einen bequemen und zuverlässigen Zugang zu den Ionity-Ladestationen in Europa ermöglicht. Insgesamt bietet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mehr als 5.000 besonders schnelle Ladepunkte mit bis zu 400 kW in 23 europäischen Ländern.
Jeroen van Tilburg, CEO von Ionity: „Für E-Mobility Fahrer:innen bedeutet Sorgenfreiheit, nicht nur schnelles Laden – es geht auch darum, zu wissen, dass die Kosten festgelegt und transparent sind. Mit unseren neuen Jahresabos können sich Fahrer:innen voll und ganz auf ihre Reisen konzentrieren.”
hu.ms meint
Wenn man die 100 € grundgebühr auf 10.000 kwh umlegt sind das immer noch 10ct pro und man kommt auf 49ct/kwh.
xordinary meint
Das größte Problem an Ionity ist zudem, dass man außer bei den eigenen Säulen (und das sind wenig genug) rein gar nichts mit dem Abo anfangen kann. Nicht anderswo (wegen mir auch teurer) DC-laden, und erst recht nicht AC-laden. Das macht es – im Gegensatz zu z.B. EnBW einfach nicht attraktiv. Die wenigsten Leute haben Lust, ständig Preise zu vergleichen und dann die passende Karte zu zücken. Das sind die schlechten Manieren aus der Anfangszeit der E-Mobilität. Irgendwie müssen die CPOs da mal drüber weg kommen …
Thorsten 0711 meint
Das geht mit Tesla auch nicht. Dort bemängelt das jedoch nie jemand 🤷♂️
Für AC hat man EWE, Maingau, Stadtwerke München, FutureGo oder Ähnliches.
Wenn woanders laden zu können si wichtig ist dann hole dir Renault Mobilize Intense für 4,99€/Monat. Damit gibt es Ionity DE für 39 Cent und eine sehr große Roaming Auswahl für die üblichen teuren Preise.
Martin meint
Was sind Kund:innen?
E.Korsar meint
Kund:innen (Plural von Kund:in) sind in der Wirtschaft und im Marketing Personen, Unternehmen oder Organisationen (Wirtschaftssubjekte), die als Nachfrager ein Geschäft mit einem Anbieter abschließen.
Außerdem ist es kürzer als „Kundinnen und Kunden“ und netter, weil es auch Diverse einschließt. Außerdem kann man damit Leute ärgern, die sich in ihrer Fünf- bis Siebenualität so unsicher sind, dass sie sich persönlich durch LGBT und LSBTIQ+ angegriffen fühlen.
Melone meint
Das sind doch die gleichen Preise wie davor, nur dass man jetzt nicht mehr monatlich kündigen kann.
Ähm, im Text steht, dass die Kunden von dem System profitieren. Für mich sieht das eher wie eine Verschlechterung aus.
Lorenz Müller meint
Das große Paket hat bisher 11,99€ im Monat gekostet, ab jetzt dann effektiv nur noch 9,92€. Das sind immerhin 25€ die man sich im Jahr spart – als Abonnent freut mich das natürlich.
Habe bisher zwar noch nie eine Ladekarte benötigt oder verwendet, aber die nehme ich natürlich auch mit, schaden tut’s nicht ein backup zu haben.
E.Korsar meint
Du bezahlst 100€ für einen Backup-Anbieter? Oder verstehe ich da was falsch?