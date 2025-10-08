Kanzler Merz drängt auf Korrektur des EU-„Verbrenner-Aus“

Vor dem nächsten „Autogipfel“ hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) noch einmal deutlich Stellung gegen das geplante EU-Verbot von Neuzulassungen für fossil betriebene Verbrennerautos ab 2035 bezogen. In der n-tv-Sendung „Pinar Atalay“ forderte er, dass Deutschland sich nicht länger an dem Vorhaben beteiligen solle.

„Meine klare Vorstellung ist, dass wir dieses sogenannte Verbrennerverbot in der Form nicht aufrechterhalten“, sagte Merz laut dem Spiegel. Aus seiner Sicht sei es notwendig, die Diskussion künftig mit „Technologieoffenheit“ zu führen. Der Kanzler betonte, dass es innerhalb der Regierungskoalition mit der SPD noch keinen Konsens in dieser Frage gebe. Umweltminister Carsten Schneider sei von seiner Position „noch nicht überzeugt“. Dennoch zeigte sich Merz optimistisch, dass bis zum Treffen mit der Automobilbranche eine gemeinsame Linie gefunden wird.

Die Entscheidung auf EU-Ebene ist noch nicht gefallen und wird laut Merz voraussichtlich noch in diesem Jahr von der Kommission getroffen. Die SPD hält bislang am geplanten „Verbrenner-Aus“ ab 2035 fest. Generalsekretär Tim Klüssendorf verwies auf die Notwendigkeit von Planungssicherheit. Umweltminister Schneider argumentierte ähnlich und erklärte gegenüber dem RBB, dass sich die Technologie rasant entwickle. „Sie sind in 20 Minuten aufgeladen, die Autofahrer kommen bis zu 700 Kilometer weit“, sagte er über die Fortschritte bei der Batterietechnologie.

Allerdings regt sich Berichten zufolge auch innerhalb der SPD zunehmend Widerstand gegen das geplante Verbot. Mehrere Abgeordnete zeigten sich demnach zuletzt offen für eine Lockerung der Vorschriften. Das 2022 beschlossene Ziel sieht vor, durch das Verbot die CO₂-Emissionen im Verkehrssektor deutlich zu senken. Die CDU/CSU hingegen spricht sich für eine Aufhebung aus, insbesondere mit Blick auf die Bedeutung der Autoindustrie für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Merz begründete seine Haltung auch mit der Bedeutung von Verbrennungsmotoren in bestimmten Bereichen, etwa im Schwerlastverkehr. Werde die Technologie verboten, hätten Unternehmen in Deutschland keine Grundlage mehr für die Weiterentwicklung von Dieselmotoren. „Und das ist ein schwerer Fehler“, so Merz. Auch international werde weiterhin an solchen Antrieben geforscht.

Darüber hinaus sprach sich der Kanzler für die Förderung alternativer Kraftstoffe aus, insbesondere synthetischer Treibstoffe („E-Fuels“), die den umweltfreundlichen Betrieb von Verbrennungsmotoren ermöglichen könnten. „Wir sollten nicht verbieten, wir sollten Technologien ermöglichen, und das ist mein Ziel“, sagte er bei n-tv.

Das Treffen am Donnerstag im Kanzleramt bringt Vertreter der Bundesregierung, der Automobilindustrie, Bundesländer und Gewerkschaften zusammen. Die Branche steht derzeit unter Druck: Absatzrückgänge, zunehmende Konkurrenz aus China, der Wandel zur Elektromobilität sowie der Zollstreit mit den USA belasten die Unternehmen. Viele fahren Sparkurse und bauen Stellen ab.