Kanzler Merz drängt auf Korrektur des EU-„Verbrenner-Aus“

Vor dem nächsten „Autogipfel“ hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) noch einmal deutlich Stellung gegen das geplante EU-Verbot von Neuzulassungen für fossil betriebene Verbrennerautos ab 2035 bezogen. In der n-tv-Sendung „Pinar Atalay“ forderte er, dass Deutschland sich nicht länger an dem Vorhaben beteiligen solle.
„Meine klare Vorstellung ist, dass wir dieses sogenannte Verbrennerverbot in der Form nicht aufrechterhalten“, sagte Merz laut dem Spiegel. Aus seiner Sicht sei es notwendig, die Diskussion künftig mit „Technologieoffenheit“ zu führen. Der Kanzler betonte, dass es innerhalb der Regierungskoalition mit der SPD noch keinen Konsens in dieser Frage gebe. Umweltminister Carsten Schneider sei von seiner Position „noch nicht überzeugt“. Dennoch zeigte sich Merz optimistisch, dass bis zum Treffen mit der Automobilbranche eine gemeinsame Linie gefunden wird.
Die Entscheidung auf EU-Ebene ist noch nicht gefallen und wird laut Merz voraussichtlich noch in diesem Jahr von der Kommission getroffen. Die SPD hält bislang am geplanten „Verbrenner-Aus“ ab 2035 fest. Generalsekretär Tim Klüssendorf verwies auf die Notwendigkeit von Planungssicherheit. Umweltminister Schneider argumentierte ähnlich und erklärte gegenüber dem RBB, dass sich die Technologie rasant entwickle. „Sie sind in 20 Minuten aufgeladen, die Autofahrer kommen bis zu 700 Kilometer weit“, sagte er über die Fortschritte bei der Batterietechnologie.
Allerdings regt sich Berichten zufolge auch innerhalb der SPD zunehmend Widerstand gegen das geplante Verbot. Mehrere Abgeordnete zeigten sich demnach zuletzt offen für eine Lockerung der Vorschriften. Das 2022 beschlossene Ziel sieht vor, durch das Verbot die CO₂-Emissionen im Verkehrssektor deutlich zu senken. Die CDU/CSU hingegen spricht sich für eine Aufhebung aus, insbesondere mit Blick auf die Bedeutung der Autoindustrie für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Merz begründete seine Haltung auch mit der Bedeutung von Verbrennungsmotoren in bestimmten Bereichen, etwa im Schwerlastverkehr. Werde die Technologie verboten, hätten Unternehmen in Deutschland keine Grundlage mehr für die Weiterentwicklung von Dieselmotoren. „Und das ist ein schwerer Fehler“, so Merz. Auch international werde weiterhin an solchen Antrieben geforscht.
Darüber hinaus sprach sich der Kanzler für die Förderung alternativer Kraftstoffe aus, insbesondere synthetischer Treibstoffe („E-Fuels“), die den umweltfreundlichen Betrieb von Verbrennungsmotoren ermöglichen könnten. „Wir sollten nicht verbieten, wir sollten Technologien ermöglichen, und das ist mein Ziel“, sagte er bei n-tv.
Das Treffen am Donnerstag im Kanzleramt bringt Vertreter der Bundesregierung, der Automobilindustrie, Bundesländer und Gewerkschaften zusammen. Die Branche steht derzeit unter Druck: Absatzrückgänge, zunehmende Konkurrenz aus China, der Wandel zur Elektromobilität sowie der Zollstreit mit den USA belasten die Unternehmen. Viele fahren Sparkurse und bauen Stellen ab.
Kommentare
TeslaFahrer meint
Ich erinnere mich noch gut an das EU-Verbot der Glühbirne – es gab Hamsterkäufe.
Haubentaucher meint
Man darf sich nicht beschweren, die Deutschen haben den Untergang an der Wahlurne angekreuzt.
paule meint
Da hättet ihr auch Alice wählen können.
F. K. Fast meint
Will Merz ernsthaft unsere Automobilindustrie zerstören? Dann soll er doch auch den Mut haben, es bitte so klar zu benennen. Auch ein staatlich subventioniertes Technikmuseum kann sich Deutschland nicht auf Dauer leisten. Die Industrie braucht endlich klare Vorgaben, um die richtigen Produkte anbieten zu können. Die Bevölkerung braucht eine klare Richtung und keine Verunsicherung durch ständiges Hüh und Hott.
Anti-Brumm meint
„Merz begründete seine Haltung auch mit der Bedeutung von Verbrennungsmotoren in bestimmten Bereichen, etwa im Schwerlastverkehr.“
Das Verbrennerverbot gilt doch nur für PKW, oder irre ich? Niemand verbietet Motorenhersteller, weiterhin an Verbrennermotoren für andere Fahrzeugklassen weiterzuarbeiten.
Ben meint
Davon mal abgesehn das sich im Schwerlastverkehr das BEV noch schneller durchsetzen wird weil es einfach wirtschaftlicher ist und in der Logistik zählen selbst Centbeträge…davon mal abgesehen beweist ja der Elektrotrucker jede Woche das es einfach nur funktioniert, letzes Video vom Sonntag, 1500km von Österreich nach Schweden an einem Tag über 700km, alles Dinge die Laut Merz nicht funktionieren, Hauptsache von Technologieoffenheit faseln aber Diesel mit 8Mrd./a subventionieren.
MrBlueEyes meint
Unser „Rückwärts-Kanzler“ arbeitet mit Hochdruck an der Zers.törung unserer Automobilindustrie
Deine Mudder meint
Stellantis rudert in den USA auch zurück, von den Japanern brauchen wir auch nicht zu reden.
Glaubt ihr ernsthaft, europäische, amerikanische und japanische Hersteller gehen kollektiv den Bach runter, weil sie nicht auf ein paar Klimasp1nn3r wie euch hören?
Mäx meint
„Merz begründete seine Haltung auch mit der Bedeutung von Verbrennungsmotoren in bestimmten Bereichen, etwa im Schwerlastverkehr.“
Na wenn es um den Schwerlastverkehr geht, warum sollte man dann bei den PKW was ändern?
Dann gibt man dem Schwerlastverkehr gewisse Ausnahmeregelungen (z.B. mehr Zeit).
Mal abgesehen davon, dass man das durchaus in Frage stellen kann.
Zahlen von ICCT:
In China ist der Zero(!)-emission medium- and heavy-duty Markt gerade um 115% gestiegen (H1/25 vs H1/24) und liegt bei insgesamt 20% Marktanteil, SZM bei 30%!
„Werde die Technologie verboten, hätten Unternehmen in Deutschland keine Grundlage mehr für die Weiterentwicklung von Dieselmotoren.“
Der Schwerlastverkehr hatte schon immer die Forschung bestimmt
Partikelfilter, SCR, Direkteinspritzung etc. war alles schon im LKW vorhanden und kam nachher in den PKW.
Also eigentlich nichts verloren, wenn es nur um den Schwerlastverkehr ginge.
Notfalls immer adaptierbar für den PKW.
„Darüber hinaus sprach sich der Kanzler für die Förderung alternativer Kraftstoffe aus, insbesondere synthetischer Treibstoffe („E-Fuels“), die den umweltfreundlichen Betrieb von Verbrennungsmotoren ermöglichen könnten. „Wir sollten nicht verbieten, wir sollten Technologien ermöglichen, und das ist mein Ziel“, sagte er bei n-tv.“
Ist ja auch nicht verboten daran zu forschen und das anzubieten (sogar nach 2035 als Neuwagen)
Rechnet sich aber eben nicht gegenüber BEV oder herkömmlichen fossilen Kraftstoffen.
Daher hat keiner Bock drauf.
Justin Case meint
Der Ewiggestrige als Sprechrohr der Fossillobby.
Ich bin nicht überrascht, trotzdem fühle ich Ekel.
banquo meint
Ist alleine deshalb schon voll daneben von Merz weil er damit gegen die Komissionschefin drängt die auch in der CDU ist und mit dem Grean Deal an 2035 festhalten wird.
Dann zeigt sich in der Zulassungsstatistik, dass 2025 (nicht 20235) die Verbrenner immer weniger nachgefragt werde.